Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, ünlüleri ve fenomenleri yapay zekalı sohbet robotuna dönüştürüyor

    Google, insanların sadece soru sorduğu değil aynı zamanda birlikte vakit geçirebilecekleri sohbet robotları istiyor. Bu isteği ise ünlüleri ve fenomenleri yapay zekaya dönüştürerek yapacak.
    Google, ünlüleri ve fenomenleri yapay zekaya dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    Günümüz sohbet robotlarının çoğu herhangi bir kişilikten bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Google ise insanların sadece soru yağmuruna tuttuğu değil, aynı zamanda birlikte eğlenceli vakit geçirebilecekleri sohbet robotları oluşturmak istiyor. Yeni bir rapora göre ise Google, bu isteğini ünlüleri ve fenomenleri yapay zekalı sohbet robotlarına dönüştürerek yapacak.

    Google'dan ünlü yapay zekası

    Ünlülerin veya fenomen isimlerin yapay zekalı sohbet robotları olarak karşımıza çıkması bir ilk değil. Hatırlanacağı üzere Tom Brady ve Tony Soprano gibi ünlüleri temel olan Meta ve Character.AI gibi bazı girişimler bu tarzdaki sohbet robotlarına sahipler. Şimdi ise görünüşe göre Google da bu yola giriyor.

    Google, kendi sohbet robotuna Gemini adındaki dil modelleriyle güç veriyor. Yeni rapora göre arama devi, ünlülerin yanı sıra influencer'larla da ortaklıklar kurmaya çalışıyor ve ayrıca insanların sadece kişiliklerini ve görünümlerini tanımlayarak kendi sohbet robotlarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu son dediğimizi Character.AI bir süredir yapıyor.

    Şimdilik Google hangi ünlülerle veya internet fenomenleriyle ortaklık kuracağı belli değil. Bilindiği üzere Meta, Mr. Beast, Snoop Dogg, Tom Brady ve Paris Hilton gibi kişiliklere dayanan sohbet robotlarına sahip. Character.AI tarafında ise seçenekler çok daha fazla; politikacılar, filozoflar ve hatta kurgusal karakterler bile bulunuyor. Bunlarla birlikte Google’ın yeni projesinin geniş çaplı kullanıma sunulmadan Google Labs üzerinde bir deney olarak kalabileceği de söyleniyor. Google ve diğerlerinin, insanların neden bir ünlüyü taklit eden bir yapay zeka ile konuşmak isteyeceğini düşündükleri pek net değil. Çünkü açıkça insanlara bunlara ilgi göstermiyor. Snoop Dogg'u temel alan sohbet robotunun Instagram'da yalnızca 15.000 takipçisi bulunuyor. Gerçek Snoop Dogg’u ise 87 milyon kişi takip ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hamile gibi göbeğim var hafız dede saçkıran yorumlar kosgeb atış poligonu bmw 116i alınır mı kpss kaç ayda biter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G16
    Dell G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız