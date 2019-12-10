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    Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor

    ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon'un sahip olduğu Ring aydınlatma ürünlerini genişletiyor. Gelen haberler şirketin ilk akıllı ampulünün yolda olduğunu gösteriyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor

    Amazon'un sahip olduğu akıllı ev güvenlik şirketi Ring, aydınlatma ürün yelpazesini genişleterek ilk akıllı ampulünü üretecek. Şirket Philips Hue gibi şirketlerin baskın olduğu bu pazara projektör tarzında bir ürünle girmeye hazırlanıyor.

    Yakında piyasaya sürülecek

    Ring'in yeni ampulü ile ilgili çok fazla ayrıntı yok ancak FCC (Federal İletişim Kurulu) dosyasına göre ürünün Bluetooth destekli olacağı belirtiliyor. Ayrıca şirketin üreteceği akıllı ampullerin bir çeşit yerleşik hareket dedektörü sistemine sahip olup olmayacakları ise henüz belli değil. Amazon'un ampulleri Ring markası adı altında piyasaya süreceği ve  Hue gibi ev aydınlatma sistemleriyle doğrudan rekabet etmek istediği de sızan bilgiler arasında.

    Amazon'un sahip olduğu Ring ilk akıllı ampulünü geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Ring'in sadece dış mekanlar için akıllı ampuller üretmeyeceği ve iç mekanlar için de çeşitli ürünler geliştirdiği ifade ediliyor. Amazon henüz yeni Ring akıllı ampullerin ne zaman piyasaya sürüleceğini ve fiyatını açıklamış değil. Ürünün FCC tarafından dosyalanması ise çok yakında su yüzüne çıkacağını gösteriyor.



    https://www.engadget.com/2019/12/09/amazon-ring-smart-light-bulb-fcc/ Yorum Yaz
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