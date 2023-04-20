Xiaomi'den LED ekranlı ve yüksek isabet oranına sahip su tabancası

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Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket şimdi de "yüksek hassasiyetli" su tabancası çıkardı. Mijia Pulse Water Gun olarak adlandırılan ürün LED ekran ve lityum pil içeriyor. Xiaomi'nin yenilikçi teknolojilerle donatılmış ürünlerini sahneye çıkardığı Youpin platformunda sunuldu. Atışlarla senkronize şekilde yanıp sönen dinamik ışık efektleri ile oldukça havalı görünüyor.

Mijia Pulse Water Gun'ın su tabancasından ziyade tüfeğe benzediğini söyleyebiliriz. Xiaomi imzası bu cihazda da kendini açıkça belli ediyor. Zira klasik su tabancalarında görmediğimiz çok sayıda benzersiz özelliği var. Ateşleme modunu, su tankındaki su miktarını ve kalan şarj seviyesini gösteren bir LED ekrana sahip. Su haznesi 10-15 saniye içinde otomatik olarak doldurulabiliyor. Sadece namluyu suya daldırmak ve tetiği öne doğru itmek yeterli.

Xiaomi Mijia Pulse Water Gun özellikleri

Cihaz USB Type-C üzerinden 10W hızında şarj olabilen 1.800 mAh'lik bir lityum pil kullanıyor. Xiaomi'nin su tabancası 7 ila 9 metre mesafeden su püskürtme kabiliyetine sahip. Dengeleme ve yüksek hızlı fırlatma sistemi sayesinde, geleneksel bir su tabancasından çok daha yüksek bir isabet oranı sağlıyor.

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Mijia Pulse Water Gun'da tek, güçlü ve seri atış olmak üzere üç su püskürtme modu var. Şu anda sadece Çin'de, kitlesel fonlama platformu Youpin aracılığıyla satın alınabiliyor. Fiyat etiketi ise 94 dolar. Bu tür bir oyuncak için yüksek, ancak teknolojik bir ürün olarak değerlendirilince makul gözükebilir.

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