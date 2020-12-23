Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

Almanya'da bir sanatçı, dünyanın en popüler navigasyon uygulamalarından biri olan Google Maps'i yanıltarak, boş caddeleri dolu göstermeyi başardı.

Berlin'de yaşayan Simon Weckert, Google Maps'in çok basit bir yöntemle manipüle edilebileceğini ispatladı. Alman sanatçı küçük bir el arabasına 99 adet cep telefonunu koyarak boş caddelerde dolaştı.

Bu sayede Google Maps'te yeşil görünmesi gereken yollar kırmızı renkle gösterildi. Aynı vakitlerde uygulamayı kullananlar söz konusu güzergahta trafik sıkışıklığı olduğunu sandı.