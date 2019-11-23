Analist raporu: iPhone 12 Pro, 6GB RAM'le gelecek ve iPhone SE 2 üretimi Şubat'ta başlayacak

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Geçmişte paylaştığı güvenilir bilgilerle adından söz ettiren Barclays analisti Blayne Curtis ve ortaklarının paylaştığı notlarda, Apple'ın 2020 yılında uygulamaya koyacağı, dikkat çekici planlar yer alıyor.

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Apple'ın 2020 planları

Rapora göre Apple'ın 2020 yılının Eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 6GB RAM ile gelecekleri belirtiliyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri 4GB RAM'e sahip. Öte yandan iPhone 12'nin ise 4GB RAM kapasitesiyle geleceği belirtiliyor.

Bununla birlikte hem iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin 3D özellikli arka kamera ile piyasaya sürülecekleri ifade edilirken, üç iPhone modelinin de yeni nesil ağ teknolojisi olan 5G desteği sunacakları iddia ediliyor. Raporda dikkat çeken kısımlardan birisi de iPhone SE 2 üretiminin Şubat ayında başlayacağının belirtilmesi. iPhone 8'e benzer bir tasarımı olması beklenen cihazın 4.7 inçlik ekran, 3GB RAM ve A13 yongası ile desteklenecek. Tanıtım tarihi olarak da Mart ayına işaret ediliyor.

https://www.macrumors.com/2019/11/22/barclays-iphone-12-pro-likely-6gb-ram/