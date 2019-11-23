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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak

    Apple'ın gelecek planlarına dair bilgiler su yüzüne çıkıyor. Güvenilir Barclays analisti Blayne Curtis'e göre iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelecek ve iPhone SE 2 önümüzdeki yıl satışa sunulacak.
    4 sa.
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    11
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak
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    Geçmişte paylaştığı güvenilir bilgilerle adından söz ettiren Barclays analisti Blayne Curtis ve ortaklarının paylaştığı notlarda, Apple'ın 2020 yılında uygulamaya koyacağı, dikkat çekici planlar yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft kablosuz kulaklığı Surface Earbuds'ın çıkış tarihini erteledi"

    Apple'ın 2020 planları

    Rapora göre Apple'ın 2020 yılının Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6GB RAM ile gelecekleri belirtiliyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri 4GB RAM'e sahip. Öte yandan iPhone 12'nin ise 4GB RAM kapasitesiyle geleceği belirtiliyor.

    Bununla birlikte hem iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 3D özellikli arka kamera ile piyasaya sürülecekleri ifade edilirken, üç iPhone modelinin de yeni nesil ağ teknolojisi olan 5G desteği sunacakları iddia ediliyor. Raporda dikkat çeken kısımlardan birisi de iPhone SE 2 üretiminin Şubat ayında başlayacağının belirtilmesi. iPhone 8'e benzer bir tasarımı olması beklenen cihazın 4.7 inçlik ekran, 3GB RAM ve A13 yongası ile desteklenecek. Tanıtım tarihi olarak da Mart ayına işaret ediliyor.



    https://www.macrumors.com/2019/11/22/barclays-iphone-12-pro-likely-6gb-ram/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla 31 dk.
    3 gb ram ne ya bari en az 64 gb olsun
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    WB 36 dk.
    SE’nin mantikli bir cihaz olmasi icin 4.7” cercevesiz ekran, max 5mm kalinlik ve 100 gr alti agirlikla cikmasi lazim..
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    MrKattchup 4 sa.
    Şuan 8 serisinin satışı devam ediyor SE modelini onun yerine geçirip 500 dolar seviyesini de hedef alabilir, iki senedir ucuz modeller üst modellerin yaklaşık 2 katı kadar satıyor, fakat 8 benzeri donanım çıksa da yenilenmiş bir görünüm şart.
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    Relax Relax 3 sa. MrKattchup
    iç donanım yenilenecek. appe a13 işlemci 3 gb ram vs. gelir ama kasa ve ekran aynı olacağı kesinleşti.
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    SaB0 4 sa.
    SE kesinlikle şuanki 8’in fiyatından pahalı çıkar.
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    cengiz7 4 sa.
    Abi bunlar neden peynir ekmek gibi telefon yapıp duruyor
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    Sipihrz 4 sa. cengiz7
    Valla senede 3 telefon çıkarıyor. Bence gayet yerinde. Samsung felan kesin senede 20 telefom modeli çıkarıyordur en az. Bununda bir sürü olumsuz tarafı var.
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    Sipihrz 4 sa.
    Şu SE çıksa normal bir fiyatla gelirse kesinlikle alırım. Tam istediğim boyutlarda olacak bir telefon.
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    Relax Relax 4 sa. Sipihrz
    Direk iphone 8 alsanıza hocam. İphone se 2 , iphone 8 ile aynı tasarıma sahip olacak. Çıkmasını beklemeye gerek yok.
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    Apple, iphone 12 ve
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