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Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek

Ulaştırma Bakanlığı, trafik kazaları ve trafik sıkışıklığı gibi sorunlara çözüm olarak akıllı takip sistemi adını verdiği projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte akıllı takip sistemi detayları:
1 yıl
5,7b
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47
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek
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Ülkemizde, özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde sürücü davranışlarından kaynaklı pek çok trafik kazası veya trafiğin sıkışmasına neden olan sorunlar meydana geliyor. Ulaştırma Bakanlığı ise bu sorunlara çözüm olarak gördüğü akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor.

Akıllı takip sisteminde sürücü davranışlarının araç içerisinden incelenmesi amaçlanıyor. Bu sistem araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda hem sürücüyü uyaracak hem de denetimin sağlayacak. Kayıt altına alınan hatalı davranışlar özel bir veri merkezinde toplanarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek. Böylece, olası bir trafik kazasında kazaya neden olan durum kolaylıkla tespit edilebilecek.

Öncelik toplu taşıma ve ticari araçlarda 

Akıllı takip sistemi öncelikli olarak toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulanmaya başlanacak. Sonrasında ise Türkiye’deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak. Söz konusu projenin Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile geliştirildiği açıklandı.

Raporların hazır hale gelmesiyle birlikte, uygulamanın yasayla zorunlu hale getirilmesi için meclise taşınacak. İlk prototipi 2011 yılında geliştirildiği söylenen projenin, sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunlarını yüzde 50 oranında düşüreceğine inanılıyor.



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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
makas atanlara, kırmızıda geçenlere, uyarı tabelalarına rağmen ters yönden gidenlere bir çare olacaksa bisiklet dahil tüm araçlara takılmalı bence. E-5 de sağ şeritten 70le gidiyorum diye arkadan korna çalanlar var maalesef bu ülkede.
makas atanlara, kırmızıda geçenlere, uyarı tabelalarına rağmen ters yönden gidenlere bir çare olacaksa bisiklet dahil tüm araçlara takılmalı bence. E-5 de sağ ş...
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1 Yanıt Yanıtla +76
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bal974 1 yıl
Ben bu sistemi aracımda istemiyorum. Bu basbayağı zorunlu bir araç takip sistemidir. Her insana çip takılması ile aynı mantıktadır. Hoş, akıllı cep telefonları herşeyimizi izliyor, ama olsun,
Toplu taşıma araçlarında kayıt sistemleri olsun. Onlar özel alan kapsamına girmez.
Ayrıca araç mesafe takip sistemi İstanbul gibi şehirlerin trafiğinde çalışmaz. Hiçbir şekilde yasal takip mesafesini bırakamazsınız, mevcut sistem öyle işliyor.
Hatalı sollama da aynı şekilde. Özellikla Ankara'da şerit değiştiren değiştirene.
Trafik ışığı ihlali, Ankara'da sağa dönüşlerde kırmızıda bekleyeni dövüyorlar neredeyse.
Aşırı hız radarları zaten yeterince var, otobanlarda da gişeler arası kontrol geldi.
Bütün bunları engellemenin tek yolu eğitim, tamamen düzelmemiz için de iki nesil geçmesi lazım.
Ben bu sistemi aracımda istemiyorum. Bu basbayağı zorunlu bir araç takip sistemidir. Her insana çip takılması ile aynı mantıktadır. Hoş, akıllı cep telefonları...
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3 Yanıt Yanıtla +52
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Önce HGS nin kaçak geçişlerine bir baksınlar. 20 ile geçiyorum gişeden kaçak geçiş veriyor zıkkım.
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O.R.A.C.L.E 1 yıl
şerit değişimi nasıl tespit edecekler GPS ile mi ? Yoksa herkesin arabasına sesli, görüntülü takip sistemi mi takılacak zorunlu olarak ? Bu tamamen anayasaya aykırı bir durumdur.
GPS sitemi ise bu iş yaş, nokta atışı 1 2 cm lik hata payı olan gpsler lazım onun için. Telefon gibi mevcut konum 10 metrelik pay ile doğru diyorsa şerit ihlali falan belirleme yalan.Anca hızı ölçerler.
Laki kamera sistemi bence zorunlu olmalı ama bunun paylaşımı kullanıcı inisiyatifinde olmalı. Kaza sırasında bile sürücü isterse paylaşmayabilir. Ancak ölümü, yaralamalı ve 2 den fazla araç kazya dahil olmuşsa polis o görüntülere el koyabilmeli vs vs vs. Yoksa herkeste devletin verdiği bir kamera olup bunlar online sistem ile sürekli takip edilecekse çok tehlikeli. Zaten onca veri nereye upload edilecek o da ayrı bir konu
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DH Misafiri 1 yıl
Ben tir soforuyum ist 8 saat tirafikteyim.eds yokkende emniyet serit ihlali vardi.var hala ihlal var yasa cikarmak deyil uygulamak onemli.kimler zengin olucak bu projeden.o yasak bu yasak denetim varmi.bir ornek vereyim dolmuslarda kamera var.bu kamereyi takan isbak merkezi belediye.sofor sigara iciyor hiz yapiyor argo konusuyor varmi duzelme yok belediyeyi aradim sigara iciyor diye karakola git sikayet et diyor e kamera kaydi var bak sen kes cezayi yok isimi birakip karakola gitcem ya birakin insanlara tasma takmayi her yerde kamera var zaten.
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agent1453 1 yıl
Sizi Telefondan yeteri kadar izleyemiyoruz,Vergilerle Lüks'ün Zirvesini yaşayamıyoruz,para da bitti böyle bir proje çıkartalım en iyisi demişler.
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a.f.y. 1 yıl
Bence güvenlik açısından da çok olumlu bir gelişmedir. Ben insanlara dahi takılması tarafındayım. Satılık O. çocuğunun biri elini kolunu sallayarak gelip de şehrin ortasında kendini veya aracını patlatamamalı.
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Alphace 1 yıl a.f.y.
Herkesi takip ettikten sonra bu kadar polise gerek yok deyip polisleri kapı önüne koymasınlar?
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Alphace 1 yıl
Normal koşullarda sisleri açıp gitmek yasak. Çakma zenonlar yasak.
Kim denetliyor bunları?
Bunları denetlemeyen benim aracıma çip takıp neyi denetleyecek?
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trojannn 1 yıl
gelişmiş bir ülkede, -görüntü kaydı almak haricinde- hiç bir şekilde bir şeyler takılarak güvenlik sağlanmaz. her şey kablosuz en az alet edevatla geliştirilmek üzere hizmete sunulur. bu cihaz ile yapılamayacakları size sıralayalım.
araç sollama -kesinlikle- hesaplanamaz.
araç araca ya da tampon tampona gidiş hesaplanamaz. bunu hesaplamanız için örneğin 30 milyon araç varsa 30 milyon gps i aynı serverda tutacak altyapıya ihtiyacınız var. bu da basit bir sistem değil. bütün araçlar arası algoritma demektir bu. ancak hız hesaplanabilir bu kolay. çünkü araç araca değil tek veriden oluşur.
-topluma taşıma araçları dışında- sunucuya bağlı her takip dinleme ve görüntü alma cihazı özel yaşama müdahaledir.
bu noktada eğer bu sisteme geçilecekse para kazanma dışında bir beklentiniz olmasın.
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DH Misafiri 1 yıl
eğitim sistemini düzeltip, denetimi doğru düzgün yaparak adam kayırmadan herkese eşit muamele yapılsa zaten bir sorun kalmaz. amaç farklı, toplumu ne kadar köleleştirebilirim düşüncesinden öte bir şey değil. oldu olacak evimize de belediye vasıtasıyla kamera koyalım. gece uyumazsak elektrik harcarsak cezayı kessin(!)
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barsahin 1 yıl
Trafik güvenliği çok önemli bir konu ama arabada insanların çok ama çok özel konuştuğu konular olabiliyor, özel hayat bu kadar ayaklar altına alınmamalı. Bu kadar özel hayata müdehalenin rahat rahat uygulanabildiği bir ortamda "aile içi şiddeti önleyelim" ayağına her eve de bir kamera takılsın önerisi ile çıkan bir milletvekili ile bile karşılaşabiliriz.
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RANCH SOS 1 yıl
Aynen. Şu sistemi yapmak varken gerzekçe takip sistemleri falan. Ne amaçlıyorlar anlamış değilim
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tobepeople 1 yıl
Trafik bildiğin yavşak dolu adam tüm yolu kapatmış sağlı sollu altımda motorsiklet var; sağın dan gideyimm diyorum sağı kapatıyor , sinyal verip soluna geçiyorum solu kapatıyor, hatta yanından geçerken sola kırıyor korkutmaya çalışıyor. Şeytan diyor çıkart kaskı kır camı ama yeni temize çıktı sabıka kaydı zaten bu yüzden zorlamıyorum..
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