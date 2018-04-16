Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek

Akıllı takip sisteminde sürücü davranışlarının araç içerisinden incelenmesi amaçlanıyor. Bu sistem araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda hem sürücüyü uyaracak hem de denetimin sağlayacak. Kayıt altına alınan hatalı davranışlar özel bir veri merkezinde toplanarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek. Böylece, olası bir trafik kazasında kazaya neden olan durum kolaylıkla tespit edilebilecek.
Öncelik toplu taşıma ve ticari araçlarda
Akıllı takip sistemi öncelikli olarak toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulanmaya başlanacak. Sonrasında ise Türkiye’deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak. Söz konusu projenin Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile geliştirildiği açıklandı.
Raporların hazır hale gelmesiyle birlikte, uygulamanın yasayla zorunlu hale getirilmesi için meclise taşınacak. İlk prototipi 2011 yılında geliştirildiği söylenen projenin, sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunlarını yüzde 50 oranında düşüreceğine inanılıyor.
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Toplu taşıma araçlarında kayıt sistemleri olsun. Onlar özel alan kapsamına girmez.
Ayrıca araç mesafe takip sistemi İstanbul gibi şehirlerin trafiğinde çalışmaz. Hiçbir şekilde yasal takip mesafesini bırakamazsınız, mevcut sistem öyle işliyor.
Hatalı sollama da aynı şekilde. Özellikla Ankara'da şerit değiştiren değiştirene.
Trafik ışığı ihlali, Ankara'da sağa dönüşlerde kırmızıda bekleyeni dövüyorlar neredeyse.
Aşırı hız radarları zaten yeterince var, otobanlarda da gişeler arası kontrol geldi.
Bütün bunları engellemenin tek yolu eğitim, tamamen düzelmemiz için de iki nesil geçmesi lazım.