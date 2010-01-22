Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon eKitap okuyucusu Kindle için uygulama geliştirme kiti hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amazon eKitap okuyucusu Kindle için uygulama geliştirme kiti hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Amazon yüksek satış rakamlarına ulaştığı popüler eKitap okuyucusu Kindle için yeni bir geliştirme kiti hazırluyor. KDK (Kindle Development Kit) olarak tanımlanan geliştirici paketi kapsamında yazılımcılara çeşitli araçlar ve dökümantasyon sunularak, Kindle için geliştiricilerin daha kolay ve hızlı uygulama hazırlayabilmesi hedefleniyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre aralarında Hadmark, EA Mobile ve Sonic Boom gibi isimlerin yer aldığı alanlarında iddialı bazı kuruluşlar, Kindle geliştirme kiti üzerinde çalışmaya başlamış durumda. EA Mobile ve Sonic Boom firmalarının Kindle'a özel oyunlar üzerinde çalıştığı belirtilirken, Handmark ise Zagat rehberi geliştiriyor. Sınırlı beta aşamasına önümüzdeki ay girmesi beklenen geliştirme kitiyle hazırlanacak uygulamaların Kindle Store üzerinden yıl sonuna doğru satışa sunulması planlanıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mertcan. 9 yıl
Şu anda bu tür kitap okuyucuları almak çok mantıklı olmasa da , 10-20 yıl gibi bir süreç sonrasında online kütüphaneler vb. kaynaklar arttıkça çok işe yarar hale gelecekler diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Darksiders : Wrath of War - Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim