    Türkiye, güneş enerjisinde 641 kat büyüdü! 25 GW kurulu güce ulaşıldı

    Türkiye, güneş enerjisinde tarihi bir sıçrama yaptı. 2014’te 40,2 MW olan kurulu güç, 641 kat artışla 2026 Ocak itibarıyla 25 GW’ı aştı. Bakan Bayraktar, 2026’nın rekor yılı olacağını söyledi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 2026 Ocak ayı itibarıyla 25 bin 827 megavat seviyesine yükseldi. Bu rakam, Türkiye’nin 2014’te sadece 40,2 megavat olan kapasitesine kıyasla 641 katlık bir artış anlamına geliyor. Bu dev artışla birlikte güneşin toplam kurulu güç içindeki payı da yüzde 0,1’den yüzde 20,9’a yükseldi.

    Güneşte rekor hızda büyüme

    Geçtiğimiz yıl Türkiye, güneş enerjisi yatırımlarını hızla artırarak 4,7 GW yeni kapasiteyi sisteme dahil etmişti. Ülkenin ulusal iletim sistemi operatörü TEİAŞ’ın verilerine göre 2025 sonunda toplam güneş kapasitesi 24 bin 795 MW olarak kaydedilmişti. Bakanlığa göre Ocak 2026 sonu itibariyle ise 25 GW seviyesi geride bırakıldı.

    2014’te 17 gigavatsaat olan güneşten elektrik üretimi de 2025 sonunda 38 bin 69 gigavatsaat seviyesine ulaştı.

    Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında 2026’yı rekor yılı olarak kaydedeceğini vurguladı. Bakan, ülkenin 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kaynaklarından toplam 120 GW kurulu güç hedefine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor. Bayraktar, ülkenin YEKA ihaleleri ve öz tüketim kapasite tahsisleriyle güneş potansiyelini en verimli şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

