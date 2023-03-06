Tam Boyutta Gör Yakında çıkış yapması beklenen Xiaomi Mi Band 8, Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı (NRRA) tarafından onaylandı. Bu sayede merakla beklenen akıllı bilekliğin ilk görüntüleri ve bazı temel özellikleri de ortaya çıktı.

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Form faktöründe herhangi bir değişiklik görünmüyor. Cihaz yine aynı oval kapsül şeklindeki tasarımla karşımıza çıkacak. Akıllı bilekliğin önceki modelleri bildiğiniz üzere tek parça kayışla geliyordu. Yeni versyion gövdeye tutturulan iki parçalı kayışla gelecek.

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Ekran boyutu büyüyor

Tüm bunlara ek olarak fotoğraftaki cihaz Xiaomi Mi Band 7'den biraz farklı sensörlere sahip. Ayrıca gövdesi son nesilden daha büyük görünüyor. Görünüşe bakılırsa cihazda mevcut modelden daha büyük bir ekran yer alacak.

Xiaomi Mi Band 8 için açığa çıkan detaylar arasında Bluetooth 5.1 modülü ve 3.87V polimer lityum iyon pil de var. Akıllı bilekliğin seri üretimi başlamış durumda. Her şey beklendiği gibi giderse cihaz Nisan ortasında Çin'de çıkış yapacak. Ardından küresel pazarda piyasaya sürülecek.

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Xiaomi Mi Band 8'in ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı