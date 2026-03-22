Elon Musk, en iddialı projesi Terafab’ı tanıttı: Galaktik medeniyet için ilk adım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, hafta sonu yaptığı açıklamada uzun süredir merak edilen Terafab projesine ilişkin detayları resmen paylaştı. Austin’deki eski Seaholm Elektrik Santrali’nde konuşan Musk, projenin yalnızca bir üretim yatırımı olmadığını vurgulayarak “Galaktik bir medeniyet kuruyoruz” dedi.

Tesla, SpaceX ve kısa süre önce SpaceX bünyesine katılan xAI girişiminin ortak projesi olan Terafab, teknoloji dünyasında alışılmış üretim modellerinin ötesine geçmeyi hedefliyor. Yarı iletken sektöründe tasarım ve üretim süreçlerinin genellikle farklı şirketler tarafından yürütüldüğü düşünüldüğünde Musk’ın planı hem teknik hem de finansal açıdan son derece iddialı bir girişim olarak değerlendiriliyor. Terafab, Elon Musk’ın şimdiye kadar giriştiği en iddialı proje olarak görülüyor. Musk, “Terafab, yapbozun eksik kalan son parçasıydı” ifadelerini kullandı.

Tüm üretim süreci tek çatı altında

Musk’ın açıkladığı vizyona göre Terafab, yalnızca bir çip üretim tesisi olmayacak. Tasarım doğrulama, test, revizyon ve üretim süreçlerinin tamamı aynı merkezde toplanacak. Bu yaklaşım, sektörde alışılmış “fabless” (üretimsiz tasarım) ve “foundry” (üretim odaklı) ayrımını ortadan kaldırabilecek bir model sunuyor.

Musk, mevcut sistemlerin aksine mask üretimi, test süreçleri ve sürekli iyileştirme döngüsünün aynı tesiste yürütüleceğini belirterek dünyada bu kapsamda bir üretim altyapısının bulunmadığını savundu. Bu yapı sayesinde geliştirme sürecinin hızlanması ve maliyetlerin düşmesi hedefleniyor.

Dünya ve uzay için iki farklı çip

Terafab kapsamında üretilecek çipler iki ana kategoriye ayrılacak. İlk grup, Tesla araçları ve özellikle insansı robot Optimus için geliştirilecek. Musk’a göre Optimus üretim hacmi, araç üretiminin 10 ila 100 katına ulaşabilir.

İkinci grup ise doğrudan uzay ortamı için tasarlanacak. “D3” adı verilen bu çipler, düşük yörüngede konumlandırılacak veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri için geliştirilecek. Musk, uzayda güneş enerjisinin kesintisiz olması sayesinde yapay zeka hesaplama maliyetlerinin dünya üzerindeki sistemlerin altına düşebileceğini öne sürdü.

Tam Boyutta Gör Terafab’ın uzun vadeli hedefleri arasında yıllık 1 terawatt seviyesinde hesaplama gücünü destekleyecek üretim kapasitesine ulaşmak yer alıyor. Musk, yapay zeka ve robotik yatırımlarını hızlandırdıkça bu seviyede bir işlem gücüne ihtiyaç duyacaklarını öngörüyor.

Proje kapsamında Dünya için geliştirilecek çiplerin yılda 100 ila 200 gigawatt seviyesinde hesaplama gücünü desteklemesi planlanırken, uzay için üretilecek çiplerin ise 1 terawatt kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Ancak Musk, tesisin tamamlanma süresi veya üretim takvimi hakkında net bir tarih paylaşmadı.

Projenin, Tesla’nın Austin’deki mevcut genel merkezi ve Gigafactory tesisine yakın bir bölgede konumlandırılması planlanıyor. Ancak yarı iletken üretim tesislerinin genellikle on milyarlarca dolarlık yatırım ve yıllar süren kurulum süreçleri gerektirdiği göz önüne alındığında, Terafab’ın hayata geçirilmesi ciddi teknik ve finansal zorluklar barındırıyor.

