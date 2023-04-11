Chery, "hafif arazi aracı" TJ-1'in ön gösterimini gerçekleştirdi

Chery TJ-1, yerden yüksek yapısı ve köşeli hatlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ön tarafta bölünmüş far tasarımı göze çarpıyor. Üstte boydan boya uzanan LED ışık imzasına yer verilirken ana aydınlatmalar tampon kenarlarında dikey formda yer alıyor. Merkezde ise yatay çizgilerden oluşan koyu renkli büyük bir panjur ve Chery yazısı dikkat çekiyor.
Chery TJ-1, 4515 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2675 mm aks mesafesine sahip. Yan taraftan baktığımızda SUV modelin beş kollu tasarıma sahip koyu renkli jantlar üzerine oturtulduğunu görüyoruz. Dodikler, sütunlar ve tavanda siyah renk tercih edilerek gövde rengiyle kontrast oluşturulmuş. Gizli kapı kollarının da bulunduğu modelin arka bölümünde ise boydan boya uzanan ince stop lambaları kullanılmış.
Aracın bilgi eğlence sistemi Qualcomm 8155 yongasından güç alıyor ve yüz tanıma sistemi içeriyor. Seviye 2+ otonom sürüş sisteminin de sunulduğu araçta süet koltuklar, koltuk ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğinin yanı sıra Sony ses sistemi gibi donanımlar da mevcut. İlerleyen süreçte Chery TJ-1 ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı