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    Amazon, ChatGPT rakibi üzerinde çalışıyor

    Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT’yi piyasaya sürdükten sonra devasa firmalar kendisine güçlü rakipler çıkardır. Görünüşe göre teknoloji devi Amazon da bir ChatGPT rakibi üzerinde çalışıyor.
    Amazon, ChatGPT rakibi üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketi OpenAI, 2022’nin sonlarına doğru ChatGPT’yi piyasaya sürdükten sonra Google dahil olmak üzere pek çok firma kendi sohbet robotunu piyasaya çıkardı. Görünüşe göre ChatGPT’ye bir rakip de teknoloji devi Amazon tarafından gelecek. Yeni bir rapora göre Amazon, aktif olarak tüketici odaklı bir sohbet robotu üzerinde çalışıyor ve şirket içinde “Metis” kod adıyla anılıyor.

    Amazon'dan ChatGPT'ye rakip

    Henüz resmi bir onay olmasa da Amazon’un Metis kod adına sahip ChatGPT rakibi yapay zekalı bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı ve bunun tüketici odaklı bir araç olarak piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Aktarılanlara göre Amazon’un sohbet robotu da diğerleri gibi web üzerinden çalışacak.

    Şimdilik detayları belli olmasa da Metin’in Olympus adlı dahili bir Amazon yapay zeka modeli tarafından desteklendiği belirtiliyor. Firmanın halka açık Titan modeli zaten bulunuyor ancak yeni modelin çok daha güçlü olduğu söyleniyor. Olympus modeli sayesinde Metis’in metin ve görüntü tabanlı yanıtları akıllı ve konuşmaya dayalı bir şekilde yanıtlayabileceği aktarılıyor. Sohbet robotunun yanıtlara Google Gemini gibi kaynakları da ekleyeceği belirtiliyor.

    Amazon Metis’in aynı zamanda güncel yanıtlar üretebileceği, dolayısıyla hisse senedi gibi sorgulara cevaplar verebileceği söyleniyor. Bunun dışında Metis’in genel yetenekleri diğer rakipleriyle oldukça benzer. Bununla birlikte hatırlanacağı üzere bir süre önce Amazon’un “Remarkable Alexa” olarak anılan üretken yapay zeka ile güncellenen yeni Alexa üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Rapor, Metis ve yeni Alexa’nın aynı altyapıya dayanacağını söylüyor.

    Öte yandan Amazon yapay zeka destekli asistanlar konusuna uzak değil. Firma geçtiğimiz yıl kurumsal için Amazon Q’yu, bu yıl ise alışveriş için Rufus asistanını piyasaya sürmüştü. Henüz yeni hizmet için resmi bir çıkış tarihi yok ancak Ağustos-Eylül aylarında bir duyurunun yapılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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