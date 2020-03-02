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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Digiturk internet hizmeti verecek

    Digiturk’ün CEO’su Yousef Al-Obaidly, bu yıl içerisinde internet servis sağlayıcısı (ISP) olarak hizmet sunacağını açıkladı.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Digiturk internet hizmeti verecek
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    Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Digiturk’ün ülkemizdeki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. ISP hizmetini duyurdu.

    Al Obaidly’nin açıklamalarına göre Digiturk, 2020 yılında internet servis sağlayıcı (ISP) hizmeti sunmaya başlayacak. Eski ve yeni abonelerine internet ve TV hizmetini bir arada sunacak. Digiturk daha önce Superonline iş birliği ile Digiturk abonelerine Superonline internetli paketler satıyordu ancak bu sene ISP olarak ilk kez faaliyet gösterecek. 

    İstanbul’daki finale 45 kamera

    beIN MEDYA CEO'su Al-Obaidly, "Şampiyonlar Ligi finalini, içinde helikopter kameraların da olduğu 45 adet 4K (UHD) kamera ile yapacağız. Türkiye'nin yayıncılık tarafındaki yetenek ve kapasitesini dünyaya göstereceğiz" dedi. Ayrıca korsan yayınların Digiturk’ün önündeki en büyük sorunlardan birisi olduğunu vurgulayarak, “Korsanla mücadele için dünyada ve Türkiye'de en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var.” dedi.



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    vs-fb (Vn S) 2 hf. en beğenilen
    Az düdükleniyorduk. Gel biraz da sen düdükle.
    Yanıtla +83
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    alpaqu (Oğuz SAYIN) 2 hf.
    Bu ülkede ttnet altyapısı olduğu sürece internetten bi nane olmaz
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    TheFormul (Mustafa ) 2 hf. alpaqu
    Oturduğum yerde ttnetin maksimum 16 verebilirim dediği yerde türksat kablonet 100 mbit internet verdi. 1.5 yıldır 100mbit sorunsuz internet kullanıyorum fakat her yerde yok. çok kısıtlı yerlerde var..
    Yanıtla +7
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    Sacred Spirit 2 hf.
    Kralı gelse Türk Telekom’un tekelini kıramazlar.

    Yanıtla +35
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbulut115 (Ahmet Bulut) 2 hf. yeni yorumcu
    versin.. rekabet iyidir. Türkiyede çok sayıda güçlü ISP olsaydı, çok daha fazla servis çeşidi, fiyat rekabeti olurdu.
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    extra34 2 hf.
    İptal ettirirken de fax ister kesin bunlar
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    thehawk (Kenan ) 2 hf.
    Yillik taraftar paketi aliyorum bilgim olmadan giris emailim telefon numarasi olarak degistiriliyor musteri hizmetlerine baglaniyorum oyle bi paketiniz yok deniyor tabi bu sirada 45dk geciyor macin ilk yarisi bitiyor sonra tekrar baglaniyorum diyorum ki bakin hata yapiyorsunuz aa diyorlar uyeliginiz varmis pardon. Tabi sinirden mac da yalan oluyor.

    Bu hizmet parasini verdigim hizmet. Ha ilk aksaklik da degil, yoksa biraz toleransim olurdu
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    AzuLA (Cem Subasi) 2 hf.
    iyi saplayamiyoruz yardim edin kacagi onleyip saplayamadiklarimizada saplayalim diyorlar
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    kayamtky 2 hf.
    Müşterilerinin çoğunu Türkcell'e ve Türknet'e kaptırınca, sadece TV hizmeti ile para kazanılamayacağı konusun da yeni uyandılar. İnternet+TV bir arada paket teklifler sunan Türkcell gibi firmalar varken, neden ikinci bir TV hizmeti için Digitürk' e para vereyim ki. 3 sene önce Digitürk' ü terk ettiğim de, beni geri kazanmak için bana onlarca telefon açtılar, ama nafile terk kararı verildi artık.
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    pasa king (A A) 2 hf.
    korsan dan önce tarafsız yayın yapmayı örensin belli kesmi kayırmasın yayınlarında.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Uydudan internet olsa olurdu. Yada 5g modem ile internet verse de olur. Ama TTNet alt yapısı ile verecekse 4mb indirme hızım var:) Feriköy den TTNet e selam:)
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    DH Misafiri 2 hf.
    Acaba bir gigolit interneti görebilecekmiyiz.
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Istanbul'daki finale neden 4K li kameralarla yayin yapilacak anlamiyorum! 8K ile yayin yapilmaliydi.
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    7357 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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