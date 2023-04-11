Alfa Romeo'nun ilk tam elektrikli modeli 2024'te Jeep Avenger'ın ikizi olarak gelecek

Orta yaştaki erkekler tarafından tercih edilen sportif marka imajından sıyrılmak isteyen Alfa Romeo, özellikle ailelere ve kadınlara daha fazla ulaşmanın yollarını arıyor.
Alfa Romeo'nun tam elektrikli modeli, 2018 yılında tanıtılan Mito'dan sonraki en küçük Alfa olacak. Bu noktada bir üst seviyedeki Tonale'den daha küçük ve ucuz olacağını düşünebiliriz. Karşılaştırmak gerekirse, en ucuz Tonale'in fiyatı Almanya'da 36 bin euro civarından başlıyor.
Yeni Alfa, tam elektrikli olmanın yanı sıra hafif hibrit benzinli motor seçeneğine de sahip olacak ancak bu seçenekle ilgili henüz pek detay verilmedi. Söz konusu modelin tasarımında hem günümüzdeki hem de geçmiş modellerden izler bulunacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı