Steam ve mobilde en çok oynanan şehir kurma oyunları (2025)

Şehir kurma oyunları, yaratıcılığınızı göstermenize, yönetim becerilerinizi test etmenize imkan verir. İster inşa etmeyi seven biri olarak kendi metropolünüzü hayata geçirmek isteyin, ister stratejik mücadele sunan medeniyet kurmaya odaklı eski çağ oyunlarına ilgi duyun, en iyi şehir kurma oyunları bu listede. Listedeki oyunlardan bazıları aynı zamanda en iyi strateji oyunları arasında sayılıyor.

En iyi hikayeli oyunlar 1 hf. önce eklendi

Mobil şehir kurma oyunları 📱 Tam Boyutta Gör Şehir kurma oyunları, mobil oyun dünyasında en az değer verilen türlerden biri. Bu oyunlar, genellikle ufak bir kasabayı devasa yaşayan bir şehre dönüştürmenizi ister. Şehir inşa etme, medeniyet kurma ve benzer diğer oyunların çoğu, eğlenceyi artıran ve oynanışı zorlu hale getiren ekonomi ve kaynak yönetimi içerir. Peki, Android ve iOS platformundaki en iyi şehir kurma oyunu hangisi? İşte SimCity gibi klasiklerden en yeni ve en harika yapımlara mobildeki en iyi 10 şehir kurma oyunu ⬇️ SimCity Buildit

Clash of Clans

Megapolis

Forge of Empires

City Island

Township

TheoTown

Designer City

Steam City

Empire City

Şehir kurma oyunları, oyuncuları saatlerce meşgul ederken strateji, yaratıcılık ve dünya inşasını harmanladıkları için en iyi türlerden biri olmuştur. Tropikal ormanlardan ve ortaçağ kalıntılarından kentsel manzaralara ve çok ötedeki galaksilerdeki uzak gezegenlere kadar, Steam'deki en etkileyici şehir kurma oyunları, mükemmel oynanış ve unutulmaz ortamlar sunuyor. Zorlu ortamlarda hayatta kalmaya çalışma, bulmacalar, ekonomi yönetimi, politik kararlar ve fazlasını içeren PC ve mobildeki en iyi şehir kurma oyunlarını bu listede bulabilirsiniz.

En İyi Şehir Kurma Oyunları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 7956

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En iyi şehir kurma oyunları