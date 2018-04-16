Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek

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Ülkemizde, özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde sürücü davranışlarından kaynaklı pek çok trafik kazası veya trafiğin sıkışmasına neden olan sorunlar meydana geliyor. Ulaştırma Bakanlığı ise bu sorunlara çözüm olarak gördüğü akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor.

Akıllı takip sisteminde sürücü davranışlarının araç içerisinden incelenmesi amaçlanıyor. Bu sistem araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda hem sürücüyü uyaracak hem de denetimin sağlayacak. Kayıt altına alınan hatalı davranışlar özel bir veri merkezinde toplanarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek. Böylece, olası bir trafik kazasında kazaya neden olan durum kolaylıkla tespit edilebilecek.

Öncelik toplu taşıma ve ticari araçlarda

Akıllı takip sistemi öncelikli olarak toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulanmaya başlanacak. Sonrasında ise Türkiye’deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak. Söz konusu projenin Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile geliştirildiği açıklandı.

Raporların hazır hale gelmesiyle birlikte, uygulamanın yasayla zorunlu hale getirilmesi için meclise taşınacak. İlk prototipi 2011 yılında geliştirildiği söylenen projenin, sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunlarını yüzde 50 oranında düşüreceğine inanılıyor.



