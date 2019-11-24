Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı

    Amazon, Pentagon tarafından Microsoft'a verilen 10 milyar dolarlık JEDI bulut bilişim sözleşmesini mahkemeye taşıdı. Şirket sözleşmenin haksız bir şekilde Microsoft'a verildiğini iddia ediyor.
    15 sa.
    1,3b
    5
    3
    Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı
    Tam Boyutta Gör

    Amazon, Pentagon’un Microsoft’la 10 milyar dolarlık bir bulut bilişim sözleşmesi yapma kararına itiraz etme sözünü yerine getirdiğini açıkladı. İnternet devi JEDI olarak adlandırılan bu sözleşmede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Pentagon'u dava etti.

    Ayrıca Bkz. "Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak"

    Trump, Amazon'a düşman mı?

    Amazon, karar sürecinin "kesin önyargı" içerdiğini ve "siyasi etki" olduğunu öne sürmesine rağmen, davanın arkasındaki gerekçeyi açıklamış değil. Şirket öte yandan da Başkan Trump'ın Amazon'a karşı olan düşmanlığı neticesinde, JEDI sözleşmesinin Microsoft'la yapıldığını iddia ediyor. Beklendiği gibi, davanın diğer tarafındakiler ise Amazon'la aynı fikirde değil.

    Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı

    ABD savunma bakanı Mark Esper daha önceki açıklamalarında JEDI bulut sözleşmesinin "özgürce ve adil bir şekilde yürütüldüğünden" emin olduğunu söyledi. Esper ayrıca Reuters’e verdiği demeçte, Pentagon'un şirketler arasında ayrımcılık yapmadığını da ifade etti. Davanın, iki şirketin de hassas bilgilerini içerdiği için gizli yürütüleceği belirtilirken, sonucun ne olacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.



    https://www.dailypress.com/nation-world/vp-nw-amazon-jedi-contract-20191123-ksvhxy7hnfhyjfb4fofiiblli4-story.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Schtroumpf Grognon 14 sa.
    bu iki konu arasindaki fark ne? hayir ikisi de sizin editorlerinizin olusturdugu haber de. eskiden forumda klon konu cezasi verilirdi, simdi editorler internet explorer'culuk oynuyor.


    mobile.donanimhaber.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Biyturs_OnSr 11 sa. Schtroumpf Grognon
    Bunu yazmaya girdim habere.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yorumculuklar 14 sa.
    Pentagon'un Trump'ı çok taktığını düşünmüyorum. ABD'de iki kesim var, aynı seçimlerinde olduğu gibi, fazla girift bir yapı yok bu iki kesimin güçlendiği alanlar farklı; sahip oldukları şirketler de çok farklı. Doğal olarak "usülüne" göre yapılmaması normal geliyor bana, bu iki kesimin karşı karşıya gelmesinin yansımalarından birisi yalnızca.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Epic Games mağazasında Kara Cuma indirimleri başladı 43 dk. Uygulama mağazalarında %1'lik kesimin mutlak hakimiyeti devam ediyor 1 sa. Google Stadia, Chromecast cihazlarda aşırı ısınma ve çökme sorunlarına neden oluyor 2 sa. Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik sigarayla mücadelede kararlılık mesajı 10 sa. Cyberpunk 2077’nin geliştirilme sürecinde son çeyreğe girildi 10 sa. Frozen 2, müthiş ilk hafta performansıyla gişelere hızlı bir giriş yaptı 11 sa. Boeing, 737 MAX krizinin gölgesinde serinin MAX 10 modelini piyasaya sürüyor 11 sa. JPMorgan, otomotiv bayi envanterini izlemek için özel bir blockchain test ediyor 12 sa. Google; evsiz insanların yüzlerini toplamayı bıraktığını duyurdu 13 sa. İklim değişikliğine yeni çözüm : Balinalar 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı Sonraki SK Hynix’in 128 katmanlı 3D NAND yongaları SSD’lerdeki yerini almaya hazır 16 sa. 5 Aralık'ta tanıtılması beklenen Nokia 8.2'nin detayları sızdı 16 sa. AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanımlamalarına açıklık getirdi 17 sa. Apple çevrimiçi mağazasından müşteri yorumlarını kaldırdı 17 sa. ViewSonic XG350R-C ultra geniş oyuncu monitörü testte 17 sa. Xiaomi, dörtlü kamera kurulumlu ve ikincil ekranlı yeni telefon tasarımını patentledi 18 sa. Bill Gates'ten Huawei'ye destek: Tarafısız testler yapılmadan bilemeyiz 18 sa. Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen teknolojiler tüm dünyada kullanılıyor 19 sa. Redmi monitör pazarına giriyor 20 sa. Pert olan Tesla'lardan kurtulmanın yolu yok 20 sa. Filipinler ve BCB Blockchain akıllı şehirlerde birlikte çalışacak 21 sa. AirPods satışları bu yıl iki katına çıkabilir 22 sa. Mobilefest'te Hammurabi Games ile konuştuk 22 sa. Türkiye’nin önde gelen pazarlama yöneticileri Yeni Nesil Pazarlama Yolculuğu etkinliğinde buluştu 23 sa. Mobilefest'te yerli araç çekici uygulaması Pullme'nin standındayız 23 sa. Disguised Toast da Twitch platformundan ayrılıyor 23 sa. Apple Music mağazalara özel listeler hazırlayacak 1 gün Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı 1 gün OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündemde 1 gün Hyundai, Seul’de otonom araç testlerine başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Samsung Galaxy S11e tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Tesla 146 bin Cybertruck ön siparişi aldı
    DonanımHaber
    Samsung Galaxy Fold 2 kapaklı telefonlar gibi katlanacak
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Teknoloji basınına neden güvenmemelisiniz? VİDEOLARLA KANITLI
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim