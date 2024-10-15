iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor, Samsung ise yükselişte

iPhone'ların geçmişten bu yana en iyi olduğu konulardan biri ikinci elde değerini kaybetmemesi. iPhone modelleri bu konuda hala Android telefonların önünde olsa da fark kapanıyor gibi görünüyor.

iPhone'ların değer kaybı artarken Samsung'un azalıyor

SellCell tarafından yapılan yeni bir araştırma, son birkaç yılda iPhone'ların her zamankinden daha hızlı değer kaybettiğini gösteriyor. Samsung Galaxy S serisinde ise değer kaybının eskine oranla daha az gerçekleştiği tespit edildi.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör iPhone 11 serisi, pazarda 12 ay sonra %43,8 değer kaybı yaşarken, iPhone 15 serisi piyasaya sürüldükten bir yıl sonra değerinin %48,2'sini kaybetti. Karşılaştırma olması açısından Galaxy S22 serisi 12 ay sonra %66,7 değer kayberken, halefi Galaxy S23 serisinin bir yıl sonraki değer kaybı %61,1 olarak ölçüldü.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisi piyasaya çıkalı bir sene olmadığı için 6 aylık değer kaybı üzerinden kıyaslama yapılabiliyor. Buna göre S24 serisi 6 ayda %50,4 değer kaybı yaşayarak, sırasıyla %54,1 ve %54,4 kaybına uğrayan S23 ve S22'ye göre değerini daha fazla korumayı başardı.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisi için iki haftalık değer kaybı miktarı ise oldukça ilgi çekici. iPhone 14 ve 15 serisinde iki haftada %33 değer kaybı gerçekleşirken, iPhone 16'da bu oran %41,2 olarak tespit edildi. iPhone 16 piyasaya yeni çıktığı için zamanla rakamlar değişebilir ancak yine de Apple için önemli bir sorun gibi görünüyor.

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Samsung'daki bu gelişimin, şirketin daha yüksek kaliteli ürünler piyasaya sürmesinin yanında telefonlarına daha uzun yazılım desteği vermesine bağlayabiliriz. Şu anda şirket, amiral gemisi cihazlarına 7 yıl güncelleme desteği veriyor. Dolayısıyla, Apple'ın sahip olduğu yüksek ikinci el değeri avantajı ilerleyen yıllarda daha da azalabilir. Bu da, yüksek ikinci el değerine sahip olduğu için iPhone'a yönelen kullanıcı sayısını azaltabilir.

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iPhone'lar artık ikinci elde daha çok değer kaybediyor