Xiaomi Mi Band 8'in ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı

Form faktöründe herhangi bir değişiklik görünmüyor. Cihaz yine aynı oval kapsül şeklindeki tasarımla karşımıza çıkacak. Akıllı bilekliğin önceki modelleri bildiğiniz üzere tek parça kayışla geliyordu. Yeni versyion gövdeye tutturulan iki parçalı kayışla gelecek.
Ekran boyutu büyüyor
Tüm bunlara ek olarak fotoğraftaki cihaz Xiaomi Mi Band 7'den biraz farklı sensörlere sahip. Ayrıca gövdesi son nesilden daha büyük görünüyor. Görünüşe bakılırsa cihazda mevcut modelden daha büyük bir ekran yer alacak.
Xiaomi Mi Band 8 için açığa çıkan detaylar arasında Bluetooth 5.1 modülü ve 3.87V polimer lityum iyon pil de var. Akıllı bilekliğin seri üretimi başlamış durumda. Her şey beklendiği gibi giderse cihaz Nisan ortasında Çin'de çıkış yapacak. Ardından küresel pazarda piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez