Amazon'un Prime indirimleri gece boyu devam edecek: İşte yeni fırsatlar

Amazon.com.tr'de Prime Gecesi indirimleri yeni ürünlerle devam ediyor. Bu gece saat 04.00'e kadar her yarım saatte bir yenilenen flaş fırsatlar sunuluyor. İşte saat 00.00'da indirime giren ürünler!