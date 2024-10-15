iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor, Samsung ise yükselişte

iPhone'ların değer kaybı artarken Samsung'un azalıyor
SellCell tarafından yapılan yeni bir araştırma, son birkaç yılda iPhone'ların her zamankinden daha hızlı değer kaybettiğini gösteriyor. Samsung Galaxy S serisinde ise değer kaybının eskine oranla daha az gerçekleştiği tespit edildi.
Samsung'daki bu gelişimin, şirketin daha yüksek kaliteli ürünler piyasaya sürmesinin yanında telefonlarına daha uzun yazılım desteği vermesine bağlayabiliriz. Şu anda şirket, amiral gemisi cihazlarına 7 yıl güncelleme desteği veriyor. Dolayısıyla, Apple'ın sahip olduğu yüksek ikinci el değeri avantajı ilerleyen yıllarda daha da azalabilir. Bu da, yüksek ikinci el değerine sahip olduğu için iPhone'a yönelen kullanıcı sayısını azaltabilir.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.