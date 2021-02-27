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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aktif her 10 iPhone'dan 8'inde iOS 14 yüklü

    Apple en son mobil işletim sistemleri olan iOS 14 ve iPadOS 14'ün dağıtımına ilişkin son verileri paylaştı. İstatistikler tüm aktif iPhone'ların yüzde 80'inde iOS 14'ün yüklü olduğunu gösteriyor.
    27 Şubat 2021, 22:00 (7 sa.)
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    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Aktif her 10 iPhone'dan 8'inde iOS 14 yüklü
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    Apple, iOS 14 ve iPad OS 14 mobil işletim sistemlerinin kullanım oranlarına ilişkin en son verileri yayınladı. Cupertinolu şirketin paylaştığı istatistiklere göre 24 Şubat itibarıyla tüm aktif iPhone'ların yüzde 80'inde iOS 14 yüklü.

    Ayrıca Bkz. "Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor"

    Son 4 yıl içinde piyasaya sürülen iPhone'larda oran daha da yüksek. Bu cihazların yüzde 86'sında iOS 14 çalışıyor. 15 Aralık itibarıyla iOS 14 kullanım oranı yüzde 72 seviyesindeydi. Yayınlanan son veriler işletim sisteminin daha da yaygınlaştığını gösteriyor.

    Aktif her 10 iPhone'dan 8'inde iOS 14 yüklü
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    iPadOS 14'te durum ne?

    iPadOS 14'te de benzer durum var. Mobil işletim sistemi Apple markalı tüm aktif tabletlerin yüzde 70'inde kullanılıyor. Son 4 yıl içinde piyasaya sürülen cihazların ise yüzde 84'ünde kurulu. Tüm aktif iPhone'ların yüzde 12'si hala iOS 13 ile çalışıyor. Tabletlerde iPadOS 13 kullanım oranı ise yüzde 14 seviyesinde.



    https://www.macrumors.com/2021/02/26/ios-adoption-numbers-february-2021/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C Clusive 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone 8 serisi tanıtıldığında Samsung Galaxy S7 serisi vardı sanırım. Android 8 ile kaldı. Ancak iPhone 8 en güncel yazılımı aldı ve almaya devam edecek. Eğer ki telefonun canını çıkartacak oyunlar oynamadıysanız ve pilinizi yeni değiştirdiyseniz iPhone 8 ve 8 Plus inanılmaz akıcı telefonlar. Hayatımda hiç iPhone satın almadım ama elime geçtiği için 1-2 sene kullanma fırsatım oldu. Apple destek konusunda gerçekten çok başarılı.
    iPhone 8 serisi tanıtıldığında Samsung Galaxy S7 serisi vardı sanırım. Android 8 ile kaldı. Ancak iPhone 8 en güncel yazılımı aldı ve almaya devam edecek. Eğer ...
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    efe3297 (efe 3297) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    iphone se ios 11.4.1 sürümüyle yola devam ediyorum. tek sorunum uygulamaların yavaştan desteği kesmesi. mesala amazon.com.tr uygulamasını kullanamıyorum. starbucks uygulamasını da. :(
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    C Clusive 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone 8 serisi tanıtıldığında Samsung Galaxy S7 serisi vardı sanırım. Android 8 ile kaldı. Ancak iPhone 8 en güncel yazılımı aldı ve almaya devam edecek. Eğer ki telefonun canını çıkartacak oyunlar oynamadıysanız ve pilinizi yeni değiştirdiyseniz iPhone 8 ve 8 Plus inanılmaz akıcı telefonlar. Hayatımda hiç iPhone satın almadım ama elime geçtiği için 1-2 sene kullanma fırsatım oldu. Apple destek konusunda gerçekten çok başarılı.
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