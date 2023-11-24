Amazon'un Prime indirim gecesi başladı: İşte düşen ilk fırsatlar!

Amazon.com.tr'de Prime Gecesi başladı. Bugün saat 18.00 ile 04.00 arasında her yarım saatte bir yenilenen flaş fırsatlar sunulacak. İşte ilk indirime giren ürünler!