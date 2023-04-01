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    Anlık Bildirim

    Amazon Bahar Fırsatları'nda haftanın öne çıkan indirimleri

    Amazon Bahar Fırsatları'nda öne çıkan indirimleri bir araya derledik. İndirimli kategori ve başlıklara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz.                               
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    Amazon Bahar Fırsatları'nda haftanın öne çıkan indirimleri Tam Boyutta Gör
    Amazon Bahar Fırsatları devam ediyor. İndirimlerden 4 Nisan'a kadar sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. Prime üyeliği başlatarak önümüzdeki 3 gün boyunca indirimlerden erkenden yararlanabilirsiniz. 4-10 Nisan tarihlerinde ise Prime üyesi olmayan Amazon müşterileri de indirimden yararlanabilecek.

    Pazartesi günü başlayan indirimlerde bugüne kadar pek çok üründe avantajlı fiyatlar sunuldu. Amazon'da bu haftanın öne çıkan indirimli kategorileri sizin için listeledik.

    Tüm indirimler için: Amazon Bahar Fırsatları

    Amazonda Elektronik Kategorisinde İndirimler

    Amazon'da Ev ve Yaşam Kategorisinde İndirimler:

    Moda Kategorisinde İndirimler:

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 2 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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