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    Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor

    Teknoloji devi Apple, Fransa'da sattığı iPhone ve MacBook modellerinin, tamir edilebilirlik derecelerini listelemeye başladı. Diğer ülkelerde de uygulanması bekleniyor.
    26 Şubat 2021, 21:30 (7 sa.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor
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    Apple, bu yıl yürürlüğe giren yeni bir Fransız yasasına uymak için Fransa'daki çevrimiçi mağazasına iPhone ve MacBook bakım puanlarını ekledi. Derecelendirme puanında, cihazın demontaj kolaylığı, onarım kılavuzunun kullanılabilirliği ve yedek parçaların mevcudiyeti gibi özelliklerin hesaba katıldığı bildirildi.

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    Apple ürünlerinin bakım kolaylığı, cihaza ve nesle göre biraz farklılık gösteriyor. Örneğin, iPhone 12 ailesi 10 üzerinden 6 puan alırken, geçen yılki iPhone 11'in 4,5-4,6 gibi önemli ölçüde daha düşük bir puana sahip olduğu görülüyor. Açıklamalara göre bu iyileştirme, yeni iPhone'ların önceki modellere göre sökülmesinin daha kolay olması ve parçaların telefonun toplam maliyetinden daha ucuz olmasından kaynaklanıyor. Puanlar, farklı MacBook modelleri içinse 5,6 ile 7 arasında.

    Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor
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    Üreticiler, kaliteli üretime yönlendirliyor

    Onarılabilirlik rakamlarının, yeni atık mevzuatı ile birlikte 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir Fransız yasası kapsamında artık belirtilmesi gerekiyor. Hükümet, bu puanlama sistemiyle tüketicileri bilgilendirmeyi ve performansı iyileştirmeleri için üreticilere baskı yapmayı hedefliyor. Ancak sistem mükemmel değil. Örneğin, üreticilerin yazılım güncellemeleri hakkında ek bilgi sağlamak gibi basit önlemlerle puanlarını kolayca artırabilecekleri belirtilmiş.

    Fransa'nın yeni yasası hala erken adaptasyon aşamalarında ve ancak 2022'de şirketler uyumsuzluk nedeniyle cezalandırılmaya başlayacak. Ancak şu anda akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, TV'ler, çamaşır makineleri ve çim biçme makinelerini kapsayan girişimin gelecekte daha fazla ürün kategorisini içerecek şekilde genişletilebileceği şimdiden umut edilmekte. Geçen yıl Avrupa Parlamentosu'nun onarma hakkı ile ilgili bir yasa lehinde oy kullanması gerçeği göz önüne alındığında, benzer girişimlerin diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.



    https://www.theverge.com/2021/2/26/22302664/apple-france-repairability-scores-index-law-right-to-repair Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iphone 12 onarılabilirlik derecesi bir öncekinden daha iyi dursa da 3. parti onarımı engelliyor ve hala onarım ücretleri çok yüksek. Yani hem alırken kazık hem de onarır iken.
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    Androge0s (Atakan ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'da standartlaşacaktır. AB'nin geçenlerde çıkardığı yasanın sonucu.
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