Tesla halihazırda Samsung, TSMC ve Micron gibi tedarikçilerle çalışıyor. Ancak Musk’a göre bu iş ortakları bile şirketin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalacak. Dolayısıyla Terafab yalnızca stratejik bir yatırımdan daha fazlası.

“Mini” yapay zeka uyduları

Musk’ın planları yalnızca çip üretimiyle sınırlı değil. Projenin önemli bir ayağını, uzaya yerleştirilecek “mini” yapay zeka uyduları oluşturuyor. Yukarıdaki görsel, “mini” kullanımı bir tezat oluştursa da bunların her biri yaklaşık 100 kW enerji kapasitesine sahip olacak ve doğrudan güneş enerjisiyle çalışacak.

Gelecekte bu sistemlerin megawatt seviyesine ulaşabileceğini belirten Musk, dağıtık bir yapay zeka ağı kurmayı hedefliyor. Halihazırda veri merkezleri hem ekonomiler hem de endüstriler için hayati öneme sahip olsa da ölçeklerinin rekor seviyeleri çıkması nedeniyle esasında kimse onlara pozitif bakmıyor. Yüksek enerji tüketimleri ve maliyetleri hem yatırımcı hem de yerel halklar için endişe yaratıyor. Ancak modern AI çağı için bu tesisler bir zorunluluk. Musk ve J. Bezos gibi milyarderler veya diğer girişimler bu nedenle yapay zeka veri merkezlerini uzaya, yörüngeye taşımayı hedefliyor.

Ay’da petawatt seviyesinde hesaplama

Musk’ın vizyonu, Terafab ve Dünya yörüngesi ile sınırlı kalmıyor. Şirketlerinin ilerleyen süreçte Ay’da bir endüstriyel üretim üssü kurabileceğini belirten Musk, bunun petawatt seviyesinde (terawatt’ın bin katı) yapay zeka hesaplama gücünün önünü açacağını söyledi.

Bu senaryoda uzayda kurulan üretim ve enerji altyapısı, yapay zeka sistemlerinin ölçeğini dramatik biçimde büyütebilir. Musk ayrıca uzun vadede, kaynakların bol olduğu ve maliyetlerin neredeyse ortadan kalktığı bir ekonomik modelde Satürn’e ücretsiz seyahatlerin bile mümkün olabileceğini dile getirdi.

Terafab projesinin ekonomik ayağı hakkında detaylar verilmemiş olsa da SpaceX’in planlanan halka arzı artık çok daha önemli. Şirketin bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı IPO’da 50 milyar dolara kadar kaynak sağlaması ve toplam değerlemesinin 1,75 trilyon doları aşması bekleniyor.

Öte yandan Musk’ın ayrı olarak yönettiği şirketlerinin giderek daha entegre hale geldiği görülüyor. Tesla, halihazırda xAI ile “Digital Optimus” (Macrohard) projesi üzerinde çalışırken, aynı zamanda enerji depolama çözümlerini de bu girişime sağlıyor. Bunun yanında xAI’ın geliştirdiği Grok sohbet botu, Tesla araçlarına entegre edilmiş durumda. Ocak ayında Tesla’nın xAI’a 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı ve iki şirket arasında kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalandığı da açıklanmıştı.

Tüm bu gelişmeler Terafab’ın yalnızca bir üretim tesisi değil, Musk’ın yapay zeka, robotik ve uzay teknolojilerini tek bir ekosistemde birleştirme stratejisinin merkezinde yer aldığını ortaya koyuyor. Musk, uzunca bir süredir insanlığın gezegenler ve yıldızlararası bir uygarlık haline gelmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için de Kardaşev ölçeğine işaret ederek uygarlığın enerji sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu neden Musk, Terafab için "eksik son parça" söylemini kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Elon Musk, Terafab’ı tanıttı: Galaktik medeniyet için ilk adım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: