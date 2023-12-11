Amazon Türkiye’de Yılın Son Fırsatları kampanyası başladı. Yılbaşına özel indirimler 25 Aralık saat 23.59’a kadar devam edecek. Çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor.

Kampanya sayfasını ziyaret etmek için tıklayın: Yılın Son Fırsatları

Elektronik, bilgisayar, giyim, bebek, kitap, market, mobilya, ev, mutfak, sağlık, kişisel bakım, ofis ve kırtasiye kategorilerinde indirimler başladı. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ürünlerinde 500 TL ve üzerine tüm indirimlere ek olarak %10 indirim yapılacak.

İndirimler Prime'a özel

Yılın Son Fırsatları'ndan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak Prime'ı deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde özel indirimlerden yararlanabilir, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir, ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

İndirime giren ürünler: Yılın Son Fırsatları

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalı ile indirimler artık cebinizde 21 dk. önce eklendi

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Amazon’da yılın son indirimleri başladı!