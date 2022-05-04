FIFA Dünya Kupasında Algorand sesleri

Kripto para dünyası yavaş yavaş dev sponsorluk anlaşmaları ile kendisini göstermeye başladı. Crypto.com borsasının Philadelphia 76ers’e sponsor olması, SuperBowl organizasyonunda Coinbase ve FTX reklamları derken sıra Dünya Kupasına geldi.
Algorand (ALGO) Dünya Kupasına sponsor oldu
Crypto.com borsasının Katar stadyumlarına sponsor olmasının ardından bir haber de Algorand blok zincirinden geldi. Dünya Kupasının ilk blok zinciri sponsoru olan ALGO ayrıca bazı çözümler de sunacak.
FIFA Dünya Kupasının NFT koleksiyonu da dahil olmak üzere resmi bir kripto para cüzdanı ve dijital varlık yönetimi çözümler arasında. Algorand ayrıca FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupasının da sponsoru durumunda. ALGO bu haberin ardından yüzde 20 artış göstererek 72 cent civarına yükseldi.
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.