Amazon'da telefonlarda Bahar Fırsatları başladı! İşte indirimli telefonlar!

- Amazon'da İndirimli Telefonlar
- İndirimli iPhone Modelleri
- İndirimli Samsung Telefonlar
- İndirimli Xiaomi Telefonlar
- Diğer Markalar
- Gerçek indirimler DH'de!
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Bahar Fırsatları kapsamında telefondan elektroniğe, giyimden süpermarkete, oyuncaktan televizyona tüm kategorilerde indirimli fiyatlar mevcut. Kampanya sayfasını ziyaret ederek tüm indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.
Kampanya Sayfası: Bahar Fırsatları
Amazon'da İndirimli Telefonlar
İndirimli iPhone Modelleri
- iPhone 11 64 GB: 23.369 TL
- iPhone 11 128 GB: 26.499 TL
- iPhone 13 128 GB: 35.099 TL
- iPhone 14 256 GB: 43.699 TL
- iPhone 15 256 GB: 53.959 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB: 77.699 TL
- iPhone 16 Pro Max 512 GB: 94.999 TL
- iPhone 16 Pro 1 TB: 94.899 TL
İndirimli Samsung Telefonlar
- Samsung Galaxy A06, 4 GB RAM, 128 GB Hafıza: 6.374 TL
- Samsung Galaxy A16, 12GB RAM, 128GB Hafıza: 9.419 TL
- Samsung Galaxy A55 5G 8 GB RAM. 256 GB Hafıza: 17.359 TL
- Samsung Galaxy S24 FE 8GB RAM, 128GB Hafıza: 23.401 TL
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB RAM, 512 GB Hafıza : 46.531 TL
İndirimli Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8 GB RAM 256 GB ROM: 11.949 TL
- Redmi Note 14 Pro 5G 12GB RAM, 512GB ROM: 20.649 TL
- POCO X7 Pro 12GB RAM 512GB ROM: 21.719 TL
- Xiaomi 14T 12GB RAM 256GB ROM: 26.079 TL
- Xiaomi 14T Pro 12GB RAM 512GB ROM: 36.859 TL
Diğer Markalar
- OPPO Reno A3 6 GB RAM 128 GB ROM: 8.132 TL
- Oppo A60 8 GB RAM 128 GB ROM: 8.469 TL
- Oppo Reno11 F 5G 8 GB RAM 256 GB: 15.169 TL
- Nothing Phone (2a) 12 GB RAM 256 ROM: 18.899 TL
- General Mobile GM Era 50, 6 GB RAM 128 GB ROM: 7.020 TL
- General Mobile GM24 PRO 16 GB RAM(8+8), 256 GB ROM: 9.077 TL
- TECNO SPARK 9 Pro 4 GB RAM 128 GB ROM: 4.999 TL
Gerçek indirimler DH'de!
Gerçek indirimleri bulmak için saatler harcamanıza gerek yok. Tüm sitelerdeki gerçek indirimlere ulaşmak için DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.
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