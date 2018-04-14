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2018 Fiat Egea'nın yeni donanım ve fiyatları açıklandı

Nisan ayında bayilerdeki yerini alan 2018 model yılı Egea ailesinde versiyona özel sunulan yeni donanım paketleri ve fiyatları açıklandı. Bunlar arasında Stil, Teknoloji ve Spor paketleri yer alıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Fiat Egea'nın yeni donanım ve fiyatları açıklandı
 

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili konumunda bulunan Fiat Egea, 2018 model yılı versiyonlarında yeni donanım paketleri ile yenilendi. 2018 model yılı ile birlikte tüm Egea ailesinin Easy ve Easy Plus versiyonlarında Stil Paketi opsiyon olarak tercih edilebilecek. Hem tasarım hem de konforu arttırma amaçlı Stil Paketi, 3 bin TL’lik bir fiyatla müşterilere sunuluyor.

Stil Paketi’nin tasarım tarafında krom ön panjur, ön sis farları, 16 inç alaşımlı jantlar, deri direksiyon simidi ve vites topuzu bulunuyor. Arka park sensörü ve hız sabitleyici donanımlarıyla da sürücünün konforunu arttırmayı hedefliyor.

Uconnect bilgi-eğlence sistemi 

2018 model yılı ile birlikte Egea Sedan Urban versiyonlarında ise LED gündüz farları standart olarak sunulmaya başlandı. Bunun yanı sıra, Egea Sedan Urban versiyonu ile hatchback ve station wagon Urban Plus versiyonlarında Uconnect bilgi-eğlence sistemi opsiyon olarak sunulmaya başlandı. Bu sistemin içeriğinde 7 inç boyutunda dokunmatik ekran, Apple CarPlay desteği ve geri görüş kamerasını içeren “Teknoloji Paketi” yer alıyor. Fiat, bu paketi de Egea sahibi olmak isteyen müşterilere 3 bin TL’lik bir fiyattan sunuyor.

1.6 M.Jet dizel motora sahip Egea hatchback ve Egea station wagon Lounge Plus versiyonlarında da Bi-Xenon farlar ve 18 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, yine 3 bin TL’lik Spor Paketi ile tercih edilebiliyor.

2018 model yılı Egea ailesi yenilenen tasarım ve donanımıyla Nisan ayında 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.


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redbul_540 1 yıl en beğenilen
Bir sıfır atılmasına az kaldı.Egea 200 bin olduğunda bir sıfır atılmalı.20 bin olmalı.

Ama o zamanda asgari ücret 250 TL olur yine birşey değişmez.

Güzel milletim hep fakir
Bir sıfır atılmasına az kaldı.Egea 200 bin olduğunda bir sıfır atılmalı.20 bin olmalı.Ama o zamanda asgari ücret 250 TL olur yine birşey değişmez.
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ozmenakif 1 yıl
Şu arabanın HB versiyonu satışa sunulduğunda en dolusu 79bin TL civarıydı. Şu anda aynı donanımda 2018 modeli 119bin TL olmuş. Paketler falan ilgimi çekmiyor bu fiyatları görünce. Mutfağa gidip 1 bardak su içiyorum.
Şu arabanın HB versiyonu satışa sunulduğunda en dolusu 79bin TL civarıydı. Şu anda aynı donanımda 2018 modeli 119bin TL olmuş. Paketler falan ilgimi çekmiyor bu...
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Cryin 1 yıl yolyordam35
duster egeanın yanında bile ağır çöp
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Kronik Farenjit 1 yıl
Arkadaşlar 2015-2016 1.4 tüplü egea urban alacaktım lakin şikayervar. Com adresinde yağ yaktığını veya eksilttiğini servise garanti kapsamında götürüldüğünde sekman atılması gerektiğini söyleyen şikayetler gördüm. Bu yağ yakma olayının boyutunu birisi bana açıklayabilir mi? Normal mi evham mı? Kronik sorun mu?
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Güç Seninle Olsun 1 yıl
Dünyada otomobil üzerinden en fazla vergi alan ülkelerden biri olduğumuzu biliyor muydunuz? http://t24.com.tr/haber/turkiye-otomobil-vergisinde-dunya-birincisi,454595
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sepulnation 1 yıl
Egea bu ülkede yavaş yavaş yıkılmaya başlayan pejo ön yargısı gibi fiat önyargısınıda değiştirebilecek bir araç. Bu aracın hb i ve sw nu bildiğiniz fiatlara benzemiyor.
Yalıtımı kesinlikle focus tan, megandan ve astradan iyi. (Hb) desibel desibel ölçtük.
Motoru bende 1.6 var çok kuvvetli ve yakıtı fazla. Astra 136 lik bundan çok yakıyor. Megane 130luk bu kadar yakıyor.
Ses sistemi astradan megandan kötü
Konsolu astradan kötü focustan iyi, meganı ben beğenmiyorum.
Golften focustan kesinlikle geniş iç hacmi.
Sunroof yok ve olmayacak.
Fiyat olarak hepsinden mantıklı. Dizel Megane 160bin, benzinli astra orta paket 130bin oldu. Bu fiyatlara egea iyi.
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sedatkuran 1 yıl
Kimse bu arabaların fiyatları neden uçtu demiyor. Bir kere kur yükseldi. Ikincisinde tulumba da şu kalmadı bu tulumba nereden dolacak. Tabiki bizim ülkedeki saf vatandaştan. Dünyada hiç bir yerde arabanın fiyatında fazla vergi alınmıyor. Düne kadar bütün kivirdigimiz Balkan ülkelerinde bile bu araba 13 18 bin Euro'ya satılıyor. Malesef bu fiyatları hak ediyoruz.
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leothesaint 1 yıl
fiat egea veya tipo diye bir araba üretmiş, fena da bir araba değil ama şu yukarda okuduğum marka hastası, ön yargılı Türk vatandaşları kadar mantıksız yorumları hiçbir yerde okumadım. Armutla elmayı karşılaştıran mı istemezsiniz, 110 bit tl lik arabadan 250 bin lik BMW, Mercedes kalitesi bekleyen mi istemezsiniz. Az yaksın, çok kaçsın, her tarafı Premium olsun, taş gibi sağlam olsun ama ucuz olsun....böyle bir dünya yok.
Bana sorarsanız fiat, Renault, Peugeot, skoda, Toyota, Hyundai, kia, ford, seat yani orta sınıf arabalar üç aşağı 5 yukarı her konuda aynılar. artık dünyada markaların bir önemi kalmadı, çünkü bir çoğu aynı çatı altında birleşti ama bizim gibi toplumlar hala marka yarıştırıp hiç bilmedikleri, kullanmadıkları, içine bile oturmadıkları arabalar hakkında sırf markalarına bakarak yorum yapıyor.
Artık kötü araba kalmadı, hepsi iyi, hepsi birbirine denk burda önemli olan fiyat, renkler ve zevkler.
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ironman 1 yıl
Devlet destek vermeli geliri az olanlara uygun kredi sağlamalı
hemde faiz siz
Şu an ki Türkiye Cumhuriyeti gerçeğinde Bu tarz araçlara
en fazla 60bin 70 bini geçmemeli FULL olanlar
alan yine almaktan
vazgeçmiyor çoğu kişi de borç batağına Faizli Kredi ile giriyor
başka da yolu yok zaten
paralı varlıklı kişiler zaten bu tarz araçlarla
işi yok...
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theoki 1 yıl
Öncelikler herkese Merhaba
Yorumları okuyorum ve sizi gerçekten anlayamıyorum; Arabayı eleştirenlerin yüzde %75'i bu arabayı kullanmamıştır. Sırf Fiat üretiyor diye bu yorumlar, aynı arabayı Alfa Romeo tarzı bi marka üretseydi çok farklı olurdu.
Bu araba premium ayarında, konfor ve iç malzemeleri piyasadaki çoğu arabadan çok daha kaliteli, dizel olarak 110.000 TL civarlarına sıfır alınabilecek en mantıklı araba, yol tutuşu olsun, hızlanması olsun gerçekten şaşırtıyor insanı, tipini beğenirsiniz beğenmezsiniz bilemem, sürücü koltuğuna oturmadıkça yorum yapmayın.
Arabanın tek eksi yönü medya ekranıydı onuda 7.inç bir ekran ile çözdüler, geriye bir tek eksisi kalıyor oda sunroof tavan olmaması, tavan yapısı yüzünden şimdiki nesillerde yok, bir sonraki nesilde olacağını umuyorum, bu arabadan hiç bir şekilde pişman olmazssınız.
Not: BMW 3.18D F30(2017) kullanıcısıyım.
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Piêr Dé Sans 1 yıl theoki
Öncelikle merhaba,
Yazdığınız yorumu okudum. hayretle hemde.
BMW kullanıcısı birisinin egea ya yani bizim dönüp de yüzüne bakmayacağımız Tipo ya iyi demesi garip geldi.
Burada sorgulanması gereken arabanın kendisi değil aslında. Satıldığı fiyat. İnsanların çoğunun bu arabaya yüklenmesinin sebebi fiyatı. 110 000 verip bu kadar hoşaf bir arabaya binmek insanları biraz üzüyor sanırım.
Bu araba geçen sene 80 000 liraya satılıyordu. Sabah akşam reklamı yapılıyordu. aradan 6-7 ay geçti 110 000 oldu. Sizce bu normal mi? Egea sınıfı ve kalitesinde bir arabaya 110 000 vermek normal mi? Kendi sınıfıyla kıyaslayınca o paraya biraz ek yapıp a3 golf gibi kalitesi biraz daha yukarıda araba almak varken niye egea?
İnsanlar verdikleri parayla düzgün şeyler kullanmak istediği için tepkili. Yoksa markanın fiat olması veya alfa olması bir şey değiştirmiyor. Kaldı ki FIAT ile ALFA aynı. aralarında çok büyük farklar yok.
Not: Fiat Bravo kullanıcısıyım.
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Tenvir 1 yıl theoki
Kardesim bu arabaya iki gun once bindim (cumartesi). Benim bir onceki arabam 2014 symbol idi. Ic malzeme hemen hemen ayni. Ama kaputu acip bir de motora bakalim dedik benim symbol bunun yaninda cok kaliteli duruyordu. Su an toyota corolla kullaniyorum. 1.6 motorlu 2018 corolla sifir fiyati 78.000 tl. Biraz pazarlikla bu daha da düşer. Bu fiyata alinabilecek araba degil demeyecegim cunkufiyatlar ucmus. Ama ben olsam o kadar parayi verdikten sonra 8.000 daha birakir degerini kaybetmeyen ve guvenlik noktasonda cok daha onde olan corollayi tercih ederdim.
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lojistisyen 1 yıl theoki
Marka algısı yorumuna sonuna kadar katılıyorum, önündeki logo başka bir markaya, özellikle alman menşeili markalardan birine ait olsaydı, hakkında methiyeler düzülen bir araç olurdu. Ve tabi fiyatı yaklaşık 30 bin daha fazla olurdu.
Konfor, izolasyon olarak sınıfında zirveye oynar ama premium ayarında demek çok abartı olur. İç mekandaki malzemeler kalitesiz değil ama segment standartlarının alt sınırında. Zaten bu fiyat seviyesinde kimse, her yerde yumuşak malzeme, kadife kalama falan bekleyemez. Fiyatına göre gayet kabul edilebilir bi kalite seviyesi var.
F/p olarak çok başarılı araç zaten orasını tartışmaya gerek bile yok.
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homebird 1 yıl
Donanım, firmaların asıl ekmek yediği yer. O nedenle standart donanım araç satmak istemiyorlar.
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jimhendrix 1 yıl
kapıdaki o malzeme hala leş ise boşver
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wickersan 1 yıl
Carpisma testinden 3 yildiz almis arabaya binmek risktir.
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atlantice 1 yıl wickersan
Selam,
Yazını okuduktan sonra bende merak ettim EuroNcap testini inceledim.
Çarpma testlerinde araç, videolarda aslında aslında bayağı iyi durumda kalmış.
Neden 3 yıldız aldı diye bakınca aslında sebep Güvenlik yardımcıları başlığında gerekli sensör lerinin (şerit takip, yorgunluk takip Vs.) olmamasından olduğunu gördüm.
Aracının fiyatın bu kadar yüksek olması veya 1 senede bu fiyatlara yükselmesinde Euro kurunun kesinlikle çok etkisi var.
Araç ne kadar yerli olsa da üzerinde 10lar ca parça ithal ve fiyatı direkt etkiliyor.
Ülkemiz hala büyük çoğunlukla montaj atölyesi.
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