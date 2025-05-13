Elektrikli Ford Explorer, Capri ve Puma Gen-E Türkiye'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Ford Türkiye, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen lansmanda yeni elektrikli modellerini görücüye çıkardı. Bu kapsamda Ford Puma Gen-e 1.593.100 TL'den, Ford Explorer 1.720.000 TL'den, Ford Capri ise 1.920.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretilen elektrikli Ford Puma Gen-E, Premium isimli donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Önden çekişli kompakt modelde 124 kW güç ve 290 Nm tork üreten bir motor ve 43 kWsa kapasiteli NMC batarya bulunuyor. Bu sayede birleşik kullanımda 376 kilometre sürüş menzili sunan modelin bataryası 100 kW DC hızlı şarj ile 23 dakikada %10-80 doluma ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in MEB platformunu kullanan Ford Explorer, Select ve Premium donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. İki donanım arasında 100 bin liralık fark var. Şimdilik 52 kWsa kapasiteli batarya ve 150 kW motora sahip standart menzilli versiyon tercih edilebilecek. Bu versiyon, birleşik kullanımda 378 kilometreye kadar, şehir içi kullanımda 496 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor ve 130 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip. 532 kilometre menzil sunan seçenek yılın üçüncü çeyreğinde gelecek.

Tam Boyutta Gör Explorer ile aynı platform üzerine yükselen Ford Capri, 1.920.000 TL'lik fiyatıyla %10'luk dilimin sınırlarında. Bu model de 150 kW motor ve 52 kWsa'lik batarya ile birleşik kullanımda 373 kilometre sürüş menzili vadediyor. Capri'nin 77 kWsa kapasiteli bataryaya sahip uzun menzilli seçeneği de yine yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

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Ford, yeni elektrikli modelleriyle birlikte Ford Pass uygulaması üzerinden bağlantılı araç özelliklerini de aktif ediyor. Ford'un getirdiği elektrikli araçlar internet bağlantısına sahip olacak.

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Ford Explorer, Capri ve Puma Gen-E Türkiye'de: İşte fiyatlar!