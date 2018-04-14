2018 Fiat Egea'nın yeni donanım ve fiyatları açıklandı

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili konumunda bulunan Fiat Egea, 2018 model yılı versiyonlarında yeni donanım paketleri ile yenilendi. 2018 model yılı ile birlikte tüm Egea ailesinin Easy ve Easy Plus versiyonlarında Stil Paketi opsiyon olarak tercih edilebilecek. Hem tasarım hem de konforu arttırma amaçlı Stil Paketi, 3 bin TL’lik bir fiyatla müşterilere sunuluyor.

Stil Paketi’nin tasarım tarafında krom ön panjur, ön sis farları, 16 inç alaşımlı jantlar, deri direksiyon simidi ve vites topuzu bulunuyor. Arka park sensörü ve hız sabitleyici donanımlarıyla da sürücünün konforunu arttırmayı hedefliyor.

Uconnect bilgi-eğlence sistemi

2018 model yılı ile birlikte Egea Sedan Urban versiyonlarında ise LED gündüz farları standart olarak sunulmaya başlandı. Bunun yanı sıra, Egea Sedan Urban versiyonu ile hatchback ve station wagon Urban Plus versiyonlarında Uconnect bilgi-eğlence sistemi opsiyon olarak sunulmaya başlandı. Bu sistemin içeriğinde 7 inç boyutunda dokunmatik ekran, Apple CarPlay desteği ve geri görüş kamerasını içeren “Teknoloji Paketi” yer alıyor. Fiat, bu paketi de Egea sahibi olmak isteyen müşterilere 3 bin TL’lik bir fiyattan sunuyor.

1.6 M.Jet dizel motora sahip Egea hatchback ve Egea station wagon Lounge Plus versiyonlarında da Bi-Xenon farlar ve 18 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, yine 3 bin TL’lik Spor Paketi ile tercih edilebiliyor.

2018 model yılı Egea ailesi yenilenen tasarım ve donanımıyla Nisan ayında 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.