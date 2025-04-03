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    Anlık Bildirim

    Amazon’dan TikTok için son dakika hamlesi

    ABD’de TikTok’un yeniden yasaklanacağı 5 Nisan tarihine hızla yaklaşılırken e-ticaret devi Amazon’un platformu satın almak için bir son dakika teklifinde bulunduğu bildirildi.
    Amazon’dan TikTok için son dakika hamlesi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon, TikTok’u satın almak isteyenler arasına son anda katıldı. The New York Times’ın haberine göre şirket, ABD’de yeniden yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan popüler sosyal medya platformu için “son dakika teklifi” sundu. Amazon’un bu teklifi, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile paylaştığı iddia ediliyor.

    Amazon da devrede

    Teknoloji devinin bu kadar geç bir aşamada devreye girmesi soru işaretlerine yol açtı. ABD yönetimi, TikTok’un ya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören bir karar için 5 Nisan’ı son tarih olarak belirlemişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, gerekirse bu süreyi uzatabileceğini geçmişte belirtmişti. Buna rağmen, Beyaz Saray yetkililerinin Amazon’un teklifini ciddi bir seçenek olarak değerlendirmediği öne sürülüyor.

    Amazon’un TikTok’u neden satın almak istediği belirsizliğini koruyor. Şirketin bulut bilişim, e-ticaret ve yapay zeka alanlarında büyük yatırımları olsa da, sosyal medya pazarında büyük bir varlığı bulunmuyor. TikTok gibi devasa bir platforma sahip olmak, Amazon’un reklam gelirlerini artırmasını ve doğrudan rakipleri Meta ve Google ile daha güçlü rekabet etmesini sağlayabilir.

    ABD’nin TikTok’a yönelik baskısı, sadece bir satın alma sürecinden ibaret değil. Ulusal güvenlik kaygıları, veri gizliliği tartışmaları ve Çin ile olan teknoloji rekabeti, bu sürecin temelinde yer alıyor. Son dakika teklifleri ve belirsizlikler, TikTok’un geleceğini daha da karmaşık hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde, sosyal medya devinin akıbeti netleşmeye başlayacak. Ancak şu kesin: TikTok üzerindeki kavga, teknoloji dünyasında uzun süre gündemde kalacak.

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