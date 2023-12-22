İlk Türk astronotu uzaya çıkaracak görev ertelendi: İşte yeni tarih

Fırlatma 17 Ocak’ta olacak
NASA tarafından yapılan açıklamada "NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor." ifadelerine yer verildi.
SpaceX, Axiom Space'in Ax-3 misyonunu 9 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmayı planlıyordu. Ancak NASA yaptığı açıklamada zaman çizelgesinin bir haftadan biraz daha uzun bir süre kayarak 17 Ocak'a sarktığını duyurdu. Eğer bu fırlatma penceresinde uygun koşullar sağlanırsa fırlatma gerçekleştirilecek.
Axiom 3 Misyonu
Ax-3, şu anda Axiom için çalışan eski NASA astronotu Michael López-Alegría tarafından komuta edilecek. Görev komutanına İtalyan Hava Kuvvetleri Albay Walter Villadei, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Marcus Wandt ve Türk olan Hava Kuvvetleri Pilot Albay Alper Gezeravcı eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.