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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mi Band 8'in ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı

    Seri üretime girdiği bildirilen Xiaomi Mi Band 8 çok yakında resmiyet kazanacak. Çıkış tarihi yaklaşan akıllı bilekliğin ilk canlı görüntüleri de internete sızdı.
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    Xiaomi Mi Band 8'in ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yakında çıkış yapması beklenen Xiaomi Mi Band 8, Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı (NRRA) tarafından onaylandı. Bu sayede merakla beklenen akıllı bilekliğin ilk görüntüleri ve bazı temel özellikleri de ortaya çıktı.

    Form faktöründe herhangi bir değişiklik görünmüyor. Cihaz yine aynı oval kapsül şeklindeki tasarımla karşımıza çıkacak. Akıllı bilekliğin önceki modelleri bildiğiniz üzere tek parça kayışla geliyordu. Yeni versyion gövdeye tutturulan iki parçalı kayışla gelecek.

    Xiaomi Mi Band 8'in ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ekran boyutu büyüyor

    Tüm bunlara ek olarak fotoğraftaki cihaz Xiaomi Mi Band 7'den biraz farklı sensörlere sahip. Ayrıca gövdesi son nesilden daha büyük görünüyor. Görünüşe bakılırsa cihazda mevcut modelden daha büyük bir ekran yer alacak.

    Xiaomi Mi Band 8 için açığa çıkan detaylar arasında Bluetooth 5.1 modülü ve 3.87V polimer lityum iyon pil de var. Akıllı bilekliğin seri üretimi başlamış durumda. Her şey beklendiği gibi giderse cihaz Nisan ortasında Çin'de çıkış yapacak. Ardından küresel pazarda piyasaya sürülecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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