Chery, "hafif arazi aracı" TJ-1'in ön gösterimini gerçekleştirdi

Tam Boyutta Gör Resmi tanıtımının bu yıl Temmuz-Ağustos gibi yapılması beklenen Chery TJ-1, satışa sunulduğunda farklı bir isim taşıyacak. Yani mevcut ismi modelin kod adı gibi düşünebiliriz. Çinli şirket, yeni modelini "hafif arazi aracı" olarak tanımlıyor. Dört tekerlekten çekiş özelliğine de sahip olacağı belirtilen TJ-1, benzinli veya PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorlarla satılacak.

Chery TJ-1, yerden yüksek yapısı ve köşeli hatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ön tarafta bölünmüş far tasarımı göze çarpıyor. Üstte boydan boya uzanan LED ışık imzasına yer verilirken ana aydınlatmalar tampon kenarlarında dikey formda yer alıyor. Merkezde ise yatay çizgilerden oluşan koyu renkli büyük bir panjur ve Chery yazısı dikkat çekiyor.

Chery TJ-1, 4515 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2675 mm aks mesafesine sahip. Yan taraftan baktığımızda SUV modelin beş kollu tasarıma sahip koyu renkli jantlar üzerine oturtulduğunu görüyoruz. Dodikler, sütunlar ve tavanda siyah renk tercih edilerek gövde rengiyle kontrast oluşturulmuş. Gizli kapı kollarının da bulunduğu modelin arka bölümünde ise boydan boya uzanan ince stop lambaları kullanılmış.

Tam Boyutta Gör SUV modelin iç mekânında ise konsola gömülü olmayan tablet ekranlar bulunuyor. Merkezdeki 14.8 inçlik dikey ekran, araçla ilgili bütük kontrolleri içerisinde barındırıyor. Fiziksel kontrol düğmelerine sahip direksiyon simidinin arkasında ise daha küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Konsolun kenarlarındaki havalandırma ızgaraları biraz göze batsa da ortadakiler güzel bir şekilde gizlenmiş.

Aracın bilgi eğlence sistemi Qualcomm 8155 yongasından güç alıyor ve yüz tanıma sistemi içeriyor. Seviye 2+ otonom sürüş sisteminin de sunulduğu araçta süet koltuklar, koltuk ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğinin yanı sıra Sony ses sistemi gibi donanımlar da mevcut. İlerleyen süreçte Chery TJ-1 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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