Amazfit GTS 4 Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Amazfit GTS 2 Mini akıllı saat modelinin yerini alacak olan Amazfit GTS 4 Mini tanıtıldı. Daha büyük bir ekran ile gelen Amazfit GTS 4 Mini akıllı saat modeli haliyle fiyatı da biraz yukarı çekmiş.

Amazfit GTS 4 Mini özellikleri ve fiyatı

1.65 inçlik AMOLED ekranla gelen Amazfit GTS 4 Mini, sağ taraftaki tuş ile kontrol ediliyor. Ayrıca dokunmatik kontroller de var. Her zaman açık ekran kullanıcının belirli verileri sürekli görebilmesini sağlıyor.

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Yerleşik hassas GPS ile telefona gerek duymadan güzergah hesaplayabilen saat nabız, uyku düzeni, kandaki oksijen, stres gibi değerleri takip edebiliyor. 120’den fazla spor modu yanında akıllı tanıma özelliği de mevcut.

Tek şarj ile tipik kullanımda 15 güne kadar giden saat ekonomik modda 45 güne çıkabiliyor. Bu rakamlar GPS açık iken ciddi şekilde düşüyor. Amazfit GTS 4 Mini akıllı saat modeli için 120$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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