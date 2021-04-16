Aksiyon rol yapma oyunu Darkfire Heroes, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rovio’nun yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Darkfire Heroes, mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

Ayrıca Bkz. "Sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

Darkfire Heroes şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun boyutu yaklaşık 280 MB. Oyunun mağaza sayfalarına, tanıtım yazısına ve fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Darkfire Heroes Rovio Entertainment Oyj Oyunlar Ücretsiz 282.1 MB

Darkfire Heroes Rovio Entertainment Corporation Rol Oyunu Ücretsiz 212M

Tanıtım Yazısı

Takımları topla, stratejileri belirle; patronlara, ejderhalara ve diğer canavarlara karşı bir macera dünyasında savaş! Bu savaş dolu fantezi RPG macerasında, büyüler ve özel saldırılarla yeteneklerini kanıtla. Pasif oyunlardan farklı olarak RPG oyunu Darkfire Heroes, her savaşta patronlara veya ejderha patronuna karşı yeteneklerini gösterdiğin labirentli bir macera dünyası sunuyor.

RPG oyunu savaş ve kavga taktiklerinde ustalaşmak için kahramanını yükselt ve ekipmanını kişiselleştir. Seni öte dünyadan patron canavar ve ejderha gibi yaratıkların karşısına çıkaracak dev bir sefere çık.

STRATEJİK SAVAŞ

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Bu RPG fantezi macerasında, önemli olan savaş stratejin. Cesur ol, kavga için doğru kahramanı ve büyüleri seç. Her kahramanı büyülü ekipmanla kuşat ve bir görevde stratejik RPG savaşı için tam yükselt ve hazır hale getir. 75 kahraman, 20 büyü ve yüzlerce epik avcı yeteneği ve ekipman parçasıyla taktikler sınırsız.

EPİK KAHRAMANLAR TOPLA

Ejderhaları ve patronları yenmek için şövalye, sihirbaz, okçu, savaşçı, rahip içeren bir takım kur. Bu hikayelerde her kahramanın özel saldırıları ve kendi RPG avcı savaş yetenekleri var. Bu dünyada takımının alan hasarı yaratmaya, tek hedefli saldırılara, iyileşmeye veya bunları birlikte yapmaya odaklanmasına sen karar vereceksin.

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PVP ARENA'DA KAVGA

Gerçek zamanlı savaşta avcı yeteneklerini göster ve PVP Arena seviyesinin dünyadaki hakimi ol. Birçok PVP oyun moduyla, arkadaşlarını ve dünyadan oyuncuları ezip geçmekten asla sıkılmayacaksın. Kalelerde dişe diş savaş; heyecan verici yarışmaları farklı oyun modlarında oyna. Takımını oluştur ve PVP Arena'nın hakimi ol. Kupa Yolu sıralamasında yüksel ve ganimeti topla!

EPİK PATRONLARLA SAVAŞ

Bu macerada meydan okumalara katıl, avcı yeteneğini göster, ganimetler için katil patronla savaş. Dev örümcekleri, patronları ve ejderhaları yok et. Takımların cesursa, daha güçlü ödüller ve ganimetler için daha zor seviyelerde görevlere başla.

EPİK SEFERİ KEŞFET

Darkfire Heroes'un fantezi evrenine gir ve destansı macera dünyasına dal. 10'dan fazla nefes kesici konumda yüzlerce seviyeyi keşfet. Hikayelerde takımın, perili kaleler ve farklı labirentlerde gezin. Avcı yeteneklerinle farklı hikayelerde labirentli kalelerde savaş.

KLANINI YARAT

Dünyadan epik oyuncular ve arkadaşlarından destek alarak hikayelerde çetelere karşı bir avcı gibi savaş. Bir askeri klana katıl veya özgür diyarlardan en iyi oyuncuları takımına alarak kendi klanını oluştur. PVP Arena macera dünyasında diğer oyuncularla kavga et, her hafta değerli bir klan sandığı kazan. Klan sohbetinde strateji ve kahraman paylaş.

https://www.pocketgamer.com/articles/086377/darkfire-heroes-the-action-rpg-from-rovio-is-out-of-soft-launch-now-and-available-worldwide/

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