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    Amazfit GTS 4 Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Amazfit GTS 4 Mini önceki modele göre ekranını büyütürken kullanım sürelerini de arttırmış. Bununla birlikte maliyeti de artmış. Amazfit GTS 4 Mini özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Amazfit GTS 4 Mini
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    Amazfit GTS 2 Mini akıllı saat modelinin yerini alacak olan Amazfit GTS 4 Mini tanıtıldı. Daha büyük bir ekran ile gelen Amazfit GTS 4 Mini akıllı saat modeli haliyle fiyatı da biraz yukarı çekmiş.

    Amazfit GTS 4 Mini özellikleri ve fiyatı

    1.65 inçlik AMOLED ekranla gelen Amazfit GTS 4 Mini, sağ taraftaki tuş ile kontrol ediliyor. Ayrıca dokunmatik kontroller de var. Her zaman açık ekran kullanıcının belirli verileri sürekli görebilmesini sağlıyor.

    Yerleşik hassas GPS ile telefona gerek duymadan güzergah hesaplayabilen saat nabız, uyku düzeni, kandaki oksijen, stres gibi değerleri takip edebiliyor. 120’den fazla spor modu yanında akıllı tanıma özelliği de mevcut.

    Tek şarj ile tipik kullanımda 15 güne kadar giden saat ekonomik modda 45 güne çıkabiliyor. Bu rakamlar GPS açık iken ciddi şekilde düşüyor. Amazfit GTS 4 Mini akıllı saat modeli için 120$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 4 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 4 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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