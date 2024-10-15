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    iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor, Samsung ise yükselişte

    iPhone'ların geçmişten bu yana en iyi olduğu konulardan biri ikinci elde değerini kaybetmemesi. iPhone modelleri bu konuda hala Android telefonların önünde olsa da fark kapanıyor gibi görünüyor.
    iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor
    iPhone'ların geçmişten bu yana en iyi olduğu konulardan biri ikinci elde değerini kaybetmemesi. iPhone modelleri bu konuda hala Android telefonların önünde olsa da fark kapanıyor gibi görünüyor.

    iPhone'ların değer kaybı artarken Samsung'un azalıyor

    SellCell tarafından yapılan yeni bir araştırma, son birkaç yılda iPhone'ların her zamankinden daha hızlı değer kaybettiğini gösteriyor. Samsung Galaxy S serisinde ise değer kaybının eskine oranla daha az gerçekleştiği tespit edildi.

    iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor Tam Boyutta Gör

    iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 11 serisi, pazarda 12 ay sonra %43,8 değer kaybı yaşarken, iPhone 15 serisi piyasaya sürüldükten bir yıl sonra değerinin %48,2'sini kaybetti. Karşılaştırma olması açısından Galaxy S22 serisi 12 ay sonra %66,7 değer kayberken, halefi Galaxy S23 serisinin bir yıl sonraki değer kaybı %61,1 olarak ölçüldü.
    iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisi piyasaya çıkalı bir sene olmadığı için 6 aylık değer kaybı üzerinden kıyaslama yapılabiliyor. Buna göre S24 serisi 6 ayda %50,4 değer kaybı yaşayarak, sırasıyla %54,1 ve %54,4 kaybına uğrayan S23 ve S22'ye göre değerini daha fazla korumayı başardı.
    iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisi için iki haftalık değer kaybı miktarı ise oldukça ilgi çekici. iPhone 14 ve 15 serisinde iki haftada %33 değer kaybı gerçekleşirken, iPhone 16'da bu oran %41,2 olarak tespit edildi. iPhone 16 piyasaya yeni çıktığı için zamanla rakamlar değişebilir ancak yine de Apple için önemli bir sorun gibi görünüyor.

    Samsung'daki bu gelişimin, şirketin daha yüksek kaliteli ürünler piyasaya sürmesinin yanında telefonlarına daha uzun yazılım desteği vermesine bağlayabiliriz. Şu anda şirket, amiral gemisi cihazlarına 7 yıl güncelleme desteği veriyor. Dolayısıyla, Apple'ın sahip olduğu yüksek ikinci el değeri avantajı ilerleyen yıllarda daha da azalabilir. Bu da, yüksek ikinci el değerine sahip olduğu için iPhone'a yönelen kullanıcı sayısını azaltabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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