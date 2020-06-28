Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi

    Avusturya'daki Johannes Kepler University araştırmacıları biyolojik olarak bozunabilir ve yenilebilir bir tür jelden nesneleri bükebilen ve kavrayabilen robot fil üretmek için çalışmalarını sürdürüyor
    20 dk.
    79
    46
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi
    Tam Boyutta Gör

    New Scientist kurumunun yaptığı yeni açıklamalara göre Avusturya'da bulunan Johannes Kepler University kurumu araştırmacıları biyolojik olarak bozunabilir ve yenilebilir bir tür jelden nesneleri bükebilen ve kavrayabilen robot fil üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Robot şu an için geliştirilme aşamasında olmasına rağmen yeni teknolojinin veterinerlik alanından çocuklara kadar geniş bir alanda yararlı olması bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi

    Sitrik asit ve gliserol

    Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni robotun sitrik asit ve gliserol içerdiği belirtilmekle birlikte 1 yılı aşkın bir süre boyunca dış tabakasının kurumadığı ayrıca gövdenin çatlama veya yıpranma göstermeden önce 330.000 defa bükülebildiği ve şekil değiştirebildiği belirtiliyor.

    Araştırmacılar şu an için robotun yenilemeyecek elektronik parçalar içerdiğini belirtiyor ancak teknoloji ve çalışmalar ilerledikçe yeni teknolojinin çocuklar için üretilen oyuncaklarda boy göstermesi muhtemel.

    Ayrıca Bkz. "Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir"

    Son olarak araştırmacılar yeni teknolojinin hayvanat bahçelerinde avcı hayvanların ilaçlarını almaları için av hayvanları görünümünde yeni bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

    Yeni araştırma New Scientist dergisinde yayımlandı.


     



    https://www.newscientist.com/article/2246165-we-can-make-robots-from-gelatine-and-other-edible-ingredients/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi Sonraki Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığının tasarımı ortaya çıktı 1 sa. Intel Lakefield işlemcisi tek çekirdekte selefinden %67 yavaş 1 sa. Honor 30 Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu 1 sa. Redmi Note 9 Pro elimizde | İlk izlenimler, Note 8 Pro ile ilk düello 2 sa. Facebook, eski haber paylaşan kullanıcıları uyaracak 3 sa. iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı 4 sa. Samsung Galaxy S20 serisi, yeni yazılım güncellemesi aldı 5 sa. OnePlus, 2 Temmuz'da üç yeni TV duyuracağını doğruladı: İşte bilinenler 7 sa. NASA, yüzünüze dokunacağınız zaman sizi uyaran kolye geliştirdi 8 sa. İthal ürünlere gümrük vergisinde yeni güncelleme 8 sa. Az bilinen 10 iOS 14 özelliği 9 sa. Creative SXFI TRIO kablolu kulaklık holografik sese odaklanıyor 10 sa. Apple Silicon yongalarını Basemark testleri ile değerlendirebileceğiz 11 sa. Philips ses sistemi entegre dev bir monitör tanıttı 11 sa. BIGSOFTI flaş aksesuarı büyük ilgi görüyor 20 sa. Bol ödüllü RPG Disco Elysium’un dizisi geliyor 21 sa. Boeing 737 MAX’ı yeniden gökyüzüne çıkaracak sertifikasyon uçuşu, yakında gerçekleştirilebilir 21 sa. Logitech G332 SE oyuncu kulaklığı inceleme 21 sa. Snapdragon 865+ için sayılı günler kaldı 22 sa. Çinli Geely, şimdiye kadarki en büyük SUV modelini tanıttı: Hao Yue Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi