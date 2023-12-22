İlk Türk astronotu uzaya çıkaracak görev ertelendi: İşte yeni tarih

Tam Boyutta Gör İlk Türk astronotunu uzaya çıkaracak olan Axiom Space'in Ax-3 görevi ertelendi. SpaceX'in roketi tarafından gerçekleştirilecek olan fırlatmanın Ocak ortasına kadar yapılamayacağı açıklandı. Yaşanılan gecikmenin son zamanlardaki elverişsiz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma programındaki değişikliklerden kaynaklandığı bildirildi.

Fırlatma 17 Ocak’ta olacak

NASA tarafından yapılan açıklamada "NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor." ifadelerine yer verildi.

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SpaceX, Axiom Space'in Ax-3 misyonunu 9 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmayı planlıyordu. Ancak NASA yaptığı açıklamada zaman çizelgesinin bir haftadan biraz daha uzun bir süre kayarak 17 Ocak'a sarktığını duyurdu. Eğer bu fırlatma penceresinde uygun koşullar sağlanırsa fırlatma gerçekleştirilecek.

Axiom 3 Misyonu

Tam Boyutta Gör SpaceX Falcon 9 roketiyle yapılacak kalkış NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşecek ve dört kişiyi Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek. Adından da anlaşılacağı üzere Ax-3, Houston merkezli Axiom Space şirketi tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenen üçüncü özel astronot görevi konumunda. Bu uçuşların tümünde SpaceX donanımı kullanılarak dört kişilik mürettebat yörüngedeki laboratuvara yaklaşık iki hafta süren görevler için gönderiliyor.

Ax-3, şu anda Axiom için çalışan eski NASA astronotu Michael López-Alegría tarafından komuta edilecek. Görev komutanına İtalyan Hava Kuvvetleri Albay Walter Villadei, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Marcus Wandt ve Türk olan Hava Kuvvetleri Pilot Albay Alper Gezeravcı eşlik edecek.

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