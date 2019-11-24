Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı

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Amazon, Pentagon’un Microsoft’la 10 milyar dolarlık bir bulut bilişim sözleşmesi yapma kararına itiraz etme sözünü yerine getirdiğini açıkladı. İnternet devi JEDI olarak adlandırılan bu sözleşmede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Pentagon'u dava etti.

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Trump, Amazon'a düşman mı?

Amazon, karar sürecinin "kesin önyargı" içerdiğini ve "siyasi etki" olduğunu öne sürmesine rağmen, davanın arkasındaki gerekçeyi açıklamış değil. Şirket öte yandan da Başkan Trump'ın Amazon'a karşı olan düşmanlığı neticesinde, JEDI sözleşmesinin Microsoft'la yapıldığını iddia ediyor. Beklendiği gibi, davanın diğer tarafındakiler ise Amazon'la aynı fikirde değil.

ABD savunma bakanı Mark Esper daha önceki açıklamalarında JEDI bulut sözleşmesinin "özgürce ve adil bir şekilde yürütüldüğünden" emin olduğunu söyledi. Esper ayrıca Reuters’e verdiği demeçte, Pentagon'un şirketler arasında ayrımcılık yapmadığını da ifade etti. Davanın, iki şirketin de hassas bilgilerini içerdiği için gizli yürütüleceği belirtilirken, sonucun ne olacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

https://www.dailypress.com/nation-world/vp-nw-amazon-jedi-contract-20191123-ksvhxy7hnfhyjfb4fofiiblli4-story.html