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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime Alışveriş Fırsatları kapsamında bugünkü Flaş Fırsatlar’da iMac’te büyük indirim başladı. M3 çipli 2023 iMac, 62.399 TL’ye düştü.

Amazon Prime Alışveriş Festivali bugün sona eriyor! 2 sa. önce eklendi

2023 iMac M3 çipli, 24 inç, 8 GB RAM’li ve 512 GB SSD’li versiyonu Apple’ın kendi sitesinde 77.999 TL’ye satılırken Amazon’da bugüne özel indirimle 62.399 TL’ye düştü. Yaklaşık 15 bin TL daha uygun fiyata satılıyor. İndirimden yararlanmak için Prime üyesi olmanız yeterli. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Prime’ı ilk kez kullanacak müşteriler 30 gün boyunca ücretsiz deneme imkanı elde edebiliyor.

Satın almak için: 2023 iMac M3 Çipli 512 GB

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Amazon’da M3 çipli 2023 iMac indirimde!