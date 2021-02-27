Aktif her 10 iPhone'dan 8'inde iOS 14 yüklü

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Apple, iOS 14 ve iPad OS 14 mobil işletim sistemlerinin kullanım oranlarına ilişkin en son verileri yayınladı. Cupertinolu şirketin paylaştığı istatistiklere göre 24 Şubat itibarıyla tüm aktif iPhone'ların yüzde 80'inde iOS 14 yüklü.

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Son 4 yıl içinde piyasaya sürülen iPhone'larda oran daha da yüksek. Bu cihazların yüzde 86'sında iOS 14 çalışıyor. 15 Aralık itibarıyla iOS 14 kullanım oranı yüzde 72 seviyesindeydi. Yayınlanan son veriler işletim sisteminin daha da yaygınlaştığını gösteriyor.

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iPadOS 14'te durum ne?

iPadOS 14'te de benzer durum var. Mobil işletim sistemi Apple markalı tüm aktif tabletlerin yüzde 70'inde kullanılıyor. Son 4 yıl içinde piyasaya sürülen cihazların ise yüzde 84'ünde kurulu. Tüm aktif iPhone'ların yüzde 12'si hala iOS 13 ile çalışıyor. Tabletlerde iPadOS 13 kullanım oranı ise yüzde 14 seviyesinde.

https://www.macrumors.com/2021/02/26/ios-adoption-numbers-february-2021/

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