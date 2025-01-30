Steam ve mobilde en çok oynanan şehir kurma oyunları (2025)

Şehir kurma oyunları, yaratıcılığınızı göstermenize, yönetim becerilerinizi test etmenize imkan verir. İster inşa etmeyi seven biri olarak kendi metropolünüzü hayata geçirmek isteyin, ister stratejik mücadele sunan medeniyet kurmaya odaklı eski çağ oyunlarına ilgi duyun, en iyi şehir kurma oyunları bu listede. Listedeki oyunlardan bazıları aynı zamanda en iyi strateji oyunları arasında sayılıyor.
Platform: PC, macOS, PS4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch
Geliştirici: Firaxis Games, Aspyr
Yayıncı: 2K, Aspyr
Çıkış tarihi: 21 Ekim 2016
6️⃣ Frostpunk 2
En iyi hayatta kalma oyunlarından bazılarında olduğu gibi, Frostpunk ve devam oyunu da şehri ayakta tutmak için kaynakları etkili bir şekilde yönetmekle ilgili. Diğer şehir kurma oyunlarından farklı olarak, Frostpunk hükmetmek yerine hayatta kalmakla ilgili ve yeni vatandaşlarınızı mutlu ederken şehrin yiyecekle dolu olmasını ve fırının tam olarak çalışır durumda olmasını sağlamak zorundasınız. Şehri ayakta tutmak için birçok zor kararla karşı karşıya kalacaksınız.
Tür: Strateji, Şehir kurma, Hayatta kalma
Platform: PC, macOS, PS5, Xbox Series X/S
Geliştirici: 11 bit studios
Yayıncı: 11 bit studios
Çıkış tarihi: 20 Eylül 2024
7️⃣ Northgard
Tür: Strateji, Şehir kurma, Simülasyon, Gerçek zamanlı strateji
Platform: PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS
Geliştirici: Shiro Games
Yayıncı: Shiro Games
Çıkış tarihi: 7 Mart 2018
8️⃣ Tropico 6
Tür: Strateji, Şehir kurma, Simülasyon, Eşli
Platform: PC, macOS, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch
Bir anda 60.000’den fazla oyuncuyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan RimWorld, Steam'de en çok oynanan ikinci şehir kurma oyunu. Platformdaki muazzam popülaritesi, tam puan almasıyla RimWorld, sonsuz saatlerce süren içeriği, çeşitli biyom yapıları (orman, çöl, tundra, plaj vb.), bir dizi işçilik malzemesi, en ufak detayına kadar kontrol etme sorumluluğu yüklemesiyle PC platformundaki en baskın şehir kurma oyunlarından biri.
Tür: Koloni simülatörü, Üs inşa etme, Şehir kurma
Platform: PC, macOS, Xbox One, PlayStation 4
Geliştirici: Ludeon Studios
Yayıncı: Ludeon Studios
Çıkış tarihi: 17 Ekim 2018
Mobil şehir kurma oyunları 📱
SimCity Buildit
Clash of Clans
Megapolis
Forge of Empires
City Island
Township
TheoTown
Designer City
Steam City
Empire City
Şehir kurma oyunları, oyuncuları saatlerce meşgul ederken strateji, yaratıcılık ve dünya inşasını harmanladıkları için en iyi türlerden biri olmuştur. Tropikal ormanlardan ve ortaçağ kalıntılarından kentsel manzaralara ve çok ötedeki galaksilerdeki uzak gezegenlere kadar, Steam'deki en etkileyici şehir kurma oyunları, mükemmel oynanış ve unutulmaz ortamlar sunuyor. Zorlu ortamlarda hayatta kalmaya çalışma, bulmacalar, ekonomi yönetimi, politik kararlar ve fazlasını içeren PC ve mobildeki en iyi şehir kurma oyunlarını bu listede bulabilirsiniz.
En İyi Şehir Kurma Oyunları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 7956
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P