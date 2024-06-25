Amazon, ChatGPT rakibi üzerinde çalışıyor

Amazon'dan ChatGPT'ye rakip
Henüz resmi bir onay olmasa da Amazon’un Metis kod adına sahip ChatGPT rakibi yapay zekalı bir sohbet robotu üzerinde çalıştığı ve bunun tüketici odaklı bir araç olarak piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Aktarılanlara göre Amazon’un sohbet robotu da diğerleri gibi web üzerinden çalışacak.
Şimdilik detayları belli olmasa da Metin’in Olympus adlı dahili bir Amazon yapay zeka modeli tarafından desteklendiği belirtiliyor. Firmanın halka açık Titan modeli zaten bulunuyor ancak yeni modelin çok daha güçlü olduğu söyleniyor. Olympus modeli sayesinde Metis’in metin ve görüntü tabanlı yanıtları akıllı ve konuşmaya dayalı bir şekilde yanıtlayabileceği aktarılıyor. Sohbet robotunun yanıtlara Google Gemini gibi kaynakları da ekleyeceği belirtiliyor.
Amazon Metis’in aynı zamanda güncel yanıtlar üretebileceği, dolayısıyla hisse senedi gibi sorgulara cevaplar verebileceği söyleniyor. Bunun dışında Metis’in genel yetenekleri diğer rakipleriyle oldukça benzer. Bununla birlikte hatırlanacağı üzere bir süre önce Amazon’un “Remarkable Alexa” olarak anılan üretken yapay zeka ile güncellenen yeni Alexa üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Rapor, Metis ve yeni Alexa’nın aynı altyapıya dayanacağını söylüyor.
Öte yandan Amazon yapay zeka destekli asistanlar konusuna uzak değil. Firma geçtiğimiz yıl kurumsal için Amazon Q’yu, bu yıl ise alışveriş için Rufus asistanını piyasaya sürmüştü. Henüz yeni hizmet için resmi bir çıkış tarihi yok ancak Ağustos-Eylül aylarında bir duyurunun yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.