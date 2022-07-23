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    Amazfit Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Amazfit Band 7 akıllı bileklik modeli resmi olarak tanıtıldı. Yeni Amazfit akıllı bileklik, normal kullanımda 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. Amazfit 7 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    amazfit band 7 tanıtıldı

    Amazfit Band 7, haftalardır süren spekülasyonların ardından resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi Mi Band 7 Pro ile benzer tasarımda olan yeni Amazfit Band 7 bileklik, her zaman açık moduna sahip 198 x 368 çözünürlükte 1.47 inç AMOLED ekrana sahip.

    Tek şarjla 28 güne kadar kullanım

    Fitness bilekliği yoğun kullanımda bile 12 güne kadar dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Normal kullanımda 18 güne kadar dayanabiliyor. Pil ömrü, tasarruf modu etkinleştirildiğinde ise 28 güne kadar çıkıyor. 

    GPS takibi yok

    Alexa sesli asistan, sağlık/fitness takibi ve uygulama mağazasına erişim sunan ZeppOS üzerinde çalışan Amazfit 7 akıllı bileklik, 120’den fazla spor modu içeriyor.

    Akıllı bileklik, 50’nin üzerinde saat arayüzü sunuyor, 8’i düzenlenebiliyor. Kullanıcılar kendi fotoğraflarını da saat arayüzü olarak kullanabiliyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıda olan akıllı bileklik, ilginç olarak GPS takibi özelliğine sahip değil.

    Amazfit Band 7 özellikleri
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    Amazfit Band 7 fiyatı ne kadar?

    Amazfit Band 7, Amazfit’in web sitesinden sipariş edilebiliyor ve 49.99 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Amazfit Band 7 özellikleri

    • Ekran: 1.47 inç, 198x368 piksel, 282ppi, AMOLED
    • Batarya: 232 mAh
    • Gövde malzemesi: Polikarbon
    • Suya dayanıklılık: 50 metre
    • Ağırlık: 28 g
    • Uygulama: Zepp App
    • Spor modları: 120
    • Sağlık: Kalp atışı, kandaki oksijen, stres seviyesi ölçümü, REM dahil uyku takibi
    • Desteklenen cihazlar: Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri
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