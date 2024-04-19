İlk alternatif iOS mağazası karşınızda

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği sınırları içerisinde Apple’ın alternatif uygulama mağazalarına izin vermesi sonrasında ilk mağaza ortaya çıktı. AltStore PAL uzun yıllar gayri resmi olarak çalıştıktan sonra Avrupa’da resmi faaliyetlerine başladı.

AltStore PAL dönemi

AltStore PAL mağazası aslında 2019 yılından bu yana aktif ancak bilgisayarda çalıştırılan bir sunucu üzerinden erişilebiliyordu. Yeni karar ile birlikte AltStore PAL ekosistemin ilk alternatif iOS mağazası unvanını kazandı.

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Mağazaya erişim için tek seferlik 1.5 Euro isteniyor. Girişim Apple’ın iOS üzerinde faaliyet gösterme bedelini bu şekilde ödeyecek. Diğer taraftan yeni uygulamalar beta aşamasında Patreon üzerinden bağış da toplayabiliyor.

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AltStore PAL iOS mağazası nedir?