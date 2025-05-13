Elektrikli Ford Explorer, Capri ve Puma Gen-E Türkiye'de satışa sunuldu
Türkiye'deki elektrikli araç pazarında Ford çağını başlatmak üzere harekete geçen şirket, yeni Ford Puma Gen-E ile birlikte Volkswagen platformu kullanan Explorer ve Capri'yi de getirdi.
Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretilen elektrikli Ford Puma Gen-E, Premium isimli donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Önden çekişli kompakt modelde 124 kW güç ve 290 Nm tork üreten bir motor ve 43 kWsa kapasiteli NMC batarya bulunuyor. Bu sayede birleşik kullanımda 376 kilometre sürüş menzili sunan modelin bataryası 100 kW DC hızlı şarj ile 23 dakikada %10-80 doluma ulaşıyor.
Ford, yeni elektrikli modelleriyle birlikte Ford Pass uygulaması üzerinden bağlantılı araç özelliklerini de aktif ediyor. Ford'un getirdiği elektrikli araçlar internet bağlantısına sahip olacak.
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli