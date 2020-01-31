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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon pazarında sürpriz Apple liderliği

    Geçen yılın son çeyreğinde Apple bir sürprize imza atarak akıllı telefon pazarında liderliği ele geçirdi. Samsung da artış yaşamasına rağmen Apple'ı yakalayamadı. Huawei ise üçüncü oldu.
    2 sa.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı telefon pazarında sürpriz Apple liderliği
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    Uzun yıllar ikinci olarak sürdürdüğü akıllı telefon pazarı macerasında Huawei'ye geçilen Apple yine de geçen yılın son çeyreğinde sürpriz bir hamle yaparak en azından bir dönemliğine pazarın lideri oldu.

    Dönemlik bir değişim

    Canalys tarafından yapılan analize göre geçen yılın son çeyreğinde toplam 78.4 milyon iPhone satıldı ve Apple liderliğe oturdu. Firma geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9 artış yaşadı. Normalde firma satış rakamlarını açıklamıyor ancak analiz firmaları satış kanalları üzerinden tahmini rakamlar elde edebiliyor. Geçen yılın aynı döneminde de Apple dönemlik lider olmuştu.

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    Samsung önceki yıl aynı döneme göre düz bir çizgi izlemiş. Bu bakımdan 70.8 akıllı telefon satışı ile Apple'ı geçmeyi başaramamış. Huawei ise 56 milyon ile geçen yıla göre bir miktar düşüş yaşamış.

    Listede Xiaomi önemli bir yükseliş elde etmiş. TOplamda 33 milyon satan Xiaomi yıl bazında yüzde 23 yükseliş görmüş. Oppo da 30 milyon satış rakamı ile bir miktar artış elde etmiş.

    2019 yılı genelinde ise sıralama eski haline dönüyor. Samsung 298 milyon satış rakamı ile lider durumda. Huawei önceki yıla göre önemli bir artış yakalayarak 240 milyon barajını yakalamış. Apple ise son çeyrekteki performansa rağmen yıl genelinde düşüşü durduramamış ve 198 milyon telefon satmış. Xiaomi ve Oppo da 120 milyon civarındaki satışları ile son iki sırayı alıyor.

    Akıllı telefon pazarında sürpriz Apple liderliği
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    https://www.gizmochina.com/2020/01/30/xiaomi-smartphone-shipments-sees-the-highest-annual-market-growth-q4-2019-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smart1978 1 sa.
    Apple o kadar ucuz modeller cikarrti ki yai giris seviyesi tonlarca urunleri var...

    Rakipleri de paso ust seviye fiyatlandirma ile ici bos performansu surekli modelleri ile nereye kadar :) ...

    Sasirmadim ... Apple az oz ile isi kotarmis ... Gel de fan olma :) ...
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    Xloud 2 sa.
    Total'e bakmayayımda Q4'e bakayım başlık atayım acaba neden :)
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