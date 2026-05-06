YILDIRIMHAN balistik füzesi bu yıl Somali’den test edilebilir: Peki neden Somali?

Bloomberg’in haberine göre kaynaklar, YILDIRIMHAN programının yalnızca askeri caydırıcılık amacı taşımadığını, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsız uzay kapasitesi oluşturma hedefinin de önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor. Aynı teknolojik altyapının ilerleyen süreçte gerçek zamanlı istihbarat sağlayabilecek uydu sistemlerinin yörüngeye taşınmasında kullanılacağı belirtiliyor.
Füze Somali’den fırlatılabilir
Savunma kaynaklarına göre Yıldırımhan’ın ilk test atışı için Somali’de inşa edilen yeni uzay limanı kullanılacak. Hint Okyanusu yönüne yapılması planlanan fırlatmaların sonbahar döneminde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin Somali’deki en büyük yurt dışı askeri üssünü işletiyor olması da projeye stratejik avantaj sağlıyor.
6 bin kilometre menzilli füzenin teknik özellikleri arasında 3 bin kilogram savaş başlığı taşıma kapasitesi ve sıvı yakıtlı motor sistemi bulunuyor.
Türkiye’nin uzun menzilli füze çalışmalarına hız vermesinde bölgesel güvenlik risklerinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Özellikle İran merkezli gelişmelerin Ankara’nın caydırıcılık stratejisini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından bölgede artan gerilim, Türkiye’nin savunma planlamalarında yeni öncelikler oluşturdu. Kıtalararası balistik füzeler genellikle nükleer başlıklarla ilişkilendirilse de Türkiye’nin resmi olarak nükleer silah programı bulunmuyor.
Öte yandan Türkiye’nin geliştirdiği bir diğer uzun menzilli sistem olan Cenk füzesinin ise yaklaşık 3 bin kilometre menzile sahip olduğu kaydediliyor.
Neden Somali?
Somali’nin ekvator çizgisine yakın konumu uzun menzilli roket ve uzay çalışmaları açısından önemli avantaj sağlıyor. Dünya’nın dönüş hızı ekvator bölgesinde en yüksek seviyeye ulaştığı için, bu noktadan yapılan doğu yönlü fırlatmalar roket sistemlerine ek hız avantajı kazandırabiliyor. Bu sayede füzenin veya taşıyıcı roketin daha verimli çalışması, daha az yakıt tüketmesi ve daha yüksek yük kapasitesine ulaşması mümkün hale geliyor.
Öte yandan 6 bin kilometre menzilli bir füzenin test edilmesi, çok geniş ve güvenli bir uçuş koridoru gerektiriyor. Çok aşamalı ve sıvı yakıtlı motor sistemine sahip olduğu belirtilen Yıldırımhan’da, uçuş sırasında bazı motor bölümlerinin ayrılması bekleniyor. Türkiye’den yapılacak bir testte bu parçaların başka ülkelerin kara veya deniz sahalarına düşme ihtimali diplomatik ve güvenlik riskleri oluşturabilir.
Somali’den Hint Okyanusu yönüne yapılacak fırlatmalar ise füzenin büyük bölümünü açık deniz üzerinde geçirmesine imkan tanıyor. Böylece olası kaza riskleri azaltılırken, test güvenliği ve operasyonel gizlilik de artırılmış oluyor.
Oysa Anadolu coğrafyası, kıtalararası bir füze testi için "dar" bir sahadır. Türkiye'den 6 bin kilometre uzağa fırlatılacak bir füze, rotası üzerindeki en az 5-6 ülkenin hava sahasını ihlal edecektir. Bu durum, nükleer kapasiteye sahip olmasa bile ICBM sınıfındaki bir silah için ciddi diplomatik krizlere yol açabilir.