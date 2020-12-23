Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    11 sa.
    3,1b
    2
    Mobil Uygulamalar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Almanya'da bir sanatçı, dünyanın en popüler navigasyon uygulamalarından biri olan Google Maps'i yanıltarak, boş caddeleri dolu göstermeyi başardı.

    Berlin'de yaşayan Simon Weckert, Google Maps'in çok basit bir yöntemle manipüle edilebileceğini ispatladı. Alman sanatçı küçük bir el arabasına 99 adet cep telefonunu koyarak boş caddelerde dolaştı.

    Bu sayede Google Maps'te yeşil görünmesi gereken yollar kırmızı renkle gösterildi. Aynı vakitlerde uygulamayı kullananlar söz konusu güzergahta trafik sıkışıklığı olduğunu sandı.



    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sanal Dilenci 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu haber biraz eski değil mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    10:52
    iPhone 12 Pro ve iPhone 12, ne sunuyor? iPhone 11'den geçilir mi?
    55,7b izlenme · 3 hf.
    05:38
    Elephone PX Pro telefon ve W6 akıllı saati denedik
    4,6b izlenme · 1 gün
    08:39
    360 Robot Vacuum Cleaner S9 Robot Süpürge - İnceleme
    4,7b izlenme · 2 gün
    11:30
    Bose bu işi yapıyor mu? "Bose NC-700 incelemesi"
    42,8b izlenme · 4 hf.
    36:35
    AMD Radeon RX 6800XT incelemesi | ATi ruhu geri döndü
    12,8b izlenme · 1 hf.
    23:17
    Monster'da Bu Hafta - Trials Rising
    306 izlenme · 17 sa. yeni video
    13:50
    Intel'in yeni ekran kartını kullandık | AMD ve Nvidia'ya rakip oluyor
    21,2b izlenme · 2 hf.
    08:16
    İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme
    969 izlenme · 17 sa. yeni video
    13:52
    LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!)
    24,5b izlenme · 2 hf.
    18:20
    Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor
    21,7b izlenme · 6 gün
    18:26
    Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi"
    10,3b izlenme · 1 hf.
    12:33
    Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi"
    11,2b izlenme · 3 gün
    14:55
    Bu bilgisayar çok güçlü | Acer Predator Triton 500 incelemesi
    14,5b izlenme · 3 hf.
    06:01
    Uygun fiyatlı ProArt! "Asus ProArt PA278QV incelemesi"
    9,3b izlenme · 2 hf.
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız