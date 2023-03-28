Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’de Bahar Fırsatları başladı. İndirimler 10 Nisan’a kadar devam edecek. 4 Nisan’a kadar indirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. 4-10 Nisan tarihlerinde tüm Amazon müşterilerinin erişimine açılacak. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyeliği başlatarak indirimlere erkenden erişebilirsiniz.

Bilgisayar, bilgisayar donanımları, bilgisayar aksesuarı ve oyuncu ürünlerinde bazı indirimler göze çarpıyor. Bu içeriğimizde bilgisayar kategorisinde öne çıkan indirimleri listeledik.

Amazon Bahar Fırsatları’nda indirimli televizyonlar 1 gün önce eklendi

Tüm indirimler: Amazon Bahar Fırsatları

Amazon'da indirimli dizüstü bilgisayarlar

İndirimli bilgisayar donanımları

İndirimli gaming ekipmanlar

İndirimli monitörler

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Amazon'da bilgisayar kategorisinde öne çıkan indirimler (28 Mart)