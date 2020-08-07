Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı

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Son dönemde aktif gürültü engelleme kavramı öne çıkmaya başladı. Ne var ki kullanıldığı teknolojiler nedeniyle maliyeti yüksek ve biraz üst seviye kulaklık modellerinde kendisine yer buluyor. Sony WH-1000XM4 bunlardan birisi.

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Sony WH-1000XM4 özellikleri ve fiyatı

Kulak üstü kulaklık tarzındaki Sony WH-1000XM4 modeli 40mm dinamik ses sürücüleri barındırıyor. Yapay zeka temelli ölçekleme teknolojisi sayesinde sesin kalitesi de arttırılabiliyor.

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Q1N gürültü engelleme yongası aktif olarak engelleme yapıyor. Yeni Bluetooth ses yongası sayesinde müzik ve ortam gürültüsü saniyede 700 kere analiz ediliyor. Böylece çok daha etkili bir şekilde yüksek ve orta seviye gürültüler kontrol edilebiliyor.

5 adet mikrofon ile gelen çağrılar en iyi şekilde cevaplanıyor. Bir önceki nesilde gelen eleştiriler böylece dikkate alınmış oluyor. Multipoint ile aynı anda iki cihaz bağlanabilirken tek şarjla 30 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Sony WH-1000XM4 kulaklık modeli 349$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.

https://wccftech.com/sony-wh-1000xm4-now-official-active-noise-cancellation-30-hour-battery-life-and-more-in-just-349/

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