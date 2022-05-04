FIFA Dünya Kupasında Algorand sesleri

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Kripto para dünyası yavaş yavaş dev sponsorluk anlaşmaları ile kendisini göstermeye başladı. Crypto.com borsasının Philadelphia 76ers’e sponsor olması, SuperBowl organizasyonunda Coinbase ve FTX reklamları derken sıra Dünya Kupasına geldi.

Crypto.com borsasının Katar stadyumlarına sponsor olmasının ardından bir haber de Algorand blok zincirinden geldi. Dünya Kupasının ilk blok zinciri sponsoru olan ALGO ayrıca bazı çözümler de sunacak.

2022 FIFA Dünya Kupası’na kripto imzası 1 ay önce eklendi

FIFA Dünya Kupasının NFT koleksiyonu da dahil olmak üzere resmi bir kripto para cüzdanı ve dijital varlık yönetimi çözümler arasında. Algorand ayrıca FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupasının da sponsoru durumunda. ALGO bu haberin ardından yüzde 20 artış göstererek 72 cent civarına yükseldi.



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