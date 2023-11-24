Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday indirimleri!

Tam Boyutta Gör Alışveriş dünyasının en büyük indirim günü Black Friday bugün indirimlerle birlikte başladı. Amazon, Hepsiburada, n11 ve daha pek çok e-ticaret platformunda çeşitli indirimler gerçekleşiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeyler için Black Friday indirimlerini kaçırmayın.

Amazon'da Her Yarım Saatte Bir Yenilenen Flaş Fırsatlar

Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye, Black Friday gününe özel olarak Prime Gecesi etkinliği düzenliyor. Bugün saat 18.00 ile bu gece 04.00 arasında yarım saatte bir pek çok üründe kısa süreliğine geçerli flaş fırsatlar olacak.

Prime Gecesi indirimlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Prime Gecesi İndirimleri

Black Friday indirimleri | 2023 Efsane & Kara Cuma ne zaman? 3 hf. önce eklendi

Hepsiburada'da Efsane Cuma Büyük Final İndirimleri

Geçen sene Black Friday gününde büyük indirimler yapan Hepsiburada, bu sene de dikkat çeken fiyatlar sunuyor. Pek çok markada ve pek çok kategoride sepette tüm indirimlere ek net indirimler yapılıyor.

n11'de 24 Kasım İndirimleri

n11 bugüne özel olarak çok sayıda üründe avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Bugüne özel olarak daha yüksek oranda indirim uygulayan Tık Hızında Kuponlar dağıtılıyor. Süper Ürünler ve 11'lik Fiyatlar kampanyalarındaki ürünlerde en düşük fiyatlar sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Black Friday indirimleri başladı! İşte öne çıkan Black Friday ind