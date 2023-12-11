Amazon’da yılın son indirimleri başladı!

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İndirimler Prime'a özel
Yılın Son Fırsatları'ndan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak Prime'ı deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde özel indirimlerden yararlanabilir, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir, ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.