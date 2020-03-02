Digiturk internet hizmeti verecek

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Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Digiturk’ün ülkemizdeki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. ISP hizmetini duyurdu.

Al Obaidly’nin açıklamalarına göre Digiturk, 2020 yılında internet servis sağlayıcı (ISP) hizmeti sunmaya başlayacak. Eski ve yeni abonelerine internet ve TV hizmetini bir arada sunacak. Digiturk daha önce Superonline iş birliği ile Digiturk abonelerine Superonline internetli paketler satıyordu ancak bu sene ISP olarak ilk kez faaliyet gösterecek.

İstanbul’daki finale 45 kamera

beIN MEDYA CEO'su Al-Obaidly, "Şampiyonlar Ligi finalini, içinde helikopter kameraların da olduğu 45 adet 4K (UHD) kamera ile yapacağız. Türkiye'nin yayıncılık tarafındaki yetenek ve kapasitesini dünyaya göstereceğiz" dedi. Ayrıca korsan yayınların Digiturk’ün önündeki en büyük sorunlardan birisi olduğunu vurgulayarak, “Korsanla mücadele için dünyada ve Türkiye'de en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

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