Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday indirimleri!

- Amazon'da Her Yarım Saatte Bir Yenilenen Flaş Fırsatlar
- Hepsiburada'da Efsane Cuma Büyük Final İndirimleri
- n11'de 24 Kasım İndirimleri
- Yorumlar
Amazon'da Her Yarım Saatte Bir Yenilenen Flaş Fırsatlar
Prime Gecesi indirimlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
- İndirimli Apple iPhonelar
- İndirimli Samsung Akıllı Telefonlar
- İndirimli Baseus Powerbankler ve Telefon Aksesuarları
- İndirimli Philips Hue Ürünleri
- Stanley Termoslar ve Çantalarda İndirim
- İndirimli Cosori Airfryerlar
- İndirimli HP Bilgisayarlar
- İndirimli Asus Bilgisayarlar
- İndirimli Acer Bilgisayarlar
- İndirimli Samsung Tabletler
- İndirimli Apple iPadler
Hepsiburada'da Efsane Cuma Büyük Final İndirimleri
- Efsane Cuma Büyük Final Fırsatları
- İndirimli cep telefonları
- Lenovo bilgisayarlarda %10'a varan indirim
- HP bilgisayarlarda %10'a varan indirim
- Huawei bilgisayarlarda %10'a varan indirim
- Philips küçük ev aletlerinde avantajlı fiyatlar
- Vestel ürünlerinde süper fırsatlar
- Samsung Galaxy M34 5G 128 GB: 9.299 TL
- Samsung Galaxy S20 FE 128 GB: 10.999 TL
- Anker Soundcore R50i TWS Kulaklık: 619 TL
- Samsung Jet 85 Dikey Şarjlı Süpürge: 9.999 TL
- Kişisel bakım ürünlerinde sepette %25 indirim
- Madame Coco ürünlerinde sepette %70 net indirim
- Deterjan, kağıt ve temizlik ürünlerinde sepette %20 indirim
- Cat & Harley Davidson ürünlerinde sepette %40 net indirim
- Adidas ürünlerinde sepette %30 ve %35 net indirim
- Fissler ürünlerinde sepette %15-%20 net indirim
n11'de 24 Kasım İndirimleri
n11 bugüne özel olarak çok sayıda üründe avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Bugüne özel olarak daha yüksek oranda indirim uygulayan Tık Hızında Kuponlar dağıtılıyor. Süper Ürünler ve 11'lik Fiyatlar kampanyalarındaki ürünlerde en düşük fiyatlar sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.