Alphabet’in Dünya’yı kurtarmak için yeni projesi: Tidal

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Alphabet’in sıradışı projeleriyle ünlü fabrikası, yeni bir projeyle daha gündeme geldi. Balık çiftliklerini destekleme amaçlı olarak kurulan bu yeni proje Tidal, genel müdür Neil Davé’nin sözlerine göre korumak istediğimiz gezegenimizi öncelikle anlamamız gerektiği felsefesine dayanıyor.

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Balıkların düşük karbon ayak izine kıyasla iyi bir protein kaynağı olmasından destek alarak yola çıkılan Tidal projesinde, bugün yaşayan 3 milyar insanı beslemek hedef alınıyor. Balık çiftliklerinde üretim verimini arttırmak ve şimdiye kadar görmesi zor olan beslenme alışkanlıkları gibi değerlerin kolay görünür hâle gelmesini sağlamak için su altı kameralardan destek alan Tidal, bilgisayar görüşünü kullanacak. Bu sistemden elde edilen bilgiler sayesinde balık çiftliklerinde çalışanların daha akıllı ve çevre dostu kararlar almaları sağlanacak. Bu kararlar sayesinde hem kirlilik azaltılacak hem de maliyet düşecek.

Financial Times haberine göre Tidal, Avrupa ve Asya’daki balık çiftliklerinde çalışıyor ve şimdilik uzmanlaşmak istedikleri balık türleri somon ve sarı kuyruk ile sanırlı. Firmanın ürünü ne seviyede yarar sağlıyor ve pazara uygunluğu hakkında ise henüz pek fazla bilgi yok.

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Tidal, şimdilik Alphabet’in altındaki “X” laboratuvarında çalışıyor. Bu laboratuvar içerisinden çıkan ve sonradan şirket hâline dönenler arasında oldukça tanıdık isimler yer alıyor. Bunlar arasında Waymo (otonom sürüş) ve Wing (teslimat dronları) başı çekiyor. Firmanın bu laboratuvardan çıkan projeleri, dünyayı kurtarmaya yönelik amaçlar güdüyor ve bu süreçte tabii ki Google’ın üst firması Alphabet’e gelir sağlıyor.

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