Amazon’da sadece bugüne özel indirimler (7 Nisan)

Amazon'da bilgisayar kategorisinde öne çıkan indirimler (28 Mart) 1 hf. önce eklendi

Amazon Bahar Fırsatları’nda cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektronik, giyim, kitap, gıda, yapı market, ev, kişisel bakım, spor, hobi oyuncak vb. pek çok kategoride indirimler göze çarpıyor. İndirimlerin büyük bölümü kampanya süresi sonuna kadar devam edecek ancak bazı “Flaş Fırsatlar” kısa süreliğine geçerli olacak. Sadece bugün için geçerli indirimleri listeledik.

Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

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