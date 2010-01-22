Amazon eKitap okuyucusu Kindle için uygulama geliştirme kiti hazırlıyor

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Amazon yüksek satış rakamlarına ulaştığı popüler eKitap okuyucusu Kindle için yeni bir geliştirme kiti hazırluyor. KDK (Kindle Development Kit) olarak tanımlanan geliştirici paketi kapsamında yazılımcılara çeşitli araçlar ve dökümantasyon sunularak, Kindle için geliştiricilerin daha kolay ve hızlı uygulama hazırlayabilmesi hedefleniyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre aralarında Hadmark, EA Mobile ve Sonic Boom gibi isimlerin yer aldığı alanlarında iddialı bazı kuruluşlar, Kindle geliştirme kiti üzerinde çalışmaya başlamış durumda. EA Mobile ve Sonic Boom firmalarının Kindle'a özel oyunlar üzerinde çalıştığı belirtilirken, Handmark ise Zagat rehberi geliştiriyor. Sınırlı beta aşamasına önümüzdeki ay girmesi beklenen geliştirme kitiyle hazırlanacak uygulamaların Kindle Store üzerinden yıl sonuna doğru satışa sunulması planlanıyor.