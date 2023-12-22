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    Anlık Bildirim

    İlk Türk astronotu uzaya çıkaracak görev ertelendi: İşte yeni tarih

    İlk Türk astronotu uzaya çıkaracak olan Axiom Space'in Ax-3 görevi ertelendi. NASA tarafından yapılan açıklamada erteleme nedeni olan olumsuz hava koşulları gösterildi.
    İlk Türk astronotu uzaya çıkaracak görev ertelendi: İşte tarih Tam Boyutta Gör
    İlk Türk astronotunu uzaya çıkaracak olan Axiom Space'in Ax-3 görevi ertelendi. SpaceX'in roketi tarafından gerçekleştirilecek olan fırlatmanın Ocak ortasına kadar yapılamayacağı açıklandı. Yaşanılan gecikmenin son zamanlardaki elverişsiz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma programındaki değişikliklerden kaynaklandığı bildirildi.

    Fırlatma 17 Ocak’ta olacak

    NASA tarafından yapılan açıklamada "NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor." ifadelerine yer verildi.

    SpaceX, Axiom Space'in Ax-3 misyonunu 9 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmayı planlıyordu. Ancak NASA yaptığı açıklamada zaman çizelgesinin bir haftadan biraz daha uzun bir süre kayarak 17 Ocak'a sarktığını duyurdu. Eğer bu fırlatma penceresinde uygun koşullar sağlanırsa fırlatma gerçekleştirilecek.

    Axiom 3 Misyonu

    İlk Türk astronotu uzaya çıkaracak görev ertelendi: İşte tarih Tam Boyutta Gör
    SpaceX Falcon 9 roketiyle yapılacak kalkış NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşecek ve dört kişiyi Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek. Adından da anlaşılacağı üzere Ax-3, Houston merkezli Axiom Space şirketi tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenen üçüncü özel astronot görevi konumunda. Bu uçuşların tümünde SpaceX donanımı kullanılarak dört kişilik mürettebat yörüngedeki laboratuvara yaklaşık iki hafta süren görevler için gönderiliyor.

    Ax-3, şu anda Axiom için çalışan eski NASA astronotu Michael López-Alegría tarafından komuta edilecek. Görev komutanına İtalyan Hava Kuvvetleri Albay Walter Villadei, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Marcus Wandt ve Türk olan Hava Kuvvetleri Pilot Albay Alper Gezeravcı eşlik edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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