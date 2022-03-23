Dünya Kupası’nın sponsoru Crypto.com oldu

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Kripto para devlerinin spor organizasyonlarındaki sponsorluk anlaşmaları devam ediyor. Bugüne kadar büyük organizasyonlarda adını gördüğümüz Crypto.com borsası bu kez Dünya Kupasına uzandı.

Dünya Kupasına kripto para hamlesi

Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası için son eleme turları devam ederken sponsorluk görüşmeleri de son aşamaya geldi. FIFA yaptığı açıklamada Crypto.com borssası ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

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Anlaşmaya göre Crypto.com markası 2022 FIFA Dünya Kupası Katar stadyumlarında iç ve dış kısımda boy gösterecek. Ayrıca maçlara gelen ziyaretçilere çeşitli avantajlar ve hediyelik eşyalar kazanma şansı sunacak. 2018 Dünya Kupasında sadece final maçını 1 milyar kişinin izlediği düşünüldüğünde geri dönüşler oldukça fazla olacaktır.

Henüz anlaşmanın meblağı bilinmiyor ancak Crypto.com borsası reklamlar için adeta para saçıyor. Avusturalya Futbol Ligi için 20 milyon dolar, Formula 1 için 100 milyon dolar, UFC için ise 175 milyon dolar harcadı. Kısa süre önce Staples Center için de 700 milyon dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

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2022 FIFA Dünya Kupası’na kripto imzası