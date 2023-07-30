Enerji alanında 29 milyar dolarlık yatırım

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 50 milyar dolarlık iş birliği anlaşmasının önemli bir kısmı yenilenebilir ve geleneksel enerji alanında olacak. Yatırımın pek çok alana yayılacağı belirtiliyor.

Enerji üretimine dev yatırım

Yapılan açıklamalara göre enerji alanına yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. Yetiştirilebilirse bu yıldan yoksa gelecek yıldan itibaren deniz üstü rüzgar santralleri, güneş enerjisi santralleri ve termik santrallerle hidrojen üretimi için yatırımların başlayacağı ifade ediliyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri bu yatırımlara ya ortak olacak ya doğrudan projeyi finanse edecek ya da tamamıyla projeyi kendisi üstlenecek. Bu projelerde farklı kategorilere göre Türkiye belirli oranlarda yerlilik şartı da belirledi.

Türkiye zaten uzun zamandır yenilenebilir enerji alanına büyük yatırımlar yapıyor. Güneş enerjisi kapasitesinin 2035 yılına kadar yüzde 500 artması beklenirken deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin de 40GW olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2030 tarihine kadar 2GW hidrojen üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

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