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    Anlık Bildirim

    Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu! Nasıl izlenir?

    Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 ekibi bugün dünyaya dönüş yolculuğuna başlıyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ne zaman başlayacak? Nasıl izlenecek?                
    Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu! Nasıl izlenir Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görev süresi bugün sona eriyor. Alper Gezeravcı da yer aldığı Ax-3 ekibi bugün dünyaya dönüş yolculuğuna başlayacak.

    Alper Gezeravcı ne zaman dünyaya dönecek?

    Alper Gezeravcı’nın yer aldığı Ax-3 astronotlarının dönüşü için bugün TSİ 17.50’de uğurlama töreni düzenlenecek. Yarın (3 Şubat) saat 14.00’te ise Ax-3’ü taşıyan Dragon Kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılarak dünyaya yolculuğuna başlayacak. Dünyaya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek.

    Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu nasıl seyredilir?

    Bugün saat 17.50'de başlayacak uğurlama töreni ve yarın 14.00'teki ayrılma aşamaları Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Bugünkü töreni aşağıdaki YouTube yayınından canlı olarak seyredebilirsiniz.

    Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapacak.

    İniş için önce motorla frenleme yapılacak. Yeryüzüne yaklaşınca 2 paraşüt açılacak. Ardından ana paraşütler açılarak suya iniş gerçekleşecek. Kapsül, gemi ile karaya ulaştırıldıktan sonra Alper Gezeravcı, yeryüzüne ayak basacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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