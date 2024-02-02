Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş saati belli oldu! Nasıl izlenir?

- Alper Gezeravcı ne zaman dünyaya dönecek?
- Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu nasıl seyredilir?
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Alper Gezeravcı ne zaman dünyaya dönecek?
Alper Gezeravcı’nın yer aldığı Ax-3 astronotlarının dönüşü için bugün TSİ 17.50’de uğurlama töreni düzenlenecek. Yarın (3 Şubat) saat 14.00’te ise Ax-3’ü taşıyan Dragon Kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılarak dünyaya yolculuğuna başlayacak. Dünyaya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek.
Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu nasıl seyredilir?
Bugün saat 17.50'de başlayacak uğurlama töreni ve yarın 14.00'teki ayrılma aşamaları Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Bugünkü töreni aşağıdaki YouTube yayınından canlı olarak seyredebilirsiniz.
Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapacak.
İniş için önce motorla frenleme yapılacak. Yeryüzüne yaklaşınca 2 paraşüt açılacak. Ardından ana paraşütler açılarak suya iniş gerçekleşecek. Kapsül, gemi ile karaya ulaştırıldıktan sonra Alper Gezeravcı, yeryüzüne ayak basacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.