Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Enerji alanında 29 milyar dolarlık yatırım

    Birleşik Arap Emirlikleri, anlaşma kapsamında ülkemizdeki yenilenebilir enerji ve hidrojen üretimi gibi projelere toplamda 30 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor.
    Oy Ver
    Türkiye
    Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 50 milyar dolarlık iş birliği anlaşmasının önemli bir kısmı yenilenebilir ve geleneksel enerji alanında olacak. Yatırımın pek çok alana yayılacağı belirtiliyor.

    Enerji üretimine dev yatırım

    Yapılan açıklamalara göre enerji alanına yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. Yetiştirilebilirse bu yıldan yoksa gelecek yıldan itibaren deniz üstü rüzgar santralleri, güneş enerjisi santralleri ve termik santrallerle hidrojen üretimi için yatırımların başlayacağı ifade ediliyor.

    Birleşik Arap Emirlikleri bu yatırımlara ya ortak olacak ya doğrudan projeyi finanse edecek ya da tamamıyla projeyi kendisi üstlenecek. Bu projelerde farklı kategorilere göre Türkiye belirli oranlarda yerlilik şartı da belirledi.

    Türkiye zaten uzun zamandır yenilenebilir enerji alanına büyük yatırımlar yapıyor. Güneş enerjisi kapasitesinin 2035 yılına kadar yüzde 500 artması beklenirken deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin de 40GW olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2030 tarihine kadar 2GW hidrojen üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Profil resmi
    sametbilgins 18 saat önce

    Threads çekici değildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motul orjinallik sorgulama zynga poker bilinmeyen bir hata oluştu akl motor tunaoğlu ayran reklam izleyerek para kazanma yalanı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız