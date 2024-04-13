Satılan her 6 iPhone’dan biri Hindistan’da üretiliyor

iPhone üretiminde Hindistan faktörü
Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre Apple’ın Ekim 2022-Eylül 2023 arasındaki mali yılında 14 milyar dolarlık iPhone üretimini Hindistan’da yaptırdı. Bu rakam bir önceki yıla göre iki kat artışa işaret ediyor.
Bu yıl ise piyasadaki toplam iPhone modelinin yüzde 14’ünü Hindistan’da üretildi. Bu da piyasadaki her altı iPhone’dan birinin Hindistan’da üretildiğini gösteriyor. Apple üretimi Hindistan’a kaydırsa da yine güvenilir ortakları ile çalışıyor.
Hindistan’da yapılan üretimin yüzde 67’si yine Foxconn tarafından yapılıyor. Pegatron ise bu pastada yüzde 17 gibi bir paya sahip .Kalan kısım ise Tata Grup tarafından satın alınan Wistron tesislerinde üretiliyor. Apple’ın ülkedeki yatırımları 150 bin doğrudan istihdam oluşturmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...