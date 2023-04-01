Tam Boyutta Gör Amazon Bahar Fırsatları devam ediyor. İndirimlerden 4 Nisan'a kadar sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. Prime üyeliği başlatarak önümüzdeki 3 gün boyunca indirimlerden erkenden yararlanabilirsiniz. 4-10 Nisan tarihlerinde ise Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri de indirimden yararlanabilecek.

Pazartesi günü başlayan indirimlerde bugüne kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuldu. Amazon'da bu haftanın öne çıkan indirimli kategorileri sizin için listeledik.

Tüm indirimler için: Amazon Bahar Fırsatları

Amazonda Elektronik Kategorisinde İndirimler

Amazon'da Ev ve Yaşam Kategorisinde İndirimler:

Moda Kategorisinde İndirimler:

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Amazon Bahar Fırsatları'nda haftanın öne çıkan indirimleri