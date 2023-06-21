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    Anlık Bildirim

    Amazon’un Prime Day indirimleri başlıyor: Bu sene DH’ye özel bir sürpriz var!

    Amazon’un tüm dünyada her yıl benzer zaman dilimlerinde düzenlediği yılın en büyük indirim etkinliği bu sene 11-17 Temmuz tarihlerinde olacak ve etkinlik öncesinde bir sürpriz de olacak.
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    Amazon Prime Day 2023 indirimleri ne zaman? Tam Boyutta Gör

    Amazon’un hizmette olduğu tüm ülkelerde düzenlediği Prime Day indirimleri bu sene 11 Temmuz Salı günü başlayacak ve 17 Temmuz Pazartesi süresince devam edecek. Prime abonelerine özel indirimlerin sunulacağı bu kapsamda her kategoriden binlerce üründe birçok indirim yer alacak.

    Amazon Türkiye bu sene daha etkileşimli bir kampanya dönemi uygulamaya karar verdi. DonanımHaber kullanıcıları etkinlik öncesinde hangi kategorilerde veya hangi ürünlerde indirim istediğini forumda ve anasayfada açılacak konularda talep edebilecek. Sonrasında sizler tarafından en çok talep gören kategoriler veya ürünler için Amazon ile görüşüp seçtiğimiz indirimleri isteyeceğiz.

    Sizlerin belirlediği ürünlerden oluşan bir sayfadan istediğiniz ürünleri uygun fiyatlarla satın alabileceksiniz. Dünyada ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek olan bu çalışma bizim için de ilginç bir deneyim olacak.

    Bu hafta bitmeden indirimlerin talep edilmesi için ilgili konuyu açmayı ve sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Sonrasında hem anketlerden hem de konu altına gelen yorumlardan taleplerimizi doğrudan Amazon’a ileteceğiz. Amazon’un İNDİRİMİNİ SEÇ, PRIME MODUNA GEÇ! Mottosuyla başlayacak indirim döneminin bu sene de önceki senelerde olduğu gibi etkileyici olmasını bekliyoruz. Amazon Prime'ın aylık üyelik ücreti 39TL.

    Süreç nasıl işleyecek?

    - Bayram tatili öncesinde indirimlerin talep edilecek forum konusu ve ana sayfa haberi yayınlanacak.

    - Gelen yorumlar ve anket sonuçlarına göre en çok talep edilen kategorileri ve ürünleri Amazon'a ileteceğiz.

    - Amazon'un ilgili kategori yöneticilerinden maksimum sayıda ürün ve indirim için pazarlık sürecini yöneteceğiz.

    - 11 Temmuz'da ilk ürünler listelenmeye başlayacak ve kampanya dönemi boyunca sizlerin seçtiği ürünlerde indirimler yüksek stok adediyle satışta olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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