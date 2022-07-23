Amazfit Band 7, haftalardır süren spekülasyonların ardından resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi Mi Band 7 Pro ile benzer tasarımda olan yeni Amazfit Band 7 bileklik, her zaman açık moduna sahip 198 x 368 çözünürlükte 1.47 inç AMOLED ekrana sahip.

Amazfit G 1 hf. önce eklendi

Tek şarjla 28 güne kadar kullanım

Fitness bilekliği yoğun kullanımda bile 12 güne kadar dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Normal kullanımda 18 güne kadar dayanabiliyor. Pil ömrü, tasarruf modu etkinleştirildiğinde ise 28 güne kadar çıkıyor.

GPS takibi yok

Alexa sesli asistan, sağlık/fitness takibi ve uygulama mağazasına erişim sunan ZeppOS üzerinde çalışan Amazfit 7 akıllı bileklik, 120’den fazla spor modu içeriyor.

Akıllı bileklik, 50’nin üzerinde saat arayüzü sunuyor, 8’i düzenlenebiliyor. Kullanıcılar kendi fotoğraflarını da saat arayüzü olarak kullanabiliyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı yapıda olan akıllı bileklik, ilginç olarak GPS takibi özelliğine sahip değil.

Tam Boyutta Gör

Amazfit Band 7 fiyatı ne kadar?

Amazfit Band 7, Amazfit’in web sitesinden sipariş edilebiliyor ve 49.99 dolar fiyat etiketiyle satışta.

Amazfit Band 7 özellikleri

Ekran: 1.47 inç, 198x368 piksel, 282ppi, AMOLED

Batarya: 232 mAh

Gövde malzemesi: Polikarbon

Suya dayanıklılık: 50 metre

Ağırlık: 28 g

Uygulama: Zepp App

Spor modları: 120

Sağlık: Kalp atışı, kandaki oksijen, stres seviyesi ölçümü, REM dahil uyku takibi

Desteklenen cihazlar: Android 7.0 ve üzeri, iOS 12.0 ve üzeri

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Amazfit Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı