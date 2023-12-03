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    Apple, ARM'a çip başına 30 cent'den az para ödüyor

    Apple, cihazlarında kullandığı ARM tabanlı çipleri için cihaz başına ARM'a 30 sent'den daha az para ödüyor. Bu miktar, ARM tasarımını kullanan şirketler arasında en düşük lisans ücreti.
    Apple, ARM'a çip başına 30 cent'den az para ödüyor Tam Boyutta Gör
    The Information'un haberine göre Apple, cep telefonları, bilgisayarlar, tablet ve diğer cihazlarında kullandığı ARM tabanlı çipleri için cihaz başına ARM'a 30 sent'den daha az para ödüyor. Bu miktarın ARM tasarımını kullanan şirketler arasında en düşük lisans ücreti olduğu ve ARM'ın satışlarının %5'ine tekabül ettiği bildiriliyor. Apple'ın ödediği miktar, ARM'ın diğer iki büyük müşterisi Qualcomm ve Mediatek'in ödediği ücretin yaklaşık yarısı kadar.

    Raporda ARM'ın sahibi SoftBank'ın bu düzenlemeden rahatsız olduğu bildiriliyor. SoftBank 2016 yılında ARM'ı satın aldığında şirketin CEO'su Masayoshi Son'un anlaşmayı revize etmeyi düşündüğü ancak başaramadığı belirtiliyor.

    Apple, ARM lisansını 2040'a kadar uzattı

    Buna rağmen Apple ve ARM işbirliklerini devam ettiriyor. Eylül ayında ARM ile Apple anlaşmalarını 2040'a kadar uzattı. Bu süre normalde 5 yıllık olan anlaşma süresinin çok ötesinde bir süre. Apple aynı zamanda lisans gerektirmeyen açık kaynak RISC-V mimarisiyle de ilgileniyor. Dolayısıyla bu uzun anlaşmanın ARM'a avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

    Apple ile çalışmak, ARM ve diğer tedarikçilere güvenilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak Apple aynı zamanda birlikte çalıştığı şirketleri fiyat düşürmeye, hatta bazen para kaybetmeye zorlayan maliyet düşürme stratejileriyle de tanınıyor. Görünen o ki Apple, ARM'a daha fazla müşteri kazandırdı, dolayısıyla düşük ücrete razı olmuş gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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