Amazon’da M3 çipli 2023 iMac indirimde!

2023 iMac M3 çipli, 24 inç, 8 GB RAM’li ve 512 GB SSD’li versiyonu Apple’ın kendi sitesinde 77.999 TL’ye satılırken Amazon’da bugüne özel indirimle 62.399 TL’ye düştü. Yaklaşık 15 bin TL daha uygun fiyata satılıyor. İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olmanız yeterli. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Prime’ı ilk kez kullanacak müşteriler 30 gün boyunca ücretsiz deneme imkanı elde edebiliyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.