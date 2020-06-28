Biyolojik olarak bozunabilir maddeden robot üretildi

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New Scientist kurumunun yaptığı yeni açıklamalara göre Avusturya'da bulunan Johannes Kepler University kurumu araştırmacıları biyolojik olarak bozunabilir ve yenilebilir bir tür jelden nesneleri bükebilen ve kavrayabilen robot fil üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Robot şu an için geliştirilme aşamasında olmasına rağmen yeni teknolojinin veterinerlik alanından çocuklara kadar geniş bir alanda yararlı olması bekleniyor.

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Sitrik asit ve gliserol

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Yeni robotun sitrik asit ve gliserol içerdiği belirtilmekle birlikte 1 yılı aşkın bir süre boyunca dış tabakasının kurumadığı ayrıca gövdenin çatlama veya yıpranma göstermeden önce 330.000 defa bükülebildiği ve şekil değiştirebildiği belirtiliyor.

Araştırmacılar şu an için robotun yenilemeyecek elektronik parçalar içerdiğini belirtiyor ancak teknoloji ve çalışmalar ilerledikçe yeni teknolojinin çocuklar için üretilen oyuncaklarda boy göstermesi muhtemel.

Ayrıca Bkz. "Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir"

Son olarak araştırmacılar yeni teknolojinin hayvanat bahçelerinde avcı hayvanların ilaçlarını almaları için av hayvanları görünümünde yeni bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

Yeni araştırma New Scientist dergisinde yayımlandı.





https://www.newscientist.com/article/2246165-we-can-make-robots-from-gelatine-and-other-edible-ingredients/

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