Satılan her 6 iPhone’dan biri Hindistan’da üretiliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın donanım üretimini Çin dışına kaydırma çabaları nispeten de olsa sonuç vermeye başladı. Hindistan’a önemli bir yatırım yapan Apple, ülkeyi en önemli iPhone üreticilerinden birisi haline getirdi.

iPhone üretiminde Hindistan faktörü

Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre Apple’ın Ekim 2022-Eylül 2023 arasındaki mali yılında 14 milyar dolarlık iPhone üretimini Hindistan’da yaptırdı. Bu rakam bir önceki yıla göre iki kat artışa işaret ediyor.

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Bu yıl ise piyasadaki toplam iPhone modelinin yüzde 14’ünü Hindistan’da üretildi. Bu da piyasadaki her altı iPhone’dan birinin Hindistan’da üretildiğini gösteriyor. Apple üretimi Hindistan’a kaydırsa da yine güvenilir ortakları ile çalışıyor.

Hindistan’da yapılan üretimin yüzde 67’si yine Foxconn tarafından yapılıyor. Pegatron ise bu pastada yüzde 17 gibi bir paya sahip .Kalan kısım ise Tata Grup tarafından satın alınan Wistron tesislerinde üretiliyor. Apple’ın ülkedeki yatırımları 150 bin doğrudan istihdam oluşturmuş durumda.

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Apple için Hindistan’ın önemi artıyor