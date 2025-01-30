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    Steam ve mobilde en çok oynanan şehir kurma oyunları (2025)

    Simcity, Age of Empires gibi kendi şehrinizi inşa edebileceğiniz simülasyon oyunları mı arıyorsunuz? İşte PC ve mobil için en iyi şehir kurma oyunları öneri listesi:

    Şehir kurma oyunları, yaratıcılığınızı göstermenize, yönetim becerilerinizi test etmenize imkan verir. İster inşa etmeyi seven biri olarak kendi metropolünüzü hayata geçirmek isteyin, ister stratejik mücadele sunan medeniyet kurmaya odaklı eski çağ oyunlarına ilgi duyun, en iyi şehir kurma oyunları bu listede. Listedeki oyunlardan bazıları aynı zamanda en iyi strateji oyunları arasında sayılıyor.

    En iyi şehir kurma oyunları ⚒️

    şehir kurma oyunları steam pc Tam Boyutta Gör
    İster hayalinizdeki şehri inşa etme hazırlığında olun, ister tanrısal bir figür olarak ortalığı kasıp kavurmak isteyin, bu listede her yönetim oyunu severe uygun bir yapım var. Peki, hangi oyunu oynamalı? İşte planlama ve kaynak yönetiminin önem taşıdığı en iyi 10 medeniyet ve şehir kurma oyunu ⬇️
    • Cities: Skylines
    • SimCity
    • Rise of Kingdoms
    • Age of Empires: Definitive Edition
    • Civilization VI
    • Frostpunk 2
    • Northgard
    • Tropico 6
    • Anno 1800

    1️⃣ Cities: Skylines 2

    yeni şehir kurma oyunu Cities: Skylines 2 Tam Boyutta Gör
    Cities: Skylines, en iyi şehir kurma oyunları arasında en sağlam yapımlardan biri. Şehir kurmanın beraberinde getirdiği büyük ölçek ve ayrıntılı altyapı isteyenler için, Cities Skylines 2 her iki açıdan da beklentileri karşılıyor ve hiçbir strateji unsuruna takılıp kalmıyor. Bu, şehriniz hızla büyüdükçe vergileri nasıl yöneteceğinizden yolları nasıl inşa edeceğinizi düşünmeye kadar yönetmeniz gereken çok şeyle uğraşmayacağınız anlamına gelmiyor.
    • Tür: Şehir kurma, Simülasyon, İnşa etme
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Colossal Order Ltd.
    • Yayıncı: Paradox Interactive
    • Çıkış tarihi: 24 Ekim 2023

    2️⃣ SimCity 4

    şehir kurma oyunu pc tavsiye SimCity
    SimCity 4, birçok şehir kurma oyununa öncülük etmiş popüler bir yapım. Cities: Skylines'a benzer şekilde, tek bir hedefiniz var: hayalinizdeki şehri yaratmak. Izgara biçiminde yerleştirebileceğiniz farklı bina bölgeleriniz var ancak karmaşık yol sistemleri veya daha gelişmiş mimariler ve hatta dünya harikaları inşa etmek için de para harcayabilirsiniz. Şehrinizi genişlettikçe, yeni özellikleri kademeli olarak açtıkça ve daha fazla sakin çektikçe vatandaşlarınızın ihtiyaçlarına ilişkin bildirimler alacaksınız. SimCity söz konusu olduğunda düşünülecek çok fazla şey yok; kesinlikle oynamalısınız.
    • Tür: Şehir kurma, Sürükleyici simülasyon
    • Platform: PC, macOS, Linux
    • Geliştirici: EA - Maxis, Aspyr
    • Yayıncı: Electronic Arts, Aspyr
    • Çıkış tarihi: 22 Eylül 2003

    3️⃣ Rise of Kingdoms

    ücretsiz şehir kurma oyunu Rise of Kingdoms Tam Boyutta Gör
    Rise of Kingdoms, Japonya, Britanya ve daha fazlası gibi seçeneklerle sıfırdan gerçek bir medeniyet inşa etmeye dayalı şehir kurma oyunu. Klasik medeniyet kurma oyunu ancak benzer oyunlardan ayıran bir detay var; NPC’ler. İlk başladığınızda, şehir duvarlarınızın dışından bir köylü gelip evlerinin barbarlar tarafından işgal edildiğini söylüyor. Başlangıçta, onları yalnızca evleri yıkıldıktan sonra şehrinize davet edebiliyorsunuz. Ancak oynamaya devam ettikçe Boudica gibi daha fazla NPC oyuna dahil oluyor ve savaş serisinde barbarlarla savaşmanıza yardımcı oluyor. Farklı yetenekleri olan birçok karakter var ve bunlar şehrinizi farklı şekillerde büyütmenize yardımcı oluyorlar.
    • Tür: Medeniyet kurma, Gerçek zamanlı strateji
    • Platform: PC, macOS, Android, iOS
    • Geliştirici: Lilith Games
    • Yayıncı: Lilith Games
    • Çıkış tarihi: 2 Nisan 2018

