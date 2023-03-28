Amazon'da bilgisayar kategorisinde öne çıkan indirimler!

- Amazon'da indirimli dizüstü bilgisayarlar
- İndirimli bilgisayar donanımları
- İndirimli gaming ekipmanlar
- İndirimli monitörler
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Bilgisayar, bilgisayar donanımları, bilgisayar aksesuarı ve oyuncu ürünlerinde bazı indirimler göze çarpıyor. Bu içeriğimizde bilgisayar kategorisinde öne çıkan indirimleri listeledik.
Tüm indirimler: Amazon Bahar Fırsatları
Amazon'da indirimli dizüstü bilgisayarlar
- Asus D515DA-EJ1426 Ryzen 3 3250U: 7.849 TL
- HP 15s Dizüstü Bilgisayar Ryzen 5 5500U: 8.299 TL
- Acer TravelMate P2 i5-1135G7 Nvidia MX330: 9.499 TL
- Acer Aspire 5 A515-56G i5-1135G7 Nvidia MX450: 10.599 TL
- HP Pavilion Gaming Ryzen 5 5600H RTX 3050 Ti: 17.199 TL
- Acer Nitro 5 AN515-58-51U3 i5-12500H RTX 3050: 17.599 TL
- Acer Nitro 5 AN515-46-R25Z RTX 3050Ti: 17.599 TL
- MSI KATANA GF66 11UE-814XTR i7-11800H RTX3060: 28.499 TL
- Gigabyte Aorus 5 SE4 i7-12700H RTX3070: 34.599 TL
İndirimli bilgisayar donanımları
- Asus TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition 8GB Ekran Kartı: 13.499 TL
- Corsair Vengeance 16GB (2X8GB) DDR4 3200Mhz RAM: 979,88 TL
- Corsair Vengeance 32GB (2X16GB) DDR5 DRAM 5600Mhz: 3.433 TL
- Asus ROG Strix RX 560 4 GB Ekran Kartı: 2.646 TL
- SanDisk 1 TB Ultra 3D NAND SSD: 1.599 TL
- MSI B460M-A Pro Anakart: 1.499 TL
- msi MAG FORGE M100A Kasa: 1.099 TL
İndirimli gaming ekipmanlar
- Razer BlackShark V2 USB Kulaklık: 1.653 TL
- Logitech G G213 Klavye: 809 TL
- Gamepower Ogre RGB Mekanik Klavye: 729 TL
- SteelSeries Qck Prism Cloth 3XL Mousepad: 1.599 TL
- Razer DeathAdder Essential Mouse: 427 TL
- Xbox Wireless Controller 9.Nesil: 1.344 TL
İndirimli monitörler
- LG 24GQ50F-B Monitör: 3.499 TL
- HP X27 2V6B4E9 FHD Gaming Monitör: 4.199 TL
- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34”: 8.199 TL
- AOC 32" VA 4K Monitör: 9.750 TL
- Viewsonic XG271QG 27” 2K Nano IPS 240 Hz: 16.899 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)