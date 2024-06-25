Google, ünlüleri ve fenomenleri yapay zekalı sohbet robotuna dönüştürüyor

Tam Boyutta Gör Günümüz sohbet robotlarının çoğu herhangi bir kişilikten bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Google ise insanların sadece soru yağmuruna tuttuğu değil, aynı zamanda birlikte eğlenceli vakit geçirebilecekleri sohbet robotları oluşturmak istiyor. Yeni bir rapora göre ise Google, bu isteğini ünlüleri ve fenomenleri yapay zekalı sohbet robotlarına dönüştürerek yapacak.

Google'dan ünlü yapay zekası

Ünlülerin veya fenomen isimlerin yapay zekalı sohbet robotları olarak karşımıza çıkması bir ilk değil. Hatırlanacağı üzere Tom Brady ve Tony Soprano gibi ünlüleri temel olan Meta ve Character.AI gibi bazı girişimler bu tarzdaki sohbet robotlarına sahipler. Şimdi ise görünüşe göre Google da bu yola giriyor.

Google, kendi sohbet robotuna Gemini adındaki dil modelleriyle güç veriyor. Yeni rapora göre arama devi, ünlülerin yanı sıra influencer'larla da ortaklıklar kurmaya çalışıyor ve ayrıca insanların sadece kişiliklerini ve görünümlerini tanımlayarak kendi sohbet robotlarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu son dediğimizi Character.AI bir süredir yapıyor.

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Şimdilik Google hangi ünlülerle veya internet fenomenleriyle ortaklık kuracağı belli değil. Bilindiği üzere Meta, Mr. Beast, Snoop Dogg, Tom Brady ve Paris Hilton gibi kişiliklere dayanan sohbet robotlarına sahip. Character.AI tarafında ise seçenekler çok daha fazla; politikacılar, filozoflar ve hatta kurgusal karakterler bile bulunuyor. Bunlarla birlikte Google’ın yeni projesinin geniş çaplı kullanıma sunulmadan Google Labs üzerinde bir deney olarak kalabileceği de söyleniyor. Google ve diğerlerinin, insanların neden bir ünlüyü taklit eden bir yapay zeka ile konuşmak isteyeceğini düşündükleri pek net değil. Çünkü açıkça insanlara bunlara ilgi göstermiyor. Snoop Dogg'u temel alan sohbet robotunun Instagram'da yalnızca 15.000 takipçisi bulunuyor. Gerçek Snoop Dogg’u ise 87 milyon kişi takip ediyor.

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Google, ünlüleri ve fenomenleri yapay zekaya dönüştürüyor