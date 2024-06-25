Amazon, ChatGPT rakibi üzerinde çalışıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketi OpenAI, 2022’nin sonlarına doğru ChatGPT’yi piyasaya sürdükten sonra Google dahil olmak üzere pek çok firma kendi sohbet robotunu piyasaya çıkardı. Görünüşe göre ChatGPT’ye bir rakip de teknoloji devi Amazon tarafından gelecek. Yeni bir rapora göre Amazon, aktif olarak tüketici odaklı bir sohbet robotu üzerinde çalışıyor ve şirket içinde “Metis” kod adıyla anılıyor.

Amazon'dan ChatGPT'ye rakip

Henüz resmi bir onay olmasa da Amazon’un Metis kod adına sahip ChatGPT rakibi yapay zekalı bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı ve bunun tüketici odaklı bir araç olarak piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Aktarılanlara göre Amazon’un sohbet robotu da diğerleri gibi web üzerinden çalışacak.

Şimdilik detayları belli olmasa da Metin’in Olympus adlı dahili bir Amazon yapay zeka modeli tarafından desteklendiği belirtiliyor. Firmanın halka açık Titan modeli zaten bulunuyor ancak yeni modelin çok daha güçlü olduğu söyleniyor. Olympus modeli sayesinde Metis’in metin ve görüntü tabanlı yanıtları akıllı ve konuşmaya dayalı bir şekilde yanıtlayabileceği aktarılıyor. Sohbet robotunun yanıtlara Google Gemini gibi kaynakları da ekleyeceği belirtiliyor.

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Amazon Metis’in aynı zamanda güncel yanıtlar üretebileceği, dolayısıyla hisse senedi gibi sorgulara cevaplar verebileceği söyleniyor. Bunun dışında Metis’in genel yetenekleri diğer rakipleriyle oldukça benzer. Bununla birlikte hatırlanacağı üzere bir süre önce Amazon’un “Remarkable Alexa” olarak anılan üretken yapay zeka ile güncellenen yeni Alexa üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Rapor, Metis ve yeni Alexa’nın aynı altyapıya dayanacağını söylüyor.

Öte yandan Amazon yapay zeka destekli asistanlar konusuna uzak değil. Firma geçtiğimiz yıl kurumsal için Amazon Q’yu, bu yıl ise alışveriş için Rufus asistanını piyasaya sürmüştü. Henüz yeni hizmet için resmi bir çıkış tarihi yok ancak Ağustos-Eylül aylarında bir duyurunun yapılması bekleniyor.

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