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    Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday indirimleri!

    24 Kasım Black Friday indirimleri başladı. Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi adlandırılan bugünde pek çok üründe indirimler dikkat çekiyor.                         
    Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday ind Tam Boyutta Gör
    Alışveriş dünyasının en büyük indirim günü Black Friday bugün indirimlerle birlikte başladı. Amazon, Hepsiburada, n11 ve daha pek çok e-ticaret platformunda çeşitli indirimler gerçekleşiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeyler için Black Friday indirimlerini kaçırmayın.

    Amazon'da Her Yarım Saatte Bir Yenilenen Flaş Fırsatlar

    Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday ind Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye, Black Friday gününe özel olarak Prime Gecesi etkinliği düzenliyor. Bugün saat 18.00 ile bu gece 04.00 arasında yarım saatte bir pek çok üründe kısa süreliğine geçerli flaş fırsatlar olacak.

    Prime Gecesi indirimlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

    Prime Gecesi İndirimleri

    Hepsiburada'da Efsane Cuma Büyük Final İndirimleri

    Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday ind
    Geçen sene Black Friday gününde büyük indirimler yapan Hepsiburada, bu sene de dikkat çeken fiyatlar sunuyor. Pek çok markada ve pek çok kategoride sepette tüm indirimlere ek net indirimler yapılıyor.

    n11'de 24 Kasım İndirimleri

    Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday ind

    n11 bugüne özel olarak çok sayıda üründe avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Bugüne özel olarak daha yüksek oranda indirim uygulayan Tık Hızında Kuponlar dağıtılıyor. Süper Ürünler ve 11'lik Fiyatlar kampanyalarındaki ürünlerde en düşük fiyatlar sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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