Google, ünlüleri ve fenomenleri yapay zekalı sohbet robotuna dönüştürüyor

Google'dan ünlü yapay zekası
Ünlülerin veya fenomen isimlerin yapay zekalı sohbet robotları olarak karşımıza çıkması bir ilk değil. Hatırlanacağı üzere Tom Brady ve Tony Soprano gibi ünlüleri temel olan Meta ve Character.AI gibi bazı girişimler bu tarzdaki sohbet robotlarına sahipler. Şimdi ise görünüşe göre Google da bu yola giriyor.
Google, kendi sohbet robotuna Gemini adındaki dil modelleriyle güç veriyor. Yeni rapora göre arama devi, ünlülerin yanı sıra influencer'larla da ortaklıklar kurmaya çalışıyor ve ayrıca insanların sadece kişiliklerini ve görünümlerini tanımlayarak kendi sohbet robotlarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu son dediğimizi Character.AI bir süredir yapıyor.
Şimdilik Google hangi ünlülerle veya internet fenomenleriyle ortaklık kuracağı belli değil. Bilindiği üzere Meta, Mr. Beast, Snoop Dogg, Tom Brady ve Paris Hilton gibi kişiliklere dayanan sohbet robotlarına sahip. Character.AI tarafında ise seçenekler çok daha fazla; politikacılar, filozoflar ve hatta kurgusal karakterler bile bulunuyor. Bunlarla birlikte Google’ın yeni projesinin geniş çaplı kullanıma sunulmadan Google Labs üzerinde bir deney olarak kalabileceği de söyleniyor. Google ve diğerlerinin, insanların neden bir ünlüyü taklit eden bir yapay zeka ile konuşmak isteyeceğini düşündükleri pek net değil. Çünkü açıkça insanlara bunlara ilgi göstermiyor. Snoop Dogg'u temel alan sohbet robotunun Instagram'da yalnızca 15.000 takipçisi bulunuyor. Gerçek Snoop Dogg’u ise 87 milyon kişi takip ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.