Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı

    Sony WH-1000XM4 kulak üstü kulaklık modeli Q1N gürültü engelleme yongası ve Bluetooth ses yongası ile etkili bir gürültü engelleme yapıyor. Ses kalitesi ise yapay zeka ile ölçeklendiriliyor.
    2 hf.
    2,4b
    1
    14
    Cep Tel...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde aktif gürültü engelleme kavramı öne çıkmaya başladı. Ne var ki kullanıldığı teknolojiler nedeniyle maliyeti yüksek ve biraz üst seviye kulaklık modellerinde kendisine yer buluyor. Sony WH-1000XM4 bunlardan birisi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony WF-SP800N tam kablosuz kulaklık; akıllı özellikleri uygun fiyata sunuyor

    Sony WH-1000XM4 özellikleri ve fiyatı

    Kulak üstü kulaklık tarzındaki Sony WH-1000XM4 modeli 40mm dinamik ses sürücüleri barındırıyor. Yapay zeka temelli ölçekleme teknolojisi sayesinde sesin kalitesi de arttırılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Q1N gürültü engelleme yongası aktif olarak engelleme yapıyor. Yeni Bluetooth ses yongası sayesinde müzik ve ortam gürültüsü saniyede 700 kere analiz ediliyor. Böylece çok daha etkili bir şekilde yüksek ve orta seviye gürültüler kontrol edilebiliyor.

    5 adet mikrofon ile gelen çağrılar en iyi şekilde cevaplanıyor. Bir önceki nesilde gelen eleştiriler böylece dikkate alınmış oluyor. Multipoint ile aynı anda iki cihaz bağlanabilirken tek şarjla 30 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Sony WH-1000XM4 kulaklık modeli 349$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.



    https://wccftech.com/sony-wh-1000xm4-now-official-active-noise-cancellation-30-hour-battery-life-and-more-in-just-349/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    SKYFALL (Gökhan ) 2 hf.
    Oldukça yüksek bir fiyata sahip değil. Senin paran değersiz arkadaşım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    metalmilita 2 hf.
    Aptx olmaması kötü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 2 hf. (düzenlendi)
    Bluetooth kulaklık alacaksam niye kafa üstü alayım ki? Amaç kablodan kablodan kurtulmak ve mobiliteyi yükseltmek ise kablosuz kulak içi çok daha mantıklı. Hiçbir kablosuz bağlantı sesi DAC'ın ilettiği kalitede iletemez. Kafa üstü alacaksam gider 250 ohm'luk hayvan gibi amfi gücü isteyen Beyerdynamic DT 880 Pro alırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    swat882 (Swat882 ) 2 hf.
    Keşke biraz daha detay yazsaydınız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 2 hf.
    Bu kulaklıklar çok güzelde kulağımı terletiyor,yazın sıcakta çekilmiyor,büyük ve taşıması sıkıntı. Kulakiçi tam kablosuz kulaklıklar umarım daha da gelişir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Quuredo (Enes Özgün) 2 hf.
    Malzeme kalitesi ne durumda? Metal mi yoksa bildiğimiz plastik mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    spencermila (Hasan Saltık) 2 hf. Quuredo
    Tasarım aynı mazleme aynı resimden bile bir önceki serinin aynısı oldugu belli oluyor ben bir önceki modelini kullanıp satmıştım malzemesi pilastik diye
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 2 hf.
    Sennheiser momentumun gerçek rakibi bu cihaz olacak galiba.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. deoks
    Bu kulaklığın bir önceki modeli olan xm3 bile bile Sennheiser momentum'u katlayıp üçle çarptı. Sadece ben demiyorum hi-fi ses sistemleri uzmanı pek çok yabancı editörün görüşü aynı zamanda.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0quz28 (Oğuz Çakır) 2 hf.
    xm3 bile müthiş bir cihazken, xm4 umarım bir kaç eksiği sorunu olan xm3 ün üzerine bir şeyler katıp gelmiştir diye düşünüyorum. Fakat xm3 şuan 2bin tl civarı iken, bu cihaz malesef 3500-4000 civarında satılacak gibi duruyor ki arada dağlar kadar fark yok bildiğim kadarıyla.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    spencermila (Hasan Saltık) 2 hf. 0quz28
    bu ürünün parasından ziyade bana göre malzemesi kötü bir önceki seriyi kullanmış birisi olarak söylüyorum ben şuan bunu kullanıyorum bowers & wilkins px7 bide bu var bang of olufsen h8 bunlar metal sony pilastik fiyatıda ucuz degil tasarımda aynı insan tasarımı degiştirir...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. 2021 Kia Sonet tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir 2 hf. Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu 2 hf. Katlanabilir Google Pixel için tarih belli oldu 2 hf. OKEx ile kripto para piyasalarına giriş | DH takipçilerine özel promosyon! 2 hf. Makyajlı BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri 2 hf. PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi 2 hf. Cinemaximum sinema salonları açıldı 2 hf. Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı 2 hf. Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak 2 hf. Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor 2 hf. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra 2 hf. Yerli otomobilin marka ismi belli oldu 2 hf. Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu 2 hf. Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi 2 hf. Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak 2 hf. Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar 2 hf. Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz 2 hf. Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda 2 hf. Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı Sonraki Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız 2 hf. John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor 2 hf. Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden 2 hf. macOS Big Sur Public Beta çıktı! Nasıl indirilir? 2 hf. Beta 2-adrenerjik reseptör aktivitesi insanlarda termogenezisi uyarabilir 2 hf. NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi 2 hf. X570 ayarında B550? Peki ya fiyat? "Asus TUF Gaming/ROG Strix B550 anakart incelemesi" 2 hf. Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos) 2 hf. Intel Avengers işlemciler yakında piyasada 2 hf. Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı 2 hf. The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı 2 hf. Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor? 2 hf. Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor 2 hf. Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu 2 hf. Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu 2 hf. Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak 2 hf. Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor 2 hf. Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor 2 hf. Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak" Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız