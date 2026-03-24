Türkiye, güneş enerjisinde 641 kat büyüdü! 25 GW kurulu güce ulaşıldı

2014’te 17 gigavatsaat olan güneşten elektrik üretimi de 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaat seviyesine ulaştı.
Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında 2026’yı rekor yılı olarak kaydedeceğini vurguladı. Bakan, ülkenin 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kaynaklarından toplam 120 GW kurulu güç hedefine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor. Bayraktar, ülkenin YEKA ihaleleri ve öz tüketim kapasite tahsisleriyle güneş potansiyelini en verimli şekilde değerlendirdiğini ifade etti.
