Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda: Beyaz yakalıları vuracak

Tam Boyutta Gör Amazon, kurumsal yapılanmasını küçültme hedefi doğrultusunda önümüzdeki hafta yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre şirket, toplamda yaklaşık 30 bin kurumsal pozisyonu azaltma planının ikinci aşamasını hayata geçirecek. Reuters’e göre işten çıkarmaların, en erken salı günü başlaması bekleniyor.

Hedefte 30 bin kurumsal pozisyon var

Amazon, geçtiğimiz ekim ayında yaklaşık 14 bin beyaz yaka çalışanın işine son vermiş, böylece Reuters tarafından ilk kez gündeme getirilen 30 bin kişilik hedefin yaklaşık yarısına ulaşmıştı. Yeni dalgadaki işten çıkarmaların da geçen yılki kesintilere yakın büyüklükte olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre işten çıkarmaların Amazon Web Services (AWS), perakende operasyonları, Prime Video ve insan kaynakları birimi olan People Experience and Technology departmanlarını kapsaması bekleniyor. Ancak hangi ekiplerin ne ölçüde etkileneceği konusunda tam bir netlik bulunmuyor.

Amazon, ekim ayında gerçekleştirilen ilk işten çıkarma dalgasını yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle ilişkilendirmişti. Amazon CEO’su Andy Jassy ise bu küçülmenin ne finansal nedenlerle ne de doğrudan yapay zeka ile bağlantılı olduğunu, asıl sorunun şirket içindeki aşırı bürokrasi ve katmanlaşma olduğunu söylemişti.

Planlanan 30 bin kişilik toplam kesinti, Amazon’un 1,58 milyon kişilik küresel çalışan sayısının küçük bir bölümünü oluştursa da şirketin kurumsal iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Amazon çalışanlarının büyük çoğunluğu depo ve dağıtım merkezlerinde görev yapıyor. Yeni işten çıkarma dalgası hayata geçirilirse bu, Amazon’un 30 yıllık tarihindeki en büyük işten çıkarma olarak kayda geçecek. Şirket, 2022 yılında da yaklaşık 27 bin çalışanın işine son vermişti.

