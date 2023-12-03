Apple, ARM'a çip başına 30 cent'den az para ödüyor

Raporda ARM'ın sahibi SoftBank'ın bu düzenlemeden rahatsız olduğu bildiriliyor. SoftBank 2016 yılında ARM'ı satın aldığında şirketin CEO'su Masayoshi Son'un anlaşmayı revize etmeyi düşündüğü ancak başaramadığı belirtiliyor.
Apple, ARM lisansını 2040'a kadar uzattı
Buna rağmen Apple ve ARM işbirliklerini devam ettiriyor. Eylül ayında ARM ile Apple anlaşmalarını 2040'a kadar uzattı. Bu süre normalde 5 yıllık olan anlaşma süresinin çok ötesinde bir süre. Apple aynı zamanda lisans gerektirmeyen açık kaynak RISC-V mimarisiyle de ilgileniyor. Dolayısıyla bu uzun anlaşmanın ARM'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.
Apple ile çalışmak, ARM ve diğer tedarikçilere güvenilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak Apple aynı zamanda birlikte çalıştığı şirketleri fiyat düşürmeye, hatta bazen para kaybetmeye zorlayan maliyet düşürme stratejileriyle de tanınıyor. Görünen o ki Apple, ARM'a daha fazla müşteri kazandırdı, dolayısıyla düşük ücrete razı olmuş gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.