Xiaomi Mi Band 7 Pro tanıtıldı: Büyütülmüş ekran ve dahili GPS

Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte sadece Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni Mi Band 7 Pro akıllı bilekliğini de duyurdu. Cihaz piyasadaki Mi Band 7'nin geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı bilekliğin dış görünüm olarak Redmi Smart Band Pro veya Honor Band 6'ya benzediğini söyleyebiliriz. Dikdörtgen bir kasaya sahip. Değişen form faktörü nedeniyle AMOLED ekran biraz daha büyüdü ve şimdi 1.64 inç boyutunda. Panel 280 × 456 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

Sonunda yerleşik GPS'e kavuştu

Çinli şirket cihaza parlaklığı ayarlayan bir ortam ışığı sensörü ekledi. Her zaman açık ekran (Always On Display) modu ve 180'den fazla yeni saat yüzü mevcut. Kullanıcılar farklı kayış seçenekleri sayesinde akıllı bilekliğin görünümünü değiştirebilecekler.

Yenilenen tasarım ve büyüyen ekrana ek olarak Xiaomi Mi Band 7 Pro kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği yerleşik GPS özelliği de içeriyor. Aynı zamanda Beidou, GLONASS, Galileo ve QZSS desteği var. NFC ve Bluetooth BLE 5.2 teknolojilerini de belirtmeden geçmeyelim.

Akıllı bileklik tek şarjla 12 güne kadar kullanım süresi vadeden 235 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık derecesine sahip. Xiaomi Mi Band 7 Pro, 14'ü profesyonel olmak üzere 117 spor modu içeriyor. Kalp atış hızı izleme, uyku takibi ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi işlevleri de var. Fiyat etiketi 60 dolar.

