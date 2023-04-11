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    Anlık Bildirim

    Alfa Romeo'nun ilk tam elektrikli modeli 2024'te Jeep Avenger'ın ikizi olarak gelecek

    Autocar'ın haberine göre, Alfa Romeo'nun ilk tam elektrikli modeli önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Kompakt crossover olarak karşımıza çıkacak olan model, Jeep Avenger'ın ikizi olacak.
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    Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli Jeep Avenger'ın ikizi olacak Tam Boyutta Gör
    İsminin Alfa Romeo Brennero olması beklenen elektrikli kompakt crossover, İtalyan markanın farklı müşterilere ulaşma hedefinde kilit rol oynayacak.

    Orta yaştaki erkekler tarafından tercih edilen sportif marka imajından sıyrılmak isteyen Alfa Romeo, özellikle ailelere ve kadınlara daha fazla ulaşmanın yollarını arıyor.

    Alfa Romeo'nun tam elektrikli modeli, 2018 yılında tanıtılan Mito'dan sonraki en küçük Alfa olacak. Bu noktada bir üst seviyedeki Tonale'den daha küçük ve ucuz olacağını düşünebiliriz. Karşılaştırmak gerekirse, en ucuz Tonale'in fiyatı Almanya'da 36 bin euro civarından başlıyor.

    Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli Jeep Avenger'ın ikizi olacak Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yılın Haziran ayında tanıtılması planlanan model, yeni Jeep Avenger'ın da temelini oluşturan STLA Small platformu üzerine inşa edilecek ve 402 km'ye kadar sürüş menzili sunacak.

    Yeni Alfa, tam elektrikli olmanın yanı sıra hafif hibrit benzinli motor seçeneğine de sahip olacak ancak bu seçenekle ilgili henüz pek detay verilmedi. Söz konusu modelin tasarımında hem günümüzdeki hem de geçmiş modellerden izler bulunacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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