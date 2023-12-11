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    Amazon’da yılın son indirimleri başladı!

    Amazon'da Yılın Son Fırsatları kampanyası bugün başladı. İndirimler 25 Aralık saat 23.59'a kadar devam edecek. Hangi ürünler indirime girdi?                          
    Amazon’da yılın son indirimleri başladı!
    Amazon Türkiye’de Yılın Son Fırsatları kampanyası başladı. Yılbaşına özel indirimler 25 Aralık saat 23.59’a kadar devam edecek. Çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor.

    Kampanya sayfasını ziyaret etmek için tıklayın: Yılın Son Fırsatları

    Elektronik, bilgisayar, giyim, bebek, kitap, market, mobilya, ev, mutfak, sağlık, kişisel bakım, ofis ve kırtasiye kategorilerinde indirimler başladı. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ürünlerinde 500 TL ve üzerine tüm indirimlere ek olarak %10 indirim yapılacak.

    İndirimler Prime'a özel

    Yılın Son Fırsatları'ndan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce Prime'a üye olmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak Prime'ı deneyebiliyorsunuz. Prime üyeliğiniz sayesinde özel indirimlerden yararlanabilir, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir, ayrıca Prime Video ve Prime Gaming servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

    İndirime giren ürünler: Yılın Son Fırsatları

    Fırsatları kaçırmamak için Sıcak Fırsatlar'ı ve WhatsApp kanalımızı takip edin!

    Amazon'da indirime giren ürünleri anında yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzda Amazon İndirimleri Ana Konusu'nu ziyaret edebilir veya WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalımıza katılabilirsiniz.

    Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

    Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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