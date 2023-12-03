Tam Boyutta Gör The Information'un haberine göre Apple, cep telefonları, bilgisayarlar, tablet ve diğer cihazlarında kullandığı ARM tabanlı çipleri için cihaz başına ARM'a 30 sent'den daha az para ödüyor. Bu miktarın ARM tasarımını kullanan şirketler arasında en düşük lisans ücreti olduğu ve ARM'ın satışlarının %5'ine tekabül ettiği bildiriliyor. Apple'ın ödediği miktar, ARM'ın diğer iki büyük müşterisi Qualcomm ve Mediatek'in ödediği ücretin yaklaşık yarısı kadar.

Raporda ARM'ın sahibi SoftBank'ın bu düzenlemeden rahatsız olduğu bildiriliyor. SoftBank 2016 yılında ARM'ı satın aldığında şirketin CEO'su Masayoshi Son'un anlaşmayı revize etmeyi düşündüğü ancak başaramadığı belirtiliyor.

Apple, ARM lisansını 2040'a kadar uzattı

Buna rağmen Apple ve ARM işbirliklerini devam ettiriyor. Eylül ayında ARM ile Apple anlaşmalarını 2040'a kadar uzattı. Bu süre normalde 5 yıllık olan anlaşma süresinin çok ötesinde bir süre. Apple aynı zamanda lisans gerektirmeyen açık kaynak RISC-V mimarisiyle de ilgileniyor. Dolayısıyla bu uzun anlaşmanın ARM'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

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Apple ile çalışmak, ARM ve diğer tedarikçilere güvenilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak Apple aynı zamanda birlikte çalıştığı şirketleri fiyat düşürmeye, hatta bazen para kaybetmeye zorlayan maliyet düşürme stratejileriyle de tanınıyor. Görünen o ki Apple, ARM'a daha fazla müşteri kazandırdı, dolayısıyla düşük ücrete razı olmuş gibi görünüyor.

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Apple, ARM'a çip başına 30 cent'den az para ödüyor