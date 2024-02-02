Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu! Nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görev süresi bugün sona eriyor. Alper Gezeravcı da yer aldığı Ax-3 ekibi bugün dünyaya dönüş yolculuğuna başlayacak.

Alper Gezeravcı ne zaman dünyaya dönecek?

Alper Gezeravcı’nın yer aldığı Ax-3 astronotlarının dönüşü için bugün TSİ 17.50’de uğurlama töreni düzenlenecek. Yarın (3 Şubat) saat 14.00’te ise Ax-3’ü taşıyan Dragon Kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılarak dünyaya yolculuğuna başlayacak. Dünyaya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek.

Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu nasıl seyredilir?

Bugün saat 17.50'de başlayacak uğurlama töreni ve yarın 14.00'teki ayrılma aşamaları Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Bugünkü töreni aşağıdaki YouTube yayınından canlı olarak seyredebilirsiniz.

Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapacak.

İniş için önce motorla frenleme yapılacak. Yeryüzüne yaklaşınca 2 paraşüt açılacak. Ardından ana paraşütler açılarak suya iniş gerçekleşecek. Kapsül, gemi ile karaya ulaştırıldıktan sonra Alper Gezeravcı, yeryüzüne ayak basacak.

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