    4️⃣ Age of Empires: Definitive Edition

    en iyi medeniyet kurma oyunu Age of Empires Tam Boyutta Gör
    Serinin tarihindeki en iyi oyun olarak kabul edilen Age of Empires II: Definitive Edition, şu anda Steam'de en çok oynanan şehir kurma oyunları arasında. Ortaçağ oyunu, orijinal gerçek zamanlı strateji oyununun tamamen yeni grafikler, müzik ve kullanıcı arayüzüyle yenilenmiş bir versiyonu ve üç yeni sefer ve dört yeni medeniyet içeriyor. Yeni çok oyunculu co-op modu, battle royale modu ve inanılmaz yapay zeka yol bulma özelliğiyle Age of Empires II, orijinalinin zamanının ne kadar ötesinde olduğunu ve oyunun önümüzdeki 25 yılda daha iyiye doğru nasıl evrildiğini hatırlatıyor.
    • Tür: Strateji, Çok oyunculu, Tarihsel
    • Platform: PC
    • Geliştirici: Forgotten Empires, Tantalus
    • Yayıncı: Xbox Game Studios
    • Çıkış tarihi: 19 Ağustos 2019

    5️⃣ Civilization VI

    steam şehir kurma oyunu Civilization 6 Tam Boyutta Gör
    Civilization VI, Steam’de bir diğer popüler şehir kurma oyunu. Civilization 6, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor. Serinin yeni oyununda birkaç iyileştirme söz konusu; şehirler artık haritada fiziksel olarak genişliyor, teknoloji ve kültüre dair etkin araştırma yeni ihtimaller ortaya çıkarıyor ve rakip liderler, siz oyunda zafer elde etmenin beş yolundan biri için yarışırken tarihsel izlerine dayalı kendi gündemlerinin peşinde koşuyor.
    • Tür: Strateji, Sıra tabanlı strateji, Tarihsel
    • Platform: PC, macOS, PS4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch
    • Geliştirici:  Firaxis Games, Aspyr
    • Yayıncı:  2K, Aspyr
    • Çıkış tarihi: 21 Ekim 2016

    6️⃣ Frostpunk 2

    distopik şehir kurma oyunu Frostpunk 2 Tam Boyutta Gör
    Şehir kurma oyunu öneri listemize Frostpunk ile devam ediyoruz. Oyunda göreviniz; büyük don başlamadan önce tamamlanmamış, korunaklı bir steampunk şehirde erken buzul çağında hayatta kalmak. Bir grup kurtulanın lideri olarak rolünüz, sakinlerinizi güvende ve sağlıklı tutmak için sürekli yakıta ihtiyaç duyan dev bir ısıtıcı etrafında şehri yeniden inşa etmek.

    En iyi hayatta kalma oyunlarından bazılarında olduğu gibi, Frostpunk ve devam oyunu da şehri ayakta tutmak için kaynakları etkili bir şekilde yönetmekle ilgili. Diğer şehir kurma oyunlarından farklı olarak, Frostpunk hükmetmek yerine hayatta kalmakla ilgili ve yeni vatandaşlarınızı mutlu ederken şehrin yiyecekle dolu olmasını ve fırının tam olarak çalışır durumda olmasını sağlamak zorundasınız. Şehri ayakta tutmak için birçok zor kararla karşı karşıya kalacaksınız.

    • Tür: Strateji, Şehir kurma, Hayatta kalma
    • Platform: PC, macOS, PS5, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: 11 bit studios
    • Yayıncı: 11 bit studios
    • Çıkış tarihi: 20 Eylül 2024

    7️⃣ Northgard

    şehir kurma oyunu tavsiye Northgard Tam Boyutta Gör
    Tam anlamıyla sürükleyici ortaçağ Viking deneyimi istiyorsanız, orduyu kontrol etme ve güçlendirme, yerleşim yerlerini her ne pahasına olursa olsun korumanın bir yolu olarak şehir inşa etmeyi önceliklendiren, İskandinav mitolojisi etrafında inşa edilmiş ve çok beğenilen gerçek zamanlı strateji oyunu Northgard'ı oynamalısınız. Etkileyici gerçek zamanlı strateji mekaniği, muhteşem grafikleri ve strateji ile simülasyonu dengelemesiyle Steam’de beğenilen şehir kurma oyunları arasında.
    • Tür: Strateji, Şehir kurma, Simülasyon, Gerçek zamanlı strateji
    • Platform: PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS
    • Geliştirici:  Shiro Games
    • Yayıncı: Shiro Games
    • Çıkış tarihi: 7 Mart 2018

    8️⃣ Tropico 6

    online şehir kurma oyunu Tropico 6 Tam Boyutta Gör
    PC’de oynanabilecek en iyi şehir kurma oyunlarından biri de Tropico. Serinin yeni oyununda birden fazla adayı aynı anda yönetebileceğiniz/hüküm sürebileceğiniz bir takımada yönetiyorsunuz. Bu şehir kurma oyunu, adanın ekonomik talepleriyle, vatandaşlarınızın mutluluğuyla ve denizaşırı müttefiklerle yapılan pazarlıklarla cenneti ayakta tutarken sıfırdan şehir inşa etmekle sizi görevlendiriyor. Köprüler inşa etmek, takımadaları yönetmek, altyapıyı güçlendirmek için ulaşımı kullanmak ve rakip mimarlardan simge yapıları çalmak gibi yeni oyun öğeleriyle Tropico 6’da siyasi seçimlerle de başa çıkmak durumundasınız.
    • Tür: Strateji, Şehir kurma, Simülasyon, Eşli
    • Platform: PC, macOS, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch
    • Geliştirici:  Limbic Entertainment, Realmforge Studios
    • Yayıncı: Kalypso Media
    • Çıkış tarihi: 7 Mart 2018

    9️⃣ Anno 1800

    şehir kurma strateji oyunu Anno 1800 Tam Boyutta Gör
    Beğenilen şehir kurma strateji oyunlarından Anno 1800’de takas yaparak, çiftçilik yaparak, kırsal bölgelerden ekonomik fırsatlarla dolu büyük metropollere taşınarak şirket imparatorluğunuzu büyütüyorsunuz. Bu oyunda sınırlı kaynaklarla icat ve yenilik yapmak için uğraşıyor ve turistleri cezbeden bir şehir inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bağımlılık yaratan oyun döngüsü, tarihi entrika ve benzersiz dönem tabanlı mücadeleleriyle öne çıkan Anno 1800, Ubisoft imzasını taşıyor.
    • Tür: Strateji, Şehir kurma, Simülasyon, GZS
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
    • Geliştirici: Ubisoft Mainz
    • Yayıncı: Ubisoft
    • Çıkış tarihi: 16 Nisan 2019

    🔟 RimWorld

    şehir inşa etme oyunu RimWorld Tam Boyutta Gör
    RimWorld, tepeden yönetim oynanışına odaklanan ve akıllı yapay zeka hikaye anlatıcısı sayesinde yüzlerce saatlik değiştirilebilir hikaye tabanlı oynanışa sahip bilimkurgu temalı koloni simülatörü. Üç kişilik bir gemi kazası geçirmiş mürettebatla oyuna başlıyorsunuz.

    Bir anda 60.000’den fazla oyuncuyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan RimWorld, Steam'de en çok oynanan ikinci şehir kurma oyunu. Platformdaki muazzam popülaritesi, tam puan almasıyla RimWorld, sonsuz saatlerce süren içeriği, çeşitli biyom yapıları (orman, çöl, tundra, plaj vb.), bir dizi işçilik malzemesi, en ufak detayına kadar kontrol etme sorumluluğu yüklemesiyle PC platformundaki en baskın şehir kurma oyunlarından biri.

    • Tür: Koloni simülatörü, Üs inşa etme, Şehir kurma
    • Platform: PC, macOS, Xbox One, PlayStation 4
    • Geliştirici: Ludeon Studios
    • Yayıncı: Ludeon Studios
    • Çıkış tarihi: 17 Ekim 2018

    Mobil şehir kurma oyunları 📱

    mobil şehir kurma oyunları android & ios Tam Boyutta Gör
    Şehir kurma oyunları, mobil oyun dünyasında en az değer verilen türlerden biri. Bu oyunlar, genellikle ufak bir kasabayı devasa yaşayan bir şehre dönüştürmenizi ister. Şehir inşa etme, medeniyet kurma ve benzer diğer oyunların çoğu, eğlenceyi artıran ve oynanışı zorlu hale getiren ekonomi ve kaynak yönetimi içerir. Peki, Android ve iOS platformundaki en iyi şehir kurma oyunu hangisi? İşte SimCity gibi klasiklerden en yeni ve en harika yapımlara mobildeki en iyi 10 şehir kurma oyunu ⬇️
    • SimCity Buildit
    • Clash of Clans
    • Megapolis
    • Forge of Empires
    • City Island
    • Township
    • TheoTown
    • Designer City
    • Steam City
    • Empire City

    Şehir kurma oyunları, oyuncuları saatlerce meşgul ederken strateji, yaratıcılık ve dünya inşasını harmanladıkları için en iyi türlerden biri olmuştur. Tropikal ormanlardan ve ortaçağ kalıntılarından kentsel manzaralara ve çok ötedeki galaksilerdeki uzak gezegenlere kadar, Steam'deki en etkileyici şehir kurma oyunları, mükemmel oynanış ve unutulmaz ortamlar sunuyor. Zorlu ortamlarda hayatta kalmaya çalışma, bulmacalar, ekonomi yönetimi, politik kararlar ve fazlasını içeren PC ve mobildeki en iyi şehir kurma oyunlarını bu listede bulabilirsiniz.

    En İyi Şehir Kurma Oyunları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 7956

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