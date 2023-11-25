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    Amazon'un Prime indirimleri gece boyu devam edecek: İşte yeni fırsatlar

    Amazon.com.tr'de Prime Gecesi indirimleri yeni ürünlerle devam ediyor. Bu gece saat 04.00'e kadar her yarım saatte bir yenilenen flaş fırsatlar sunuluyor. İşte saat 00.00'da indirime giren ürünler!
    Amazon'un Prime indirimleri gece boyu devam edecek Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye'de Black Friday gününe özel olarak bu gece Prime Gecesi indirimleri başladı. Bu gece saat 04.00'e kadar her yarım saatte bir yenilenen ürünlerle Flaş Fırsatlar olacak.

    Prime Gecesi indirimleri, kısa süreliğine ve stoklarla sınırlı olacak. İndirimli fiyatları yakalamak için acele etmeyi unutmayın. Prime Gecesi indirimlerinden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor.

    Prime Gecesi'nde indirime giren ürünler

